Sonrisas nerviosas

Por: Ramón García

.- Y miren que tratar de entender el idioma y contraseñas de los politicos no es tan fácil, hay que esforzarse al punto del dolor de cabeza, esto sucede comúnmente cuando te hacen creer que la línea política de algunos sujetos es una; cuando en realidad es otra, es un juego perverso en el que se preparan para dar el “volteón” cuando sea necesario, se requiere para ello tener una “dignidad flexible” que les permita absorber la critica por un oído y que salga rápidamente por el otro.

“La política es cochina” me confiaba un líder de un partido, asentí con la cabeza y le conteste que ya lo sabía; a lo que me contesto: “es posible que lo sepas, pero no sabes el sabor de esa cochinada”.

Al terminarse el proceso electoral en Nayarit, la efervescencia se colocó en Puerto Vallarta, hay mucha gente que no sabe los tremendos intereses de empresarios, políticos y oportunistas que pretenden una buena rebanada del pastel, la apuesta siempre será que el erario público siga comprometiendo deuda a favor de los ratas y con daño al pueblo ignorante que vota sin saber ni por quien ni porque.

Porqué repetir?

Es una pregunta de alto valor; Arturo Dávalos por un lado se queja de las deudas que el ayuntamiento tiene, las que comprometieron otros y las que adquirió el, pero por otro lado gasta el dinero del pueblo en una campaña de reelección permanente, es decir no hay dinero para pagar deudas pero si para promocionarse, y si ese es el valor de su gobierno; porque habría que votar por alguien que su prioridad es solo mantenerse en el poder?

Porqué regresar?

Esa es la pregunta de los millones de pesos!! El Puerquete Valiente o Mochilas debe regresar o por lo menos pelear su regreso porque la ley le pisa los talones, porque más de 800 millones de pesos que se ROBÓ no pueden ser comprobados en su “cuenta pública” y porque Arturo Dávalos no está respondiendo a sus intereses como él esperaba.

Los Morenos

Tremendo bochinche se armó desde hace unos días en el peje-partido franquicia Puerto Vallarta, pues el peje fiel a su costumbre no ha decidido quién es el “mandamás” en Vallarta, todos los “lideres” se creen merecedores de tal distinción y TODOS quieren creer que o pueden ser candidatos a la presidencia municipal o que pueden ser los negociadore$$$ de la candidatura, nacieron torcidos y se retuercen aun más… pos probes!!

Panaderos en alerta!!

Dicen que sí, que Arturo Dávalos SI tuvo acercamientos y trato de buscar a Ricardo Ponce Ibarría para platicarle en la orejita wera su posibles pretensiones en caso de que el MC Vallarta no le respeten turno de reelección, con el “Ricky” no ha podido hablar, pero a través de los “enlaces” del PERI Cuevas si, entre ellos el que pelea la candidatura del PAN Vallarta a la presidencia municipal Hugo Lynn Almada mejor conocido como el “lanza cabezas de marrano“… el tema sigue en proceso, y le daremos seguimiento!!

El Perderé

Una franquicia que en Puerto Vallarta nunca pudo levantar aun con las “ayudas” de los que fueron candidatos y en consecuencia regidores, el problema es que la “izquierda” ha sido pintada como un grupo de rijosos socialistas, patea webos, democráticos peleoneros… todo y mas pero nunca lograron ponerse de acuerdo, adoptaron “cerebros” externos a tal punto que permitieron que GUSANA CARROÑA le acabara de dar el tiro de gracia con su “dirección” hoy, el perderé tiene problemas con su registro electoral y si no hace una alianza que le valga, será asunto olvidado en Vallarta.

El Pri

El eterno manipulador de elecciones sigue a la baja, con un liderazgo simulado y con la salida gradual de su militancia buscando “nuevos horizontes” al PRI Vallarta solo le queda apechugar y negociar sus derrotas para salir bien librado sin perder cotos de poder, le llaman “refresh” a eso de irse a la banca para luego contraatacar, siempre habrá quien los busque, quien los mime; quien los tiente… aun con Yerena y su dedo poniendo candidatos a modo!!

La “chiquillada”

Hay quien me refutaba que no hay partido pequeño, pero esta mas que comprobado que trabajar en pequeño solo da resultados pequeños, eso partidillos que solo buscan mantener el registro y la negociación con los “grandes” son una losa muy pesada para los mexicanos, porque no hay un solo partido que no reciba sus millones de “prerrogativas” mismos que los dueños de los partidos se roban y se viven la vida bella dejando a los idealistas cual puta de burdel, gastando su dinero para dar las nalgas!!

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

