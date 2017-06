Un estado sin derecho

Por: Ramón García

. Simulación y manipulación de las formas

.- Según Wikipedia: Un Estado de derecho es un modelo de orden para el país por lo cual, este que se rige por un sistema de leyes escritas e instituciones ordenado en torno de una constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios, que se someten a las normas de ésta.

Cualquier medida o acción debe estar sujeta a una norma jurídica escrita y las autoridades del Estado están limitadas estrictamente por un marco jurídico preestablecido que aceptan y al que se someten en sus formas y contenidos.

Por lo tanto, toda decisión de sus órganos de gobierno ha de estar sujeta a procedimientos regulados por ley y guiados por absoluto respeto a los derechos fundamentales.

Llama la atención que en la letra las leyes y el orden de las mismas parecen atractivas, hacen que el ciudadano interesado en leer entienda de manera simple o sencilla de que se habla, mas en la práctica nos encontramos que la ley y su conjunto de artículos que conforman la constitución terminan siendo letra muerta en la que el estado basa sus elucubraciones.

El ciudadano vota por diputados que se supone están para hacer leyes, para debatirlas para aprobar o desaprobar iniciativas en base a la ley que ellos mismos votan; deforman o transforman.

Los diputados simulan representar intereses del ciudadano que vota por ellos, en la realidad se encuentran con una mafia permanente de infiltrados por los partidos políticos que no permiten el libre albedrio al sujetarlos a las decisiones de los jefes de “bancadas” mismos que responden a intereses de políticos, empresarios y hasta delincuentes, a cualquiera menos al ciudadano común.

El pírrico derecho que asignan al ciudadano es a ejercer el voto y después callar gritando a los políticos que al llegar al poder se tapian los oídos y comienzan a escuchar solo propuestas económicas que les hagan brillar su bolsillo.

Mientras los peje-lagartónes aseguran que el mesías tabasqueño es único, omnipotente, indivisible y más honesto que una moneda de 7 pesos, quienes NO nos tragamos cualquier cuento chino respiramos profundo y no vemos más que guerritas baratas de verborrea, sal y limón con chile.

La simulada democracia da risa hasta que lagrimas traviesas se asoman de la carcajada convulsa, estamos bien perdidos mexicanos!!

El “sistema” continua haciendo de las suyas sigue operando un sistema electoral corrupto, con boletas y papelitos manipulables, con autoridades a modo, con ciudadanos que siguen vendiendo su voto por unos centavos, la apuesta del gobierno es clara, mientras exista gente jodida el sistema se mantendrá vivo y jodiendo.

Los mexicanos debemos salir del sistema gradualmente y transformarlo, poner candados irrompibles para que los dinosaurios no salgan a tragarse las esperanzas y voluntades del pueblo, la apuesta es alta, pero de donde es; si no, del mismo pueblo de donde se pare a los políticos?

No se puede parir especie diferente de una misma raza, y no se puede transformar a un país con ambiciones perniciosas, alevosas y con falta de compromiso social, no se puede creer que cuando se aprueba una ley no se le dé el tiempo suficiente para aplicarse cuando ya le están metiendo mano según capricho del político en turno, así NO sirven ni las leyes ni el estado de derecho.

No sirve votar cuando las decisiones de las cúpulas son manipular los votos, ensuciar y degradar la única oportunidad que le dan al ciudadano para decidir el futuro de su pueblo, no se vale!!

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas a: saboravallarta@hotmail.com