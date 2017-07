OJO POLÍTICO

Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551] Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551]

Por: Ramón Frías Frías

• El tesorito

.- No va solo, porque las comisiones de delitos siempre requieren de complicidades, por lo cual nos encontramos ante un caso similar al ocurrido en Veracruz, cuyo resultado es la vinculación a proceso del ex gobernador, camino que lleva, si no se pela, el gobernador nayaritense Roberto Sandoval Castañeda.

Las investigaciones de la PGR por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, dadn como resultado entre otros, la posesión de caballos de pura raza, además de una silla de montar de ornamento de oro de 24 kilates e incrustaciones de diamantes, la cual habría sido fabricada en Sinaloa.

Ya le quedan menos de dos meses para entregar el cargo, en tanto que le llueven las denuncias como esa de la silla de montar, extravagante montura, además del desembolso de 56 mil 682 euros (1 millón 190 mil 322 pesos) por la transportación de nueve de sus caballos pura sangre desde Sevilla, España, hasta Nayarit.

Eso equivale aproximadamente al sueldo de Sandoval Castañeda como gobernador, correspondiente a una anualidad, como lo reporta en sus ingresos de 2015, cuando devengaba 120 mil pesos mensuales, con la salvedad de que anunció una reducción de dicho sueldo en 22 por ciento.

Esto significa que uno de los muchos caballos que posee en su rancho, le costó más de lo obtenido por sueldo en el año mencionado, a lo cual se agregan algunos lujos, como el de su presumido hijo Pablo Roberto Sandoval.

El junior es afecto a presumir en sus redes sociales, viajes en el lujoso balneario español de Ibiza; otras visitas a Las Vegas en el norteamericano Estado de Nevada, Estados Unidos, amén de paseos en yates de lujo en exclusivos destinos turísticos.

Pablo Roberto subió también a sus redes sociales, selfies tomadas en la boda del portero Guillermo Ocho, quien presta sus servicios de futbolista en el Standard de Lieja, en Bélgica. La boda con Karla Mora, se realizó en el exclusivo balneario de Ibiza, en España.

Las fotos que se tomó el junior del gobernador nayaritense, fueron con los seleccionados Raúl Jiménez, Héctor Moreno, Andrés Guardado y Diego Reyes, presumiendo de su estancia en Ibiza.

Muchas de las trapacerías se han dado a conocer en las redes sociales, por un tal Comandante Jack, uno de los principales ex colaboradores del ex fiscal de Nayarit, quien ha acusado al gobernador, a Veytia y su círculo más cercano, de haberle arrebatado a su hija.

Durante la campaña para gobernador de Nayarit, el discurso de Sandoval fue siempre con la presunción de su humilde origen; sus trabajos en la Unión Americana adonde ingresó de mojado y tablajero en su natal Nayarit.

La suerte le cambió a Sandoval cuando llegó a la gubernatura y hoy tiene como propiedades, ranchos, terrenos y casas en toda la entidad, miles de cabezas de ganado y una innumerable colección de caballos finos.

Una denuncia ante la PGR fue presentada por un grupo de diez personas, quienes afirman que Sandoval se enriqueció en los últimos años, sin que sus posesiones pudieran adquirirse con los sueldos que ha percibido como “servidor público”.

La elección terminó, pero le dejó como secuela a Sandoval, denuncias por intervenir en el proceso electoral reciente, las cuales son investigadas por la Fepade, entre otras la de condicionar la entrega del programa PROSA para promover el voto a favor de Manuel Cota Jiménez.

La denuncia atraída por la Subprocuraduría Especializada en Atención a Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), es la FED/NAY/TEP/0000161/2017, que refiere a la denuncia de hechos -interpuesta por ciudadanos- en contra del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval por presunto enriquecimiento inexplicable.

La denuncia fue puesta el pasado 17 de abril en la Unidad de Atención Inmediata de la delegación de la PGR en Nayarit, sin embargo ésta se declaró “incompetente en razón de especialidad” para continuar con las investigaciones, debido a que el presunto responsable de delito es un “servidor público considerado de alto nivel, aunado a que los hechos revisten complejidad técnico jurídica”, precisa el documento donde se acuerda este desistimiento.

Está información fue dada a conocer en la notificación UNAI/175/2017 de la Unidad de Atención Inmediata. Sin embargo Emiliano Zapata Sandoval Blasco, representante legal de las 10 personas, entre escritores promotores culturales actores, y personajes políticos, que firmaron la denuncia de hechos, retomó para darle seguimiento a la denuncia.

Sandoval Blasco recordó que la denuncia de hechos que interpusieron sus representados, refiere a que el gobernador presuntamente se ha enriquecido en los últimos años, sin que ello corresponda a la cantidad de sus ingresos, y que los argumentos de la denuncia se basan, dijo el abogado, en declaraciones públicas del propio gobernador, Roberto Sandoval, en las que admite ante medios de comunicación nacional y local, que por su condición económica -antes del 2005 cuando inició su carrera como funcionario público- había tenido que barrer yardas como indocumentado en Estados Unidos, pero que por su esfuerzo había logrado obtener tierras y construir algunas propiedades.

El ranchito del gober, fue bautizado como El Ensueño, de al menos 30 hectáreas, en la localidad de Aután en el municipio de San Blas, que mostró en 2012 a medios de comunicación y señaló que ahí criaba a caballos de raza y sembraba algunos productos agrícolas; los denunciantes consideraron que con el sueldo de 3 años como diputado local, 3 años como presidente municipal y un año de gobernador, y sus ingresos fueron hasta en ese entonces de 4.7 millones de pesos, inalcanzable para poseer un sitio como ese.

Entre los archivos que integran la carpeta de investigación de la PGR, se usa como evidencia o pie para las indagatorias, información vertida en medios de comunicación, como la de El Financiero, dónde se bosqueja parte de este inexplicable aumento de bienes.

El TEPJF revocó la sentencia del IEEN que confirmó la decisión de desechar la queja por considerarla frívola. Se aprobó el proyecto presentado por Reyes Rodríguez, quien puntualizó que fue incorrecto que el órgano electoral local considerara frívola la queja.

Magali Juárez.

Definitivamente con las pruebas presentadas y dadas a conocer por los denunciantes, hacen esperar que una vez que el gobernador deje el puesto, se le detenga y ponga a disposición de las autoridades federales, por lo cual deben tenerle vigilancia especial y no suceda como la fuga del gobernador de Veracruz, hoy preso y vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Nos leemos mañana.