Pateando las bolas

Por: Ramón García

. Eeeeh putoooo!!

Este domingo 18 de junio se jugará en Rusia el partido Portugal vs. México en partido correspondiente a la primera fase del grupo “A” de la Copa Confederaciones.

Para los aficionados al futbol y que no se pierden un solo partido de la selección mexicana el hecho de tener que despertarse antes de las 9:30 del domingo para preparar las botanas y las chelas no parece ser un gran impedimento, lo especial del día lo vale y no solo por la participación mexicana en Rusia, si no porque la expectativa se centra en una regla sancionadora que la FIFA va a instaurar por primera vez.

Si usted alguna vez ha tenido la experiencia de ir a un estadio de futbol y gritar como ni en su casa lo puede hacer, beber como ni en un bar lo hace, mentar madres como si fuera el ultimo día de su vida, la libertad de unirse a miles de gargantas gritando en unísono el goooool, la falta, el penal y por su puesto el ya clásico EEEEEHHH PUUUTOOOOOO!!! En los saques de esquina y los saques de meta…

La historia está a punto de cambiar ahora la FIFA sancionara no solo a jugadores de los clubes participantes del encuentro, si no que ahora se meterá a gobernarle la trompa a el público asistente, censurándole y sancionándole lo que gritan, es decir, sancionaran el EEEEEHHH PUUUTOOOOOO!!!

Con el argumento de que esa expresión además de racista es homofóbica, gonorreica y quien sabe cuántas pendejadas se les ocurrió a los FIFOS, resulta que el arbitro podrá regañar al publico y censurándolo, también podrá parar y hasta suspender el partido en caso de que el publico desmadroso continúe gritando sus leperadas…

Es decir, que ahora la FIFA se convierte en la fiscalía de uso de expresiones mundiales extra cancha y por el solo hecho de que usted estimado fanático del futbol pague su boleto y demás gastos para asistir a un estadio, deberá obedecer de hoy en adelante las ordenes y argumentos de la FIFA, aun sin tener una acreditación de afiliado a la santa inquisición de la FIFA.

A eso le llamo yo: PATEAR BOLAS!!

Hasta la próxima manque usted no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas a: saboravallarta@hotmail.com