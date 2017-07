OJO POLÍTICO

Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551] Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551]

Por: Ramón Frías Frías

• No lo valen

.- Durante todo el sexenio, los diputados y toda la cleptocracia se hicieron pendejos en el tema para reducir el número de los diputados, tanto en el Congreso Federal como los locales, pero en Jalisco se pasaron de la raya, por lo costoso, ineficientes y darketos, ni para lucirse en tribuna y según las cuentas, son uno de los siete congresos locales más costosos del país. Y para lo que sirven.

Los diputados jaliscienses triplicaron ya la nómina, con presupuestos cada vez más altos cada año, con un edificio inutilizado por la Avenida Juárez, y en el cual se gastan millones y millones de pesos en mantenimiento, pero declaran que es un Legislativo “austero”. Qué tal si fueran despilfarrados.

Cada uno de los integrantes de la Legislatura tiene un presupuesto muy alto, incluido el independiente Kumamoto, quien también cuenta con asesores pagados por el Congreso y con poca eficiencia como el resto de sus colegas. Viaja más para promoverse que para situaciones de provecho para sus conciudadanos.

Los diputados de Jalisco se chingan más de 700 millones de pesos anuales, solamente por debajo de Ciudad de México, Estado de México y Michoacán. En Jalisco cuesta aproximadamente 18 millones de pesos cada pinche diputado.

La media nacional es de 423 millones de pesos por cada legislatura local, según el Informe Legislativo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), reporte que hizo encabronar a los legisladores locales.

En el mismo informe se señala que el Congreso de Jalisco cuenta con 666 integrantes del personal, además de que su información de distribución del gasto en 2016, un 93 por ciento se fue al rubro de servicios personales, es decir, al pago de la burocracia legislativa.

La respuesta de algunos diputados fue, la de plantear reuniones con los miembros de IMCO, para despejar dudas sobre el ejercicio realizado con otros congresos locales, reuniones cuyos gastos se cargarían a la Legislatura.

Los más encabronados con la información de IMCO, fueron los del partidillo Movimiento Ciudadano, quienes calificaron de imprecisa la información publicada por IMCO: “Los sueldos de los diputados están publicados en el portal y con los empleados que nos ha regresado el tribunal, pues tenemos más de 666. La verdad es que no coincido, pero pues tienen los datos imprecisos, incluso habría que revisar la información para luego dar una opinión más completa”, expresó Ismael Del Toro Castro, coordinador de la bancada de MC.

Por otro lado, el coordinador de la segunda fuerza política del Congreso de Jalisco, el priista Hugo Contreras Zepeda, dijo respetar los resultados publicados por IMCO, pero también mostró su desacuerdo con lo concluido, ya que a diferencia de homólogos en otros estados, el de Jalisco no goza de grandes privilegios.

“No tenemos prerrogativas de gastos de casetas, alimentación, apoyo parlamentario, de gestión, que sí existen en otros estados. Aunado al número de diputados, Jalisco tiene menos, de acuerdo al crecimiento poblacional. No es coincidente con lo que dice IMCO”, expresó el priista.

Apuntó que el órgano local cuenta con una “legislatura de vanguardia”, bajo el argumento de que en su periodo se han aprobado diversas iniciativas concernientes al recorte del gasto excesivo de las instituciones y la aprobación de reformas en materia de participación social.

“Ningún estado del país tiene en su constitución todas las figuras de participación democrática y social: revocación de mandato, eliminación del fuero constitucional y, con la reforma electoral, la reducción de prerrogativas públicas a partidos políticos”, argumentó Contreras Zepeda, pero no dijo que la reducción ya no aplicará cuando dejen las respectivas curules.

La diputada local por el PRD, Mónica Almeida, criticó la fórmula con la que el instituto contabilizó un cierto presupuesto por diputado, señalando: “sin menoscabo, pero es cuestionable la generalización para una fórmula para dividir el número de presupuesto contra número de diputados”.

Reconoció que los resultados arrojan luz sobre diversas deficiencias del Poder Legislativo local, sobre todo en términos de desempeño y el costo que esto significa. Admitiendo que existen fallas en los procesos del Congreso de Jalisco que hacen que las iniciativas se retrasen.

A decir del IMCO, en Jalisco se presentaron el mayor número de iniciativas por diputado en 2016, un promedio de 974. Mientras que en las iniciativas enviadas por el gobernador Aristóteles Sandoval, Jalisco se encuentra en el último lugar.

La Comisión de Planeación para el Desarrollo del Congreso local, en manos del partidillo MC, presentó un proyecto para que se genere un Sistema Integral de Medición del Trabajo Legislativo.

“Se necesitan generar indicadores que nos ayuden a medir de manera cualitativa y no nada más cuantitativa, el desempeño que estamos teniendo y que esto nos ayude a mejorar nuestro desempeño sin ser juez y parte, calificando el trabajo que se genera”.

En el contexto de la presentación de resultados, en los últimos años se ha evidenciado un desconocimiento general de la población sobre las acciones del legislativo. Se documentó por el Observatorio Legislativo, que la mayor parte de la población desconoce las labores de los diputados.

De acuerdo con datos recientes de Jalisco Cómo Vamos, se ha podido detectar que el Congreso Local se encuentra entre las instituciones en las que menos confían los tapatíos. El 75 por ciento de los encuestados dijo que le genera nada o poca confianza.

Lo peor del asunto es que nos dicen que somos representados por los diputados, lo cual no nos causa definitivamente nada de agrado, porque mi diputado no lo conozco y si bien hicieron campaña, nunca se volvieron a parar los integrantes de la fórmula que ganó la elección, a menos que acompañen a las autoridades locales al corte de listón de alguna de las pocas obras realizadas por el Municipio.

En lo general, el informe de IMCO indica que en siete legislaturas (Ciudad de México, Michoacán, Sonora, Baja California, Estado de México, Jalisco, Quintana Roo) los congresistas locales, son más costosos que los federales. Y el capítulo Jalisco mantiene esa riqueza oculta, debido a que es de los congresos que menos declaraciones 3 de 3 han presentado.

Y a pesar de que las casas de enlace ya no existen, y supuestamente la legislatura pasada reguló las contrataciones de personal supernumerario, el ahorro del Congreso no aparece por ninguna parte, y diputados como el priista, Hugo Contreras Zepeda, justifican el factor con el hecho de haber aprobado iniciativas que hasta el momento, no han significado un ahorro tangible a las arcas de Jalisco. De la chiquillada ni hablar.

Nos leemos mañana.