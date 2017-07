OJO POLÍTICO

Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551] Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551]

Por: Ramón Frías Frías

• Ganamos Edomex

.- Así me dijeron los del Partido Encuentro Social, todavía menor que el MC, que como dice mi tercer columnista favorito, es como las tortas ahogadas, porque existe solamente en Jalisco y lo demás es rebaba.

A los impulsores del Frente Amplio les pareció muy adecuada la postura del dirigente verde Pablo Escudero, quien declaró que su partido, eterno aliado del PRI no descarta la posibilidad de unirse a los frentistas, pero no se sabe si podrá negociar con las dirigencias perredista y panista.

No resulta congruente que la convocatoria para el frente se diga que se refiere a partidos ajenos al actual gobierno, porque hasta la fecha el Verde ha sido aliado en todas con el Revolucionario Institucional, entra muchas más, en el Edomex, como partícipe del apretado triunfo de Alfredo del Mazo Maza.

Además del Verde, la dirigencia nacional del Partido del Trabajo en voz de Alberto Anaya, también deja abierta la posibilidad de integrarse al frente opositor del PRD y PAN, pese a que el Peje había dicho que la alianza de su partido sería solamente con los rojos de Anaya.

Sostiene el jerarca petista Anaya, que la decisión deberá surgir de la base, pero que la alianza debiera integrarse con los grupos de izquierda, con lo cual se excluye a los panistas, y como San Pedro, negó tres veces antes de que cante el gallo, que “la única, real y verdadera opción de izquierda para ganar la Presidencia de la República en 2018 se llama Andrés Manuel López Obrador”.

¿Se pelearon las comadre y salieron las verdades? También se le olvidó que fue gracias a López Obrador que su partido se salvó de perder el registro con una elección extraordinaria para diputado federal.

La verdad es que una alianza con perredistas y panistas lo pondrían en peligro de perder las posiciones de las cuales ahora goza con las prebendas en el Congreso y los pleitos para el reparto se darán más fácil entre dos partidos y con su Peje, que con los changos viejos del PAN y PRD.

De su parte el Escudero del PVEM, también debe analizar la conveniencia de negociar en una alianza con el PRI, porque el número de diputados han sido siempre de la mano entre el tricolor y el de los niños verdes.

Los objetivos de Anaya y la Barrales son obvios, pero también le dejaron la puerta abierta al Peje para que se una al Frente con su partido y dicen las malas lenguas que éste, puso como condición la exclusión del PRD de Los Chuchos y René Bejarano.

Misión imposible para la Barrales, porque primero la corren a ella y se queda sin candidatura, que dejar fuera a las principales tribus del PRD, pero también demuestra que el Peje siempre tuvo la intención de ir como candidato, además que declaró que con el PRD ni a la esquina, porque los incluye en la mafia del poder.

En un video publicado en redes sociales y algunos medios televisivos, dijo López Obrador que una alianza PAN-PRD significa la ambición del poder por el poder, los cargos, y frenar a Morena en las presidenciales.

Hay quienes vaticinan que de cualquier manera, López Obrador repetirá la historia del Estado de México y hará la petición para que los perredistas declinen en su favor, como lo afirma el Chucho Ortega, coordinador de la corriente Nueva Izquierda del PRD.

Dice el Chucho mayor que le da la razón a Andrés Manuel López Obrador en que lo confrontan. “Es populista y autoritario. Confunde tareas del Estado con prédicas evangélicas”, dijo Ortega.

Chucho, además, negó categórico los dichos de Dolores Padierna en el sentido de que la presidencia nacional del PRD ya está negociada para el mexiquense Juan Zepeda, a cambio de que la corriente ADN, una de las más fuertes en el sol azteca, votara en favor de una alianza con el PAN en el 18. “Dolores miente, no hubo ninguna negociación sobre eso”, le aseguró al analista Francisco Garfias, del Excélsior.

El hacendado chihuahueño, a quien le crecieron los enanos y ahora vegeta en la Cámara Baja, Gustavo Madero, quien lleva las negociaciones del Frente Amplio, ya dijo que un candidato externo no estaría mal en el 18.

Pero parece misión imposible, porque los panistas cada día ven incrementada la lista de suspirantes y pocas posibilidades hay de que declinen a favor de alguien “ciudadano”, el payasito de la tele, la Zavala o Moreno Valle.

Para la posibilidad de un candidato del frente, las encuestas ponen en primer lugar al payasito Anaya con 28 puntos porcentuales; Margarita Zavala con 22 por ciento; Rafael Moreno Valle con 18 puntos y Miguel Mancera con once por ciento, con veinte puntos porcentuales de indefinidos. Punto para el PAN.

Las declaraciones de notables panistas como Diego María de la Concepción, conocido como Jefe Diego, se inclina por un ciudadano para abanderar el Frente, en tanto Margarita Zavala, hace mutis.

El ex dirigente perredista nacional Agustín Basave se puso verde, pero de coraje, por las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, quien le puso el “antipristo” a Basave, por sus cuestionamientos al supremo gobierno de Peña Nieto.

Pero más coraje le dio a Basave que Muñoz Ledo calificó de “engañifa” a lo que han dado en llamar Frente Amplio Opositor, además que agregó Muñoz que se trata de “la oferta de la corruptela”.

Cuenta Basave que Muñoz Ledo le llamó por teléfono para anunciarle que refutará un artículo que el ex dirigente perredista escribió favorable al Frente: “Pero el respeto del que me habló lo dejó en el teléfono. Sacó su escopeta de rencores y disparó sus cartuchos de ofensas por todos lados, incluido el mío… Que Porfirio no me venga a hablar a mí de vulgaridades, de aventureros y menos de huesos.

“Es un hombre brillante, pero está hablando por las vísceras al no distinguir sus blancos. Se le va a revertir. Una cosa es discrepar y otra injuriar. “En pocas palabras, si quiere pelear, que deje los escopetazos y tire con bala rasa”, retó.

Ahora sí les publicaron íntegro el boletín a la oficina de prensa del ayuntamiento de Guadalajara y eso hizo feliz al presidente municipal Enrique Alfaro. Nadie fue a cubrir el miércoles sus actividades. Los alcoholegas a quienes llamó basura, lo dejaron solo. Nadie fue.

Nos leemos mañana.