OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• Dizque se va

.- A fines de julio era apenas un rumorcito, pero ahora se convirtió en clamor y la casi seguridad de que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval solicite licencia al cargo, para integrarse en un puesto de primer nivel en el gobierno federal, pero también está abierta la posibilidad de formar parte en el primer cuadro en la dirigencia nacional del tricolor.

La preocupación de la dirigencia estatal radica en el perfil del sustituto, para lo cual ya se elaboran análisis de los perfiles para suplir al joven mandatario, con lo cual dejarían sin contrincante al alcalde de Guadalajara para sus cotidianos pleitos.

El sucesor temporal sería posiblemente el secretario general de Gobierno Roberto “El Chino” López Lara, en competencia con el superfuncionario Francisco Ayón, pero sin descartar otros personajes como Enrique Dau Flores y otros.

A nivel nacional le arrogan al gobernador algunas novedosas decisiones, aunque dicen los del partidillo que fueron ideas de ellos, tales como la eliminación del fuero y la reducción del financiamiento a los partidos políticos en años no electorales, pero la que más les dolió a los del emecé, es la aprobación de la revocación de mandato y no la de ratificación, contemplada solamente en reglamentos municipales.

Cabe también la posibilidad de que no pase solamente de un rumor, porque no se aprecia capacidad de los mencionados para llevar a cabo a Jalisco, como lo afirman algunos, que se quedaría Jalisco como aeronave sin piloto.

Los del PRI no cuentan con mayoría en el Congreso de Jalisco, instancia donde se decide el nombre del probable sustituto de Aristóteles y por fuerza deberán tomar en cuenta la opinión de los diputados del partidillo.

Quien quede de relevo enfrentará problemas para limpiar las cuentas, donde hay pendientes desde 2013 por las observaciones del gasto, las cuales alcanzan poco más de seis mil millones de pesos, solamente por debajo de Veracruz y Michoacán, con 28 mil y 13 mil millones no justificados respectivamente.

Son corresponsables el gobernador y su posible relevo Francisco Ayón, del manejo sospechoso de cuatro mil millones de pesos de las cuotas aportadas por los burócratas. Ayón es el presidente del Consejo del Instituto de Pensiones de Jalisco.

La injerencia de Ayón, quien suplió a Aristóteles en la presidencia municipal de Guadalajara, alcanza también los millonarios presupuestos del Siapa, además de fungir como secretario de Educación.

No se sabe si pudiera aceptar, pero también tienen como posible sucesor de Aristóteles, al experimentado Francisco Morales Aceves, actual oficial mayor del gobierno estatal. Con experiencia parlamentaria y administrativa, aunque no se menciona pero bien pudiera tener la posibilidad.

Sin cooperación de los ayuntamientos metropolitanos, todos en manos del partidillo, resultará totalmente difícil que se logren abatir la inseguridad, aunque el corporativo del rubro, presumen que apenas en un mes, los índices delictivos bajaron, lo cual es totalmente imposible, por la ineficiencia de los comisarios, principalmente el de Guadalajara.

Otros posibles sucesores en el Ejecutivo estatal, según analistas se considera a los secretarios de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida; Turismo, Enrique Ramos, e Innovación, Jaime Reyes Robles.

Los voceros, no se sabe si por cuenta propia o de plano por instrucciones del gobernador, alimentan el rumor y como se dijo al principio, ya dan por hecho la incorporación de Aristóteles a otras instancias.

El presidente del PRI Héctor Pizano, afirma y te lo firma, que su gober será incorporado al gabinete de Peña Nieto, aunque no sabe adónde, porque se ha dicho que la Semarnat esperaba el cambio de Rafael Pacchiano.

También se habla de la crisis del socavón para relevar al secretario de Comunicaciones, donde ya dan por desahuciado a Gerardo Ruiz, pero luego de que Aris asistió al festejo de 25 años a la Sedesol, también lo colocan en esa posición, pero también podría pedir su retiro por motivos de salud.

De todas las especulaciones, tiene más fuerza el retiro de Gerardo Ruiz, quien para salvar el pellejo pidió la renuncia a directores y jefes, además de un subsecretario, pero en la arena, el pueblo tiene el pulgar apuntando el suelo.

Se trata más o menos del ejercicio de ratificación de mandato que ya preparan para el domingo 27 los alcaldes del partidillo, porque en realidad a la gente le vale madre si se van o se quedan y es por ello que recurren al volanteo y acarreo para alimentar su ego, darse publicidad y decir que hacen buen papel.

Aristóteles entregaría en tiempos normales la titularidad del Ejecutivo, el 5 de diciembre de 2018, pero para cambiar al gobernador, se requiere de las dos terceras partes del Congreso local, algo con lo cual no cuenta el PRI y por eso decimos que los del partidillo tendrán más que influencia para opinar acerca del sucesor.

Por tratarse de una sucesión adelantada, no solamente opinan los del círculo cercano al gober, porque en vísperas del proceso electoral para elegir gobernador y 125 presidentes municipales, además de 39 diputados, se tomaría en cuenta al senador Arturo Zamora Jiménez, el hasta hoy, más probable candidato a la gubernatura para darle la pelea al creador de las Enricandrias.

El posible retiro de Aristóteles ha dado alas a los grupos políticos no afines al gobernador, de quien dicen no tendrá ya influencia como en la elección del 2015 para la definición de las candidaturas.

En realidad se trata solamente de filtraciones muy bien logradas por los operadores de los grupos políticos, pero en todo caso el cambio deberá hacerse antes del informe de Peña Nieto el uno de septiembre y en vísperas del avispero que se soltará en Jalisco con el show de las ratificaciones y los informes de los 125 presidentes municipales.

Al interior del grupo aristotelista el pleito por la candidatura se libra entre el fiscal general, el titular de la Sedis y algunas féminas como Claudia Delgadillo, quien le tira alto para lograr ser la candidata a la presidencia municipal de Guadalajara, donde también se encuentra anotada la también legisladora Rocío Corona Nakamura.

Nos leemos mañana.