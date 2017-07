OJO POLÍTICO

Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551] Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551]

Por: Ramón Frías Frías

• La hora cero

.- Los dirigentes de PRD y PAN creen que sus militantes bien pueden rebasar por la izquierda o por la derecha, en tanto que los priístas consideran entre los suspirantes con posibilidades al secretario de Salud José Narro Robles.

El galeno se deja querer y dice que sí quiere: “Soy un servidor público, una persona que tiene pasión por servir, pasión por hacer cosas por México”, dijo, para luego agregar acerca de la posibilidad de abanderar a los priístas y sus aliados, que “todavía no son los tiempos”.

En público dice que todavía deshoja la margarita, pero no Zavala. Todos quieren, pero se trata de una persona con trayectoria limpia, a diferencia del ex bronco de Nuevo León, quien ya se ve, como Felipe Calderón, de inquilino en la residencia oficial de Los Pinos.

Quien se busca pero todavía no se halla es el presunto líder del PRI Enrique Ochoa Reza, quien apenas atina a lanzar dardos inocuos a sus adversarios de la derecha y siniestra, de los cuales dice que buscan unir el agua y el aceite, porque no tienen una propuesta común y si van solos, pierden frente al tricolor.

Lo real es que desde la llegada de Peña Nieto a la Presidencia el PRI va en picada y todavía no toca fondo, además que por lo desorientado del presunto líder, todavía no saben cómo van a cambiar y para dónde van a dirigirse.

Las cuentas de los analistas indican que en las elecciones del 2015, 16 y 17, el tricolor perdió algo así como tres millones de votos, de los cuales 1.3 millones de sufragios fueron en el presente año, previo a la madre de todas las elecciones. La pérdida representa un 28.1 por ciento en relación al 2011.

Actualmente realizan las asambleas estatales con rumbo a la Nacional, pero las discordias aumentan, porque Ochoa sin rumbo no ha dado color ni se sabe el rumbo que tomará el partido a partir de dicha asamblea nacional. Y sólo falta un mes para su realización.

Tienen en sus estatutos un candado con dedicatoria para los externos, donde se señala que para la selección de candidato a Presidente de la República, Gobernador y Jefe de Gobierno en la capital, el ungido debe tener y “acreditar la calidad de cuadro, con diez años de militancia partidaria”.

Hay quienes afirman que preparan el arco del triunfo, por donde habrá de pasar la disposición en el Artículo 166 fracción XIII de los Estatutos partidarios, de que para buscar senaduría o diputación, los suspirantes deben tener y acreditar militancia de cinco años.

De mantenerse esta disposición, harían quedar mal al Peje, quien declaró recientemente que Peña Nieto quiere de candidato a José Antonio Meade, fuera el candidato a la Presidencia, y también que al quitar esos valladares, Rosario Robles pudiera ser la candidata priísta a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Todavía no se la creen a Ricardo Anaya y Alejandra Barrales de las buenas intenciones para conformar el Frente Amplio. Las respuestas de partidillo MC, Panal, PES y PVEM, van en el sentido de que están abiertas las puertas, pero todavía no se plantea alguna propuesta y para lo cual tendrían que hacerse negociaciones, esas sí, amplias.

El Partido Verde se mostró abierto a la posibilidad de participar en el Frente con el PAN, mientras que Nueva Alianza señaló que discutirá este tema en su Comisión Política Permanente, que se realiza en estos días.

El pelón mayor Dante Delgado, dueño del comité nacional de Movimiento Ciudadano, respondió que lo analizarán en el Consejo Ciudadano Nacional, que se realizará el 3 y 4 de agosto, mientras que Emilio Álvarez Icaza, candidato independiente, espera la carta de la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, que nos informan en el partido aún no ha sido enviada, ya que primero se mandaron las de los partidos políticos.

Luis Castro, dirigente de Nueva Alianza, asegura que el PAN y el PRD se subieron al caballo al revés, porque si ya hubiera contenidos para el debate sobre cómo sería el gobierno de coalición se podría avanzar, pero en lugar de eso, parece que lo único que están pensando es qué le toca a cada quien, pero en forma personal, no en el hipotético caso de que ganaran la Presidencia.

Nueva Alianza, asegura Luis Castro, se prepara para ir solo, como lo han hecho en las cuatro elecciones federales en que han participado, dos de ellas para la presidencia de la República, en la cuales sus candidatos fueron Gabriel Quadri y Roberto Campa y también esperan la reunión de su Comisión Política Permanente.

Señala que hasta ahora no hay información disponible suficiente para que el panorama esté claro, ya que de los partidos que invitan al Frente, el PAN tiene siete aspirantes que no se han decantado y que al parecer ninguno podría ser el candidato presidencial, y en igual situación está el PRD con sus cuatro aspirantes. Y lo más importante, no está claro el proyecto de cambio de régimen.

El dirigente del PES, Hugo Eric Flores, calificó la carta de Barrales como una misiva a los Reyes Magos, y señaló que no cumple con las expectativas de un gobierno que se adapte a las distintas plataformas de quienes se puedan sumar a ella.

El resultado positivo podría ser solamente como coalición, con sus respectivos incentivos prácticos como la repartición de las curules y escaños en el Congreso Federal, pero los perredistas y panistas dicen tener ya reservadas tres gubernaturas para cada partido.

Sueño guajiro, porque los perredistas quieren tener las candidaturas a la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México y estados de Morelos y Tabasco, en tanto que los panistas se reservan la prioridad en Guanajuato, Puebla y Veracruz.

No quieren tener los panistas ni perredistas candidato en Yucatán, Jalisco y Chiapas, donde se encuentran en la lona, además de tener amargas experiencias en Tlaxcala, donde bien pudieron aliarse pero jugaron en solitario y aunque era suya, la dejaron ir.

La experiencia nos dice que no sirvió el cambio radical con Vicente Fox y todavía empeoró con Felipe Calderón, gobierno del cual todavía no nos reponemos, con el plus de que ahora el chaparrito quiere que su esposa sea la Presidenta, algo muy lejano.

Nos leemos mañana.