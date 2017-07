OJO POLÍTICO

Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551] Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551]

Por: Ramón Frías Frías

• Con el dedo

.- Las carreras son paralelas, pero ambos personajes, al igual que muchos de los políticos actuales (ya no los hacen como antes), creen que por tener más participación en las redes sociales, son mejores que sus antecesores, a fuerza de repetir los halagos mediante sus operadores publicitarios.

Uno creyó que se llevaría la medalla de oro en el deporte de administrar, cuando anunció la suspensión de la concesión por las multas de fotoinfracción, pero lo que encontró fue desconfianza, porque si las cámaras usan flash para el registro de los infractores, el manejo se antoja sumamente oscuro.

Todavía no se sabe el monto de indemnización, porque la concesión cancelada vence hasta el 2018 y los empresarios no se rinden y mucho menos se quedan sin ingresos. El año pasado las fotoinfracciones generaron algo así como 400 millones de pesos.

El otro personaje anunció hace algunos meses, la cancelación del negocio del estacionamiento en áreas públicas, donde costaba 7 pesos la hora, de ocho de la mañana a ocho de la tarde-noche y ahora quienes tengan la suerte de encontrar un lugar, deberán pagar doce por ciento más, pero sólo la primera hora, porque si tardan, llegarían a superar lo que se cobra en los estacionamientos techados.

El personaje con pelo jugaba con su móvil y por ese medio, el domingo anunció la cancelación a los concesionarios de Autotraffic, el de Jaime Ferrer, de quien dicen, no dirá ni tuit, porque lo tienen agarrado de los tompiates.

La ambición rompió el saco y el encabronamiento de los automovilistas que ya había, creció por la instalación de nuevas cámaras en lugares donde la velocidad aumenta por inercia, dado que se trata de pendientes o puentes, donde todos se corretean.

La chinga en las redes sociales al personaje con pelo, hicieron que el gobierno se rindiera y el mandatario de mucho pelo, ordenó suspender el programa para disimular en algo la voracidad y promovió una encuesta particular.

El programa hoy suspendido por el mandatario con pelo, nació en la anterior administración, con Diego Monraz al frente de la Secretaría de Vialidad y hoy inútil jefe de servicios municipales con el mandatario sin pelo.

El sospechosismo es porque los gobiernos son ya tan talegones, que ningún servicio dan con trabajadores del mismo gobierno, porque la costumbre y el moche, vienen de otorgar concesiones, así que habrá otra empresa para manejar los aparatos y una leonina comisión por cada cobro de multas.

Hay cosas peores, como el hecho de que no se sabe adonde fueron a parar los dineros; no hay reducción de correlones y no se sabe de alguna licencia de conducir, cancelada de infractores, pero tampoco se ha reducido la recaudación.

La administración del mandatario con pelo dejó que siguiera la concesión para Autotraffic, pero además la dejó en sus manos la aplicación de la infracción de manera directa, en una violación flagrante de la ley, porque los particulares no pueden multar de esa forma.

El otro mandatario, el que no tiene un pelo de tonto en el cuero cabezudo, anunció para el mes pasado el inicio de cobro por estacionamiento a los automovilistas, pero luego pospusieron la operación para el lunes y ahora la amenaza es que inicien cuando mis grillos lectores se chinguen su café mañanero leyendo OJO POLÍTICO.

Aunque no arrancó de forma oficial el lunes, porque habían olvidado que las nuevas tarifas debían publicarse en el periódico oficial, de todas maneras comenzaron a entregar apercibimientos. Y eso que apenas era período de prueba.

Flojitos y cooperando, es la petición a los usuarios, como lo explica el chalán del personaje sin pelo Mario Silva Rodríguez, quien ostenta el cargo de director de Movilidad del ayuntamiento de Guadalajara.

Explicó el funcionario que debido a la falta de publicación de las nuevas tarifas, éstas no pudieron entrar en vigor el lunes, con la novedad de que los automovilistas, tendrán que bajar una aplicación en su teléfono móvil o buscar los establecimientos autorizados para comprar tiempo.

Para utilizar la APP, desde luego que deberá traer saldo en su celular y se informó que el primer día, cuando se suponía que entraría en vigor el cobro de los novedosos estacionómetros, fueron realizadas casi once mil descargas de las aplicaciones y pese a no estar en vigor, se clavaron la lana, que de las ocho a las 11:30 de la mañana, ya habían recibido casi700 pagos virtuales. Adiós saldo porque lo caído, cáido.

El chalán de referencia, tiene además del nombramiento de director de Movilidad, el de coordinador interino de Gestión Integral de la Ciudad, puesto inventado para engordar la nómina.

Agregó Silva que tuvieron contacto con al menos 16 mil 500 usuarios y como en la encuesta de las wiskas de los gatos, más de 15 mil vieron de forma positiva el nuevo sistema. En la encuesta de los gatos, ocho de cada dez, wiskas. Los gatos no tienen forma de opinar y la encuesta de Silva es una pinche mentira.

Con la anterior concesionaria del espacio público, la tarifa era pareja de siete pesos la hora, pero con el nuevo sistema, si alguien requiere dejar su vehículo un turno de ocho horas, en lugar de pagar 56 pesos, deberá pagar 93 pesos. Pinche pelón, es el comentario generalizado de usuarios que no ven positivo, como dijo Silva, al referirse de los aplausos para los nuevos cobros.

Una promesa que como otras no cumplen los del gobierno municipal, es el de mantener la vigilancia, por lo cual hicieron trato con la aseguradora de unos cuates del mandatario sin pelo, los usuarios que paguen el servicio estarán asegurados contra cristalazos y recibirán indemnización de hasta cinco mil pesos, costo aproximado de los cristales automotrices.

Claro que para recibir el pago, el calvario iniciará cuando marquen el 01800- 286 7351, donde los atenderán para que les platiquen la forma en que su vehículo fue dañado. El problema es que dicho número está registrado como de mensajería de voz y tiene un cargo solamente por la llamada. Para que vean que el mandatario sin pelo sabe hacer negocios.

Por inauguración, el mandatario sin pelo ordenó poner en oferta la infracción, que será de solamente 377 pesos en caso de no pagar el estacionamiento, pero para que vean que el del cuero cabezudo es cuate, si pagan en los primeros cinco días después de la infracción, tendrán un fabuloso 50 por ciento de descuento.

Para el funcionamiento del cobro, fueron nombrados un chingo de agentes de Movilidad, quienes además de sancionar a los autos que no paguen la tarifa de los estacionómetros, tendrán la facultad de sancionar faltas al reglamento de estacionamientos, banquetas libres, por tapar cocheras, espacios para personas con discapacidad o valet parking y hasta a quienes suelten una flatulencia en la vía pública.

Los vecinos de las zonas en donde estará activo el programa podrán acceder a una excepción del pago siempre y cuando sus viviendas no cuenten con cochera, mientras que quienes sí tengan, podrán registrar 1 placa y no realizarán el pago en un horario de 7 de la noche a 8 de la mañana. El mañanero tendrá que ser más temprano.

Nos leemos mañana.