La pura ver…dura

Por: Ramón García

. Taxis vs Uber un refrito nacional

.- Nada nuevo se puede alegar respecto del tema, en las redes sociales reverberan las opiniones respecto de si en Vallarta se le debe dar voto de confianza al sindicato que maneja los destinos del transporte público ejerciendo su poder “conciliador” que por supuesto que no concilia ni con el gobierno estatal, ni con el municipal ni con la sociedad.

El abuso ancestral con el que el servicio prestado por los taxis “amarillos” no mengua; ahora se ponen más amarillos que nunca secuestrando a pasajeros de los Uber que aun estando amparados no cumplen con la ley de movilidad, porque una cosa es que el congreso estatal haya aprobado su operación y otra cosa es que ya tengan licencias para el servicio público, aun cuando aleguen que el servicio es “privado” no lo es, mientras lleven en sus viajes a público en general que paga por servicios de traslado, es decir, todo servicio público debe someterse a las regulaciones que le competen y hasta no darse de esta manera seguirán los problemas, amén de que no estén de acuerdo los taxistas amarillos y estén generando vandalismo, abusos y violencia en las calles.

Legalidad, el negocio de los políticos

En el aparador político Enrique Alfaro y los munícipes del “MC” vuelven a presentar su aburrida obra de teatro “Ratificación de mandato” en la que el guión es tan conocido como se conocen las pastorelas, en las que la borregada de mcistas se comprometerá a participar acercándose a votar por la “Permanencia Voluntaria” atrayendo los reflectores de los medios urgidos por tener el material del día para publicar, la simulación en desarrollo será el espectáculo en el que seguramente se “confirmará” que el Mc continúe en el poder manipulando la legalidad para regocijo de los sinvergüenzas.

Medias verdades, Atolito con el dedo

Según san Lucas se dice que este jueves el presidente municipal de puerto Vallarta Arturo Dávalos estaría presentando en sesión de cabildo la propuesta para darle el ultimo “round” al mando único policial con lo cual, la comuna dejará de erogar 1.5 millones de pesos mensuales.

Las preguntas:

Si esto lo pudo haber hecho desde hace 2 años porque tenía que esperar tanto tiempo para “ahorrarse una lana”?

Cual será exactamente la razón por la que presentara esa iniciativa si en otros “rubros” de la comuna se gasta mucho más que eso y ni pio dicen?

Sabemos perfectamente que las encuestas de seguridad pública que le dieron el titulo ficticio como una de las ciudades o municipios más seguros de México es una verdadera burla para quienes tenemos que caminar sin escolta, sin arma, sin automóvil blindado, y que además debemos visitar los oxxos y ser asaltados, entonces de que ha servido a la ciudadanía el que federales, militares, municipales reciban un pago por ser meros espectadores de la violencia que se vive en las calles…

De Cabo Corrientes…

A raíz de la exposición del caso de la falta de suero anti alacrán y de servicios médicos en el municipio de Cabo Corrientes, recibí con agrado una buena cantidad de emails, inbox y comentarios respecto del tema que afecta directamente a muchos ciudadanos que paguen o no paguen sus impuestos tienen derecho a contar con los servicios médicos y medicinas básicas.

En la cabecera municipal; El Tuito solo un grupo de personas se están moviendo para conseguir y repartir entre las poblaciones los sueros contra el veneno del alacrán ámbar, mismo que además de presentar un costo alto, se debe buscar a personas que tengan conocimiento de su aplicación y sobre todo la voluntad de ayudar a sus semejantes sin esperar retribución alguna, ya que en el caso del gobierno de estado tiene en completo abandono este municipio aun cuando el panzón presidente municipal se regocija en alegar que hace mucho pero no se ve nada, es decir; Prisciliano Ramírez Gordián lleva un gobierno simulado, solo para la foto y apoyado en medios de comunicación chayoteros que le hacen el caldo gordo por una buena lana.

Debo felicitar a la gente que está haciendo posible que medicamentos básicos estén llegando y que mas serán repartidos en las poblaciones de Cabo Corrientes y más felicitaciones a personas que atienden a sus vecinos aun cuando tienen que poner de su bolsillo para ello mientras el gobierno duerme.

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas a: saboravallarta@hotmail.com