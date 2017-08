Pepe Martínez el único candidato independiente serio para Vallarta

Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551] Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551]

Por: Ramón García

.- Entre la desnutrida baraja de “independientes” donde se manejan nombres como: Emmanuel Jesús Montes De Oca, Chon Topete, Máximo Martínez, El “nene” Romero y otros que alegan estar de bajo perfil porque supuestamente no quieren caer en un “delito electoral” por campaña anticipada, solo se salva uno de la quema…

Porque algunos de los “candidatos independientes” organizan tardeadas y eventos cómicos donde no se les para ni una mosca, lo promocionan en redes sociales donde su impacto es tan bajo que se puede calificar como negativo, algunos de ellos caen en el ridículo alegando que son independientes con frasecitas lelas donde ellos mismos se dan “like”…

Es pues una burrada intentar una campaña sin estrategia y sin estructura, no tienen ni una pringada idea de cómo llegar al electorado y mucho menos de capitalizar el acercamiento con los votantes, ya no saben que regalar, algunos tratan de emular al mochilas pero lejos quedan del intento al no poder comprar tanto tinaco, tejas y cemento; y no es que el mochilas tuviera mucho dinero, es que su patrocinador lo tenía todo…

La pretendida estrategia de creer que poniendo frases “matonas” para luego agregarle que son independientes en el “face” no es más que una ilusión óptica, el escaso impacto no es favorable para pensar que esa publicidad gratuita sirva para que los votantes los vean como una opción seria.

Pepito habla…

Pepe Martínez es una persona más preparada, conoce de medios de comunicación, sabe que una candidatura sin estructura no puede fundamentar ni el intento, y así está trabajando día y noche reuniéndose con miles de vallartenses que hastiados por la mentira de los políticos que querían “cambiar la historia” sabe que tomarse fotos con cada ciudadano con el que platica no le llevara ningún voto, que los ciudadanos no quieren exponer su imagen por las represalias que pueden tener con el partido en el poder y Pepe Martínez prefiere guardarse la gente está con él, no la expone para hacerle creer a la gente que ya consiguió un nuevo voto, no los quiere como trofeo de caza.

En una entrevista para www.saboravallarta.com.mx Pepe Martínez afirmó que no quiere llegar a la presidencia municipal para servirse como lo han hecho la mayoría de los que se han tenido la gracia de llegar, su objetivo es poner orden en las finanzas públicas, eliminar vicios, excesos, hacer auditorias y que se persiga a quienes hayan abusado de su puesto, poner un orden que repercuta inmediatamente en el correcto uso de los dineros públicos, en una administración correcta, limpia y eficaz, aseguro que es hora de eliminar del quehacer político la corrupción, es hora de entregar claras y buenas cuentas.

A la pregunta expresa de si piensa tener posibilidades de ganar la presidencia municipal dijo: “Cuando se trabaja correctamente como quiero hacerlo; puedo esperar lo mejor, quiero que Puerto Vallarta y su gobierno se enfoque en resolver toda su problemática y en revisar las leyes para crear toda una regulación nueva y eficaz de trabajo de todas las dependencias de gobierno municipal, hay que revisar a fondo los costos de nomina, los salarios que para muchos puestos no tienen razón de ser, hay que revisar absolutamente todo”.

Se reelegiría Pepe Martínez?

“No, no tengo la idea de reelegirme en caso de llegar a la alcaldía, creo firmemente que el servicio público debe depurar la idea de la “permanencia voluntaria” la única manera en la que pensaría en una reelección es cuando extraordinariamente los ciudadanos lo pidieran, pero no está en mi mente.

Ya está Pepe Martínez en campaña?

“No, me estoy acercando a la gente y la gente se acerca conmigo, estoy teniendo muy buena respuesta y lo mejor es que quien se acerca a mi coincide con mis ideales, respeto los tiempos oficiales, aunque debo aceptar que si estoy interesado en competir”.

Porque independiente?

“Porque hay mucha gente harta de los compromisos que tienen muchos de los candidatos de los partidos con gente que los apoya económicamente y donde se esconden muy oscuros intereses, lo principal es llegar limpio y libre para que el único compromiso sea trabajar por Puerto Vallarta, que nadie más dicte ninguna orden que contravenga el único interés de desarrollar a Vallarta para los vallartenses”.

Te buscaron de algún partido político?

“Si, pero hasta el momento no me decido por alguno de ellos, creo que ellos ya tienen demasiados problemas desde el partido más añejo hasta el más nuevo, sus estatutos dictan su problemática interna, y si no comparto su ideología difícilmente podría levantar su bandera o respaldar sus compromisos”.

Que le falta a Vallarta?

“Mucho amor, mucho orden, mucha atención, mucho trabajo, le falta que la gente se levante para trabajar por Vallarta, que destine tiempo para unirse al gobierno para mejorar los aspectos más ímportantes: nuestras calles, de las colonias, es necesario una verdadera participación ciudadana que no sea una simulación de un partido o político para perpetuarse en el poder, Puerto Vallarta necesita políticos honestos, limpios y trabajadores”.

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas a: saboravallarta@hotmail.com