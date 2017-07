Arturo Dávalos muerde el anzuelo y pide licencia

Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551] Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551]

Por: Ramón García

. Puerto Vallarta de nuevo en las infames manos del mochilas

. Como cuando se hunde el barco y las ratas son las primeras en salir, así están saliendo los que se beneficiaron de la cortesía de Arturo Dávalos al mantenerlos en la nomina municipal, hasta que con el chiflido del verdadero patrón tuvieron que dejar caer la máscara para enfrentar su realidad: o se quedan y se joden, o siguen al mochilas y…

.- La fractura al interior de “movimiento ciudadano” es más que evidente, personas al círculo más cercano del Presidente Municipal Arturo Dávalos hacen constar que la ceguera del alcalde no es temporal, que desde que llegó como funcionario público a las ordenes del mochilas comenzó a perder el piso viviendo en una burbuja que no se ha roto ni mirando como los espías y traidores le atacan desde adentro del ayuntamiento, manteniendo a los ojos y orejas del mochilas en la misma secretaria general y como cabeza Víctor Bernal, quien comanda los golpes bajos desde la más estrecha cercanía al presidente.

Es la faramalla que organiza el “MC” de “ratificación de mandato” que además de no ser legal debiera fincárseles responsabilidades por desviar recursos públicos para efectuar un circo de manipulación de la opinión pública, pero eso no es lo más grave, si no que en el juego se desestabiliza la función pública ya que el presidente municipal ha pedido licencia al cargo; misma que será efectiva a partir del día 28 de agosto.

Esta licencia al cargo que solicita Arturo Dávalos se da en el clima enrarecido en el cual el Mochilas le está golpeando los webos al estar operando para que la borregada mcista haga valida la estrategia de ir a votar en la “ratificación” y le dé en contra a Arturo Dávalos y aprovechando su licencia no permitirle regresar al cargo, esto generando que el mochilas tome el control del ayuntamiento y volver a desviar recursos para su campaña donde pretende ser presidente municipal de Puerto Vallarta una vez más.

Lo que dijo Arturo:

Arturo Dávalos, dijo a medios de comunicación: “la semana que entra será la publicación del listado de al parecer 104 casillas que serán instaladas a lo largo y ancho del municipio, todo dependerá de la reunión de la comisión orientada a este tema de la organización del proceso de ratificación de mandato”.

El alcalde ya solicitó licencia al cargo a partir del 28 de agosto, antes será la ratificación de mandato, “si la gente dice que me vaya me voy y si decide que me quede se anula esta acción”…

Perooo!!!

Tal parece que; lo que se le olvida a Arturo Dávalos es que la “Estructura” del MC Vallarta la maneja el mochilas y se le está poniendo de “PECHITO” y que el mochilas no se tentara el corazón de cerdo que tiene para dejarlo fuera de combate…

Entonces la pregunta es:

En que fundamenta Arturo Dávalos su confianza de que salga bien librado de esta trampa?

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas a: saboravallarta@hotmail.com