Los independientes, oportunistas, idealistas o más de lo mismo?

Por: Ramón García

.- En la lucha por una democracia más justa, equitativa y representativa el estado mexicano decidió darle “oportunidad” a los que pedían a gritos que el formato electoral considerara como opción el lanzamiento de candidaturas “independientes”.

El estado se decidió a favor porque favorece más que a la democracia al apetito suculento de políticos y seudo políticos que ven en “los independientes” una plataforma para vender su imagen, negociar políticamente o simplemente intentar entrar al mundillo político donde se parte y comparte.

Son ya una cantidad importante los que se han dejado llevar por este formato ya aceptado por la autoridad electoral, pero el fondo del asunto electoral va mucho más allá que seguirle agregando aristas en la ley.

Lo que a muchos políticos se les ha olvidado es el porqué de la existencia de los partidos políticos y para los que no lo saben es una respuesta más que sencilla:

Los partidos políticos están instituidos y constituidos para capacitar al ciudadano para el servicio publico… este fin no se ha conseguido, rellenando a los partidos de militantes chambistas que no pueden certificar estar aptos para el servicio público cuando ya buscan pelear el poder, es así como nos encontramos que los partidos políticos consumen grandes cantidades de prerrogativas (dineros públicos) que deberían ser utilizadas no en programas sociales si no en la capacitación continua de sus militantes para el servicio público.

Este punto tan importante no es un tema tocado muy a menudo por los políticos, mas han llegado a la desvergüenza de hablar de pelear el poder simplemente porque se creen merecedores de sentirse virreyes con la morralla pública, mientras el verdadero espíritu del servicio público queda como un idealismo del cual se mastica muy poco su profundidad e importancia.

En el caso de los independientes que han llegado al “poder” nos encontramos, primero; que ni son tan independientes ya que la mayor de las veces son impulsados en secreto por algunas fuerzas políticas que buscaron desarticular las campañas de otros políticos, y segundo; que al no contar con la visoria y supervisión directa de una estructura de partido hacen lo que les pega en gana sin responder a ninguna “ideología” y vendiendo caro su amor al mejor postor.

Es decir, que ningún candidato independiente puede certificar que cuenta con una estructura ni electoral ni puede garantizar que es apto para el servicio público, lo único que demuestra son muchas ganas y mucha ambigüedad en sus discursos.

El exceso de partidos políticos no solo nos cuesta a los mexicanos miles de millones de pesos anuales si no que mantiene en el ostracismo a una buena cantidad de políticos que no aportan nada al país, solo deuda pública y dimes y diretes sin sentido.

Así el uso de los candidatos independientes por oscuras manos más que calculadoras; no promete más que manipulación de las masas para dividir votos y conciencias, manteniendo el sistema político controlado bajo el mismo régimen de mentira y corrupción.

En pocas palabras las candidaturas “independientes” no prometen otra cosa, solo más de lo mismo.

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas a: saboravallarta@hotmail.com