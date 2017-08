OJO POLÍTICO

Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551] Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551]

Por: Ramón Frías Frías

• ¿Entonces lo legal?

.- Un chingo de empresas fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como parte de las inversiones procedentes del crimen organizado, lo único que parece estar organizado en nuestro país.

Se dio a conocer una larga lista de la industria de lavandería, donde se blanquea el dinero del presunto narco Raúl Flores Hernández y como era de esperarse, uno de los negocios del giro de bar, denominado Lola Lolita, al otro lado de la Calzada por avenida Vallarta, le dieron una basculeada y encontraron cocaína y cristal dentro de un florero en el baño de las féminas.

Las flotas de Eduardo Almaguer aseguraron el lugar y de inmediato fueron colocados los sellos de clausura. El Lola Lolita había sido señalado como parte de la lista de lavaderos, pero además se trata de un lugar exclusivo para pirrurris. Ahora no se sabe los negocios que cumplen con los requisitos de ley.

En realidad no es de extrañarse la presencia del crimen organizado, si los malandros de poca monta trabajan a sus anchas, gracias a la dejadez de las policías, principalmente las municipales de Guadalajara y Zapopan, donde de plano no dan una.

Para darnos una idea de los jodidos que estamos quienes habitamos la otrora Perla Tapatía, basta echarle un vistazo a las actividades que presume el presidente municipal de Guadalajara, quien luego de endilgarnos la plumota y amenazar con colocar su cabezota con peluca encima en el jardín de Aranzazú, ahora se fue de visita a Estados Unidos, para tomar aire e ideas gringas a fin de volver a poner a Guadalajara en su lugar como Ciudad de las Rosas.

Esto ya lo había dicho al inicio de su fallida administración y hasta mandó colocar en macetas lo que fuera la horrible plaza de los mariachis, pero los garrotes que le vendieron como rosales, nomás no florecieron y las jardineras son enormes ceniceros para los parroquianos de la pequeña calle Josefa Ortiz de Domínguez, junto a San Juan de Dios.

Cuando le criticaron su cabezota con árbol encima, se atrevió a decir que también en su tiempo criticaron la torre en Eiffel en París, pero lo que no sabe el alcalde es que la diferencia entre Guadalajara y París, es que la ciudad francesa ya está construida y Guadalajara tiene mucho por hacer, pero cuando deje de ser alcalde y de verdad se puedan hacer cosas buenas para la ciudad.

Ante el fracaso de convertir la plaza de los mariachis en plaza de las rosas, ahora prometió que tope en lo que tope, hará la Plaza de las Rosas y advierte que ya dejen de chingar, porque de todas maneras lo va a hacer, si le queda tiempo antes de irse a buscar su candidatura para gobernador.

Las críticas le han llovido desde los medios que llamó basura, solamente porque se gastó más de 40 millones de pesos en sus horrendas esculturas, sobre todo la de la plumota y le valen madre las prioridades. Y se fue a Portland, donde también como en Guadalajara, encontró carencias, pero la crítica no es contra los artistas, sino la forma de seleccionarlos, dado que son quienes de alguna forma reciben prebendas por haberlo apoyado en su campaña para presidente municipal de Guadalajara y por eso se pagan sobreprecios.

Otro reyecito que es criticado por sus compatriotas es el de Zapopan, quien hizo publicar un decreto real, en el cual advirtió que a todos los feos, los cuicos municipales los detendrían para hacerles revisión de rutina, aunque manejen un Toyota, Versa, Sentra y Mercedes Benz.

Mientras eso sucede en las dos principales ciudades de Jalisco, los tricolores se fueron a la CDMX para levantar el dedo y consagrar el dedazo, aunque ahora con las condicionantes de que a cada suspirante a los puestos de elección popular, les van a hacer el examen del VIH, la alcoholemia, el antidoping y cual suspirantes a puesto de cuico, de control y confianza.

Les van a revisar además si son célibes o ya como las de Talpa, pero en el caso de los suspirantes del sexo feo, deberán comprobar que no le pegan a su vieja o le aplican maltrato psicológico y en el caso de que sean solteros, si no tienen en contra acusaciones de misoginia o violencia política contra las mujeres.

La lista podría ser comparada con lo que fuera el gordo directorio telefónico ahora en desuso, porque para la elección del 2018, serán al menos tres mil 300 puestos de elección popular los que estarán en juego, desde la Presidencia, gobernadores, senadores, diputados federales y locales, munícipes, regidores y síndicos.

Le bajaron al requisito de militancia para tener disponible al Meade, destapado por el Peje hace días, pero para los de abajo, deberán presentar copia del acta de entrega recepción en caso de haber ocupado puesto de responsabilidad pública. En muchos de los casos, en municipios de Jalisco ya casi se van y todavía no tienen el acta correspondiente.

En realidad la intención fue siempre dejarle manos libres a Peña Nieto la aplicación de una de las estrofas del Himno Nacional: “… tu eterno destino, por el DEDO de dios se escribió”. Eso le abre la puerta al no priísta Meade, pero también se abre el abanico para no militantes de cualquier sector.

Quedó firme la paridad de género, pero con un 30 por ciento para menores de 35 años y diez por ciento para indígenas, además que ya no podrá haber enroques como el de Gamboa y Beltrones, quienes saltaron de la coordinación de diputados a la de senadores y viceversa.

Esto parece darle posibilidades al PRI de retener la Presidencia y de pasada le da un coletazo de dinosaurio al pretendido Frente Amplio, dado lo cual comenzaron las protestas de los promotores del proyecto.

Inventos como el del payasito Ricardo Anaya, quien como buen mentiroso, prometió que en caso de que su partido, tal vez aliado con el PRD pueda ganar la Presidencia, van a regresar la paz a nuestro país. Dice: “La inseguridad en México está peor que nunca. Este gobierno no ha querido y no ha podido con el paquete”, pero se le olvida que fue el PAN de Felipe Calderón el que inventó la guerra que no termina.

La buena de la semana fue la reunión de los hermanos de la Luz del Mundo, quienes por primera vez invadieron el otro lado de la calzada y atiborraron desde Chapultepec hasta la Minerva. Hay quienes contabilizaron cien mil almas cristianas, en su mayoría jóvenes. La concentración, envidia de cualquier político.

Nos leemos mañana.