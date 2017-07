Como andar en la pendeja sin mojarte los zapatos

Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551] Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551]

Por: Ramón García

. Porque hay quienes apresuramos el paso de la niñez a la pubertad y antes de consumarnos púberes nos urge ser adultos para luego darnos cuenta que perdimos mas por adelantar nuestro tiempo.

.- En la ley de las probabilidades podemos fijar nuestra visión de las cosas, por mucho tiempo yo apostaba mentalmente cuando veía a otra persona que llevaría a cabo una acción, me daba poco tiempo/espacio para hacer la apuesta, apenas 2 segundos máximo, esa persona tomaba algún objeto que debería trasladar a otro lugar relativamente cercano, mi apuesta era; si no lo agarra bien se le va a caer!! Y…. si; como maldición preconcebida a esa persona se le caía el objeto de las manos, algunas veces pensé que era mi acción de apostar que le echaba a perder el momento a la otra persona.

Pero no era así, después me di cuenta que muchos de los resultados de nuestras acciones tienen que ver con la disciplina y compromiso de hacer las cosas bien o no hacerlas, además nos hemos inventado unas frases que nos aferramos a creer que son lógicas solo porque suenan lógicas, como: “todos tenemos derecho a equivocarnos” y la verdad es que NO en ningún libro, en ninguna filosofía y ningún sabio asegura que es nuestro derecho u obligación diaria CAGARLA.

Entonces nos llegamos a convertir en unos entes que la zurran a diario, que amanecen y no despiertan (andamos en la pendeja) que no nos apura que las cosas salgan bien, que llegar puntual a una cita no es importante, al fin, para lo que se gana o quien es…

Y de la gente lo más supuestamente seria y formal he visto como cosas tan simples como cuando fallan en un compromiso se hacen pendejos y hasta que no lo contacta el “agraviado” es cuando piden disculpas muy “sentidas”…

Tenemos pues un país de mucha gente que anda y vive en la pendeja, exigimos mucho de gobiernos, de funcionarios y servidores, pero no nos exigimos antes ser mejores que ellos para que con autoridad, calidad moral y ética podamos poner en orden las cosas.

Somos convenientemente inteligentes así como convenientemente jodidos, y así NO CHINGADAS MADRES SE PUEDE!! (Yo lo escribí)

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas de mother a: saboravallarta@hotmail.com (o en su oxxo favorito)