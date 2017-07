Cabo Corrientes un municipio sin gobierno

Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551] Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551]

Por: Ramón García

. Prisciliano Ramírez Gordián, un zángano inútil

.- El Poblado del Tuito hoy cabecera municipal del municipio de Cabo Corrientes data de 14 de noviembre de 1824 como fecha aproximada de su fundación.

Cuenta con los ríos: Las Juntas, El Tuito (Jalisco), Horcones y Tecolotlán. Están los arroyos: Ipaña, La Boquita, Puchiteca, Tabo Pilero, Maxeque y La Peñita. Existen manantiales de aguas termales, como: Los Carrizalillos. Además se encuentran los esteros: Maito, La Boquita y Tecolotlán.

Conclusión 1:

NO EXISTE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO NI DRENAJE

Según el INEGI existen aproximadamente 10,303 habitantes mismos que NO cuentan con ningún hospital con servicio las 24 horas, amén de las extremas malas condiciones con las que operan los servicios médicos públicos que por lo regular no tienen médicos, no hay medicinas, no hay ambulancias…. y en un municipio donde existen animales ponzoñosos como el tan conocido y temido ALACRÁN!!

Aquí el caso más reciente que puso en peligro la vida de una persona:

El día de ayer aquí en el Tuito, en la cabecera municipal de Cabo Corrientes, fue traído un joven de la comunidad de Bioto grave por picadura de alacrán y grande fue la sorpresa que al llegar al centro de salud no había suero anti alacrán para su tratamiento, menos doctores que lo atendieran, así que fue derivado con un médico particular y enviados los familiares a la farmacia a comprar el medicamento con un costo de más de $ 1000.00 pesos, y llevado al hospital regional con la gravedad y riesgo que esto conlleva por la falta de atención oportuna. Un llamado a las autoridades correspondientes para evitar éstas graves anomalías, en pleno siglo XXl no puede permitirse esto, gobiernen con responsabilidad y compromiso a la ciudadanía, le puede pasar a cualquiera y si sucede aquí, que será en las comunidades más distantes.

Mientras tanto el Presidente Municipal de Cabo Corrientes Prisciliano Ramírez Gordián se dedica a vivir la “vida loca” cobijado por prensa vendida que cada vez que es denunciado por su ineptitud le publican una historia rosa, de éxito simulado y mentiras absolutas.

Prisciliano Ramírez Gordián busca reelegirse en la presidencia municipal cuando además de no trabajar por su municipio no ha cumplido una sola de sus propuestas de gobierno entre las que promocionaba estas:

Promesa 1: Construcción de un centro hospitalario

Debidamente equipado con personal profesional capacitado, atención las 24 horas, salas de especialidades básicas con traslados gratuitos de ambulancia y paramédico a bordo…

SIN CUMPLIR!!

Promesa 2: Programas sociales

Brindar bienestar a las familias del municipio, daremos continuidad a los programas sociales y gestionaremos más programas que garanticen generar mayores ingresos a las familias mediante financiamientos para activar el empleo y la economía local.

SIN CUMPLIR!!

Promesa 3: Infraestructura y servicios públicos

Conformar comités de obra pública para que la ciudadanía participe en la toma de decisiones, cubrir en su totalidad la pavimentación de nuestros caminos y mejorar las brechas y accesos al municipio hacia la cabecera municipal, principalmente la reconstrucción y limpieza de las calles así como el servicio de recolección de basura.

SIN CUMPLIR!!

Promesa 4: Turismo

Crearemos la dirección de turismo con el objetivo de elevar al Tuito a la categoría de “Pueblo Mágico” además de la creación de una marca turística que posicione nacional internacionalmente al municipio como uno de los principales destinos turísticos del país.

SIN CUMPLIR!!

Promesa 5: Educación

Para que los niños y jóvenes no falten a sus estudios impulsaremos la economía del hogar a través de becas educativas, seguro escolar, apoyo al transporte, calzado, uniformes escolares para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, así como dotar de infraestructura y equipamiento a los planteles educativos.

SIN CUMPLIR!!

Promesa 6: Cultura y Deportes

Reorganizar la casa de la cultura, ampliar los talleres con personal capacitado en el ámbito cultural e impulsar los nuevos talentos en todas sus expresiones artísticas. construcción de un parque recreativo – deportivo en el cual nuestras familias e hijos puedan realizar actividades recreativas y deportivas.

SIN CUMPLIR!!

Promesa 7: Comunicación y tecnología

Acceso para todos a banda ancha de internet, mayor cobertura y calidad de canales de televisión abierta, así como la ampliación de la red de telefonía celular.

SIN CUMPLIR!!

Un pueblo enfadado espera los tiempos electorales del 2018 para echarlo si es posible de país, así es como lo hicieron saber a esta redacción.

Hasta cuándo se va a poner a trabajar Sr. Presidente Municipal Prisciliano Ramírez Gordián??? O ya se le acabó el tiempo??

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

