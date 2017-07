OJO POLÍTICO

Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551] Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551]

Por: Ramón Frías Frías

• Sálvese quien pueda

.- Análisis de especialistas en antropología social, ponen sobre la mesa un recrudecimiento de la violencia en Jalisco, con hechos que no son menores, al menos los más recientes con ejecuciones de alto perfil, a cualquier hora, incluso a plena luz del sol.

Dichos especialistas exponen dos panoramas para el recrudecimiento de hechos delictivos, el primero una fragmentación en el Cártel Jalisco Nueva Generación por problemas internos y el segundo la invasión de otros grupos, principalmente de Veracruz.

En el Atlas de seguridad y la defensa de México publicada con datos del año pasado, el especialista en crimen organizado del CIESAS Carlos Flores Pérez, quien refiere una “ala armada” del cártel liderado por El Mencho.

Los hechos recientes tienen semejanza con los temibles Zetas, grupo del cual se sospecha que habrían llegado a Jalisco para pelear “la plaza”. Dichos grupos cuentan con estructuras armadas con máximo entrenamiento en tácticas militares, similares a Los Zetas.

“El tipo de armamento, la respuesta organizada y masiva destinada a desquiciar ciudades con tácticas de combate urbano para evitar la captura de sus líderes o vengar su muerte o detención, la capacidad para articular efectivamente una hegemonía territorial basada en su capacidad de violencia, la utilización de elementos con identidad y organización de corte castrense, así como su probada capacidad para enfrentar a las fuerzas del Estado”, son algunos ejemplos, menciona el especialista.

Es imborrable el recuerdo del helicóptero militar suscitado en el municipio Villa Purificación el uno de mayo de 2015, cuando el gobernador y funcionarios estatales de primer nivel, estaban reunidos en un desayuno con motivo del Día del Trabajo en el Hilton, frente a Expo Guadalajara.

El sangriento saldo fue de ocho soldados y un policía federal muertos; antes el ataque a militares frente a los arcos de entrada a la cabecera municipal de Guachinango un año antes, con cuatro militares fallecidos y un camión incendiado, además de los daños a los arcos.

Antes también, se había registrado un feroz atentado en contra de elementos de la Fuerza Única en las inmediaciones de Soyatán, del municipio de San Sebastián del Oeste, a seis kilómetros del poblado Las Palmas de Puerto Vallarta el 6 de abril, con saldo de 15 oficiales muertos, a unos días del atentado contra la Gendarmería de la Policía Federal, el día de San José del mismo año, con cinco elementos abatidos por los presuntos delincuentes.

Esta ala “armada” del grupo delincuencial, tiene preparación para operaciones de insurgencia, contrainsurgencia, encubiertas, de sabotaje, guerra psicológica, combate urbano, entrenamiento de paramilitares. Los llaman “fuerzas especiales”.

Esto resulta igual al sistema que utilizaron en su momento los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo, agrega el especialista Flores Pérez, y “esos mismos factores son los que parecen apuntalar ahora la acelerada expansión del CJNG”, además de sus conexiones en el mercado internacional de drogas sintéticas.

Según la Fiscalía de Jalisco, el CJNG ha mantenido una estabilidad en su estructura. Un reportaje de Reporte Índigo publicado hace unos días, dice: “Hasta fines de 2015, el CJNG parecía concentrar a su ala armada en la confrontación con otras organizaciones criminales y en contra de las fuerzas de seguridad del Estado. No obstante, la posibilidad de una futura escisión, que lleve a esta ala paramilitarizada a buscar recursos por sus propios medios, debiera constituir un factor de alerta”, apunta el especialista Carlos Flores.

Apunta Flores la posibilidad de que tal como sucedió con los Zetas, el ala armada se escindiera del cártel, estaríamos ante un panorama peor que el actual, con un escenario de total inseguridad en los municipios del Estado donde la criminalidad es alta, principalmente en los de la zona metropolitana.

Con los antecedentes del país, “no debe desestimarse la posibilidad de que eventuales reacomodos futuros del CJNG deriven de nuevo en la escisión de una fuerza paramilitarizada de carácter criminal, con capacidad para intentar la articulación de nuevas hegemonías territoriales con fines delictivos”.

La diferencia entre los grupos, es que los Zetas tuvieron su origen en elementos conformados por ex militares de élite, en tanto que los armados del Jalisco, el ala armada es operada por narcotraficantes convencionales.

El investigador Carlos Flores señala que hay indicios de que el CJNG cuenta con ex miembros de las Defensas Rurales del Ejército y ex militares, pero “el núcleo central de esta tecnología militar dentro de la organización aún no se encuentra claramente identificado”.

Técnicas militares como las que despliega el CJNG no se dan por “generación espontánea”, son “usualmente resultado del desvío irregular de actores entrenados en ellas, o de manera más común, de la transferencia deliberada de conocimiento militar especializado con fines bélicos por parte de las instituciones que normalmente desarrollan semejante preparación”.

El exfiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, llegó a decir que la emboscada a la Fuerza Única en San Sebastián fue orquestada por alguien con conocimientos tácticos, y que tenía evidencia de que el CJNG “contrataba” a extranjeros para sus fines.

De momento otra vez la atención se focaliza en una posible red de pederastas, con las denuncias presentadas contra una maestra de inglés en un kínder de Chapala, quien fue detenida el martes por la madrugada.

Esto llamó de inmediato la atención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con instrucciones urgentes al equipo interdisciplinario para realizar las investigaciones correspondientes.

Los alcaldes del partidillo no tienen como prioridad atender la seguridad en sus municipios y prefieren preparar como sea, que los ratifiquen para rendir sus correspondientes informes y luego solicitar licencia para irse en busca del nuevo hueso o lanzarse para la reelección.

A los empleados de Guadalajara, los jodidos de menos de cuatro mil pesos al mes, les dieron un formato para que lo llenen, con la instrucción de que deben convencer a diez más, a fin de que no se vea tan jodida la votación para ratificar a Enrique Alfaro.

El de Zapotlán, Alberto Esquer, sintió la pedrada de su jefe político por las críticas al gober por tener concesionadas las fotoinfracciones con 35 por ciento de comisión conforme al cobro, pero en Zapotlán tenían contrato con la misma empresa, solamente que la comisión en ese municipio era del 65 por ciento, dado que el moche es mayor. Hágase la voluntad del Señor, en los bueyes de mi compadre, diría Enrique Alfaro.

