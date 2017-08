OJO POLÍTICO

Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551] Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551]

Por: Ramón Frías Frías

• ¿Mandarán a panistas?

.- A estos pobres del partidillo Movimiento Ciudadano ya se les hizo bolas el engrudo, con sus campañas publicitarias, bautizadas como ratificación de mandato en los 25 municipios donde tienen la administración municipal, porque de plano a lo que hacen no puede llamarse gobierno.

Las contradicciones están a la orden del día y hasta los alcaldes serios como Alberto Uribe, la víctima de las dos nefastas dos administraciones encabezadas por el Pope y Alfaro, anda como tripa anudada.

Tan conscientes están de que ya no pueden engañar a la ciudadanía, que dice Alberto Uribe que resulta totalmente necesario, legislar en el tema de la revocación de mandato, para terminar con todo tipo de especulaciones.

Les vale madre que no exista legislación en torno al tema, pero reconoce Uribe que debiera ser el IEPC el ente que organice este tipo de ejercicios, para que se le quitase el sesgo político y publicitario que se le ha generado en las últimas semanas.

“Sí, ayudaría bastante, el problema es que tiene que haber otra figura, una es la revocación y otra es la ratificación, como pusieron la revocación, la verdad es que no quieren que suceda, demasiado complicada, demasiados requisitos; creo que están fuera de cualquier posibilidad de que suceda; la revocación tiene que cambiar, facilitarse son demasiados los que tiene que firmar para que suceda”, dijo.

Al no existir legislación referente al tema, los ayuntamientos emanados del partidillo, inventaron una reglamentación, pero reconoce el edil de Tlajomulco que solamente tienen la esperanza de llegar al diez por ciento de la población y será como en las encuestas: “te dicen lo que quieres escuchar”.

Reconoce también la inutilidad del evento, toda vez que la fecha fijada fue el 27 de agosto, a tres días de que inicie el tiempo legal para el rendimiento de los informes de las administraciones municipales y será solamente un ejercicio de publicidad para los alcaldes del partidillo.

Están tan hechos bolas que el presunto dirigente del partidillo en Jalisco, un tal Guillermo Medrano, asegura que el MC no va a intervenir en el proceso llamado de ratificación, pero sí vigilará que los votantes lo hagan por el sí, pero con la exigencia de que ningún partido meta las manos en el proceso.

Algo que debió realizarse al cumplirse el primer año, lo hacen en vísperas de iniciar el proceso electoral de 2018, con la clara intención de promover a sus presidentes municipales.

Acerca del despilfarro que hacen en conjunto los 25 presidentes municipales, dijo que será “solamente” de unos seis millones de pesos y donde el gasto será mayor será en Guadalajara, donde el alcalde es el de aceptación más baja, porque en algunos de los jodidos, no pasará ni de los 30 mil pesos.

El inútil gasto tiene su origen, dijo el presunto dirigente, en 2011 cuando el alcalde perredista Enrique Alfaro lo realizó por primera vez y así lo hizo también el Pope, alcalde del MC y ahora con Alberto Uribe, quien también le destina presupuesto para el ocioso proceso.

Dijo que se lleva a cabo porque los candidatos de Movimiento Ciudadano en la campaña electoral del 2015 se comprometieron a realizarlo a la mitad de la administración, pero en este caso como en muchos otros, no cumplen y lo realizan al cumplir dos terceras partes de su período.

Al principio de su conferencia de prensa afirmó que el partidillo no intervendrá de ninguna forma, pero luego dijo que el Consejo Consultivo del MC, está facultado para la vigilancia de que se cumplan los compromisos. ¿Por fin?

Otra incongruencia es la del coordinador de la diezmada fracción del partidillo en el Congreso Federal. Clemente Castañeda propuso una iniciativa de ley para reducir el gasto público en publicidad gubernamental; la iniciativa fue presentada por el diputado Macedonio Tamez y surge a partir del dispendio en el gobierno de Peña Nieto, pero no mencionan el despilfarro en 25 municipios, impulsado por el partidillo.

La iniciativa contempla que toda la publicidad de propaganda queda prohibida excepto la de Salud, Protección Civil y Turismo, misma que deberá permanecer en todo momento con carácter de comunicación informativa.

El objetivo es reducir verdaderamente el gasto en publicidad, considerando la fuerte crisis que atraviesa las finanzas públicas. Se contemplan diversas medidas, como la creación del Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, un organismo autónomo que regularía y auditoría todo lo relativo al gasto de publicidad del gobierno. Tampoco mencionan los miles de millones de pesos de la publicidad otorgada a los partidos políticos.

Para acompañar al coordinador de los diputados del partidillo, estuvo presente Esteban Garaiz, quien ahora tiene hueso luego de su fallido paso por la administración de Tlaquepaque, ahora es Delegado de la Fundación Lázaro Cárdenas en Jalisco, órgano que difunde la declaración de principios y estatutos de Movimiento Ciudadano.

El ex presidente del Instituto Electoral en Jalisco, se refirió también al inútil evento de “ratificación”: “En estos momentos la batalla se está dando en toda la nación, no sólo en Jalisco. Debemos ver con toda la simpatía y apoyo la decisión de estos 25 ayuntamientos que han determinado, en virtud de sus atribuciones, si están haciendo bien las cosas serán ratificados, si no están haciendo las cosas bien toman la determinación de retirarse”, al fin que ya están en puerta las campañas, dijo Garaiz.

Sin embargo no todo es dulzura, porque sus propios empleados en los municipios, consideran que se trata de un evento inútil y solamente se trata de hacerse publicidad en la víspera de sus informes respectivos, pero peor todavía, cargando el costo de todo el aparato a las comunas, algunas de ellas en precarias condiciones y con la certeza de que el presupuesto debiera aplicarse en acciones de utilidad para los ciudadanos y no en engordar el ego de los alcaldes.

En lugar de tener vergüenza por los pocos logros obtenidos en las administraciones emanadas del partidillo y reconocer que no cumplieron las promesas hechas en campaña, gastan dinero bueno en lo malo. Cierto, dice el llantero que desponchó el neumático de mi vocho. A los santos los santifican y a los ratas los ratifican.

Nos leemos mañana.