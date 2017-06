OJO POLÍTICO

Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551] Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551]

Por: Ramón Frías Frías

• La carreta

.- Está muy cabrón que se acomoden las calabazas conforme avance la carreta, porque en este arranque de la carrera presidencial, todos se suben al carro, con la novedad de que podría haber uno o varios independientes, por primera vez en un proceso para la grande.

Este jueves tienen programada una reunión en el CEN panista, donde se cree, estarán Luis Ernesto Derbez, Ernesto Ruffo, Carlos Romero Hicks, Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, Miguel Márquez y Miguel Ángel Yunes y Ricardo Anaya.

Todos suspirantes a la candidatura presidencial por el albiazul, pero ya todos descartan a su presunto líder, quien apenas alcanzará para estar como presentador, a menos que quieran que la reunión se prolongue hasta la madrugada del viernes.

Sucede que Ricardo Anaya no tiene claro todavía en calidad de qué podrá estar en el encuentro, si como locutor de spots panistas, payasito de la tele, dirigente nacional, maestro de ceremonias o como testigo de las peroratas de sus congéneres y correligionarios.

En la casa de enfrente de los impulsores del Frente Amplio, también hay actividad, principalmente de las mujeres. La Barrales mandó a Dolores Padierna a declarar que el frente va, pero si se presenta como candidato un ciudadano, en este caso Miguel Mancera, quien tuvo el tino de no afiliarse al PRD, como Alfaro en Jalisco, líder sin estar afiliado al partidillo Movimiento Ciudadano.

Sin embargo el encargo de Barrales fue cumplido a medias, porque se le unen los fundadores del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, además de Alejandro Encinas, quienes se oponen a que el candidato presidencial sea emanado del PAN.

Pero de momento el más movido, al menos en Jalisco, es el ex bronco Jaime Rodríguez, quien ganó la gubernatura de Nuevo León en forma de candidato independiente, quien no tiene en sus virtudes el agradecimiento, porque fue impulsado por la familia de Tito Junco de la Vega, dueño de El Norte y Reforma, influyentes periódicos que en mucho contribuyeron para que el ingrato ganara la gubernatura.

Al ya no contar con el apoyo del grupo Reforma, el ex bronco volteó a Jalisco, donde dice tener amigos, aunque no es bueno para escoger a sus amistades, porque dice tener buena relación con Enrique Alfaro y Pablo Lemus, alcaldes de Guadalajara y Zapopan, respectivamente. Cree que de verdad lo pueden apoyar.

Y no es que no quieran, sino que en el lado del partidillo, deben contar con la bendición del pelón mayor, dueño de la franquicia que llevó a la alcaldía a los mencionados y éste se encuentra más cerca de una alianza con PAN y PRD que en un apoyo a quien se perfila como posible candidato independiente.

Entre todo este desmadre, la Barrales pretende convencer a López Obrador para que se una a la formación del frente amplio. La presunta lideresa del PRD le explica al Peje que con todo y su Morena, se una al frente para que el amor de su vida Mancera, sea el candidato.

Nada maneada, la Barrales no le menciona a López Obrador que no sería el candidato, sino sólo aportante de los votos de Morena para la causa de un abanderado, que deberá surgir del PAN o PRD, de preferencia del PRD.

Detalla en su carta, que el PRD está dispuesto a contribuir a construir un proyecto de unidad de las oposiciones para crear una nueva mayoría ciudadana capaz de cambiar el caduco régimen presidencialista y el fracasado modelo de desarrollo neoliberal.

López Obrador ha dicho que el mentado frente es una treta más de la mafia del poder, a la cual se vendieron y se inclinaron las dirigencias de ambos partidos, pero con el argumento de que en las alianzas conformadas por los extremistas, han tenido buenos resultados, como el de Moreno Valle en Puebla, quien es producto de la unión antinatura, como la llaman los fundamentalistas del PRD.

Lo que no han contemplado los impulsores del frente, es que al abrirle la puerta a López Obrador, éste se va aferrar a encabezar la candidatura del dizque frente, lo cual haría pedazos a ambos partidos y entonces sí, dios los coja confesados.

Barrales y Anaya son más que obvios en sus intenciones con miras a la candidatura presidencial y a la del gobierno de la capital, pero para ello quedarían en desacuerdo, porque Anaya quiere ser el candidato y Barrales quiere que sea Mancera, éste a su vez producto del corrupto Marcelo Ebrard.

En la historia, el PAN y PRD están condenados a no aliarse, porque el PAN nació del ala empresarial del país, para tratar de combatir el socialismo de Lázaro Cárdenas, el tata del líder moral perredista Cuauhtémoc Cárdenas.

Cuauhtémoc a su vez fundó con otros integrantes de la Corriente Crítica, para tratar de frenar el neoliberalismo fundado por Miguel de la Madrid y férreamente impulsado por Carlos Salinas de Gortari.

En otro aspecto del ex bronco de Nuevo León, quien busca ahora el apoyo de la Iniciativa Privada y de quien ya comentamos que trae pleito casado con el Grupo Reforma, se exhibió como colega de Alfaro, quien les dijo basura a varios matutinos de Jalisco.

El ex bronco pidió una investigación sobre el manejo financiera del periódico El Norte, el más influyente de Nuevo León y el cual tiene como filial el Mural, basura para Alfaro en Jalisco.

La fobia de Jaime Rodríguez se trasladó a Jalisco, donde también es influyente el Mural de Tito Junco de la Vega. El ex bronco se reunió con “su amigo” Pablo Lemus, pero en la exposición de motivos de su presencia en Zapopan, ordenó a sus guaruras sacar a los alcoholegas que cubrían el encuentro de los mandatarios, dizque porque era una reunión privada.

Los alcoholegas le dijeron “nos vemos a la salida”, pero luego reflexionaron y después de tratar los temas bajo el agua, el alcalde convenció al gober ex bronco para que los chamacos de la prensa volvieran a entrar, pero había pasado ya media hora.

El ex bronco no está de acuerdo con el Frente Amplio, pero sí de una “gran alianza”, la cual vino a buscar a Guadalajara, pero con Alfaro y Lemus, quienes dicho sea de paso no se mandan solos, al menos no en lo que refiere al partidillo que los llevó a las alcaldías.

Tal vez el gober ex bronco mandó sacar a los representantes de los medios de comunicación, porque le informaron previamente que le iban a cuestionar los fracasos de su gobierno en Nuevo León.

Por ejemplo, la similitud de situaciones en cuanto a inseguridad, porque en Nuevo León matan a las mujeres, mientras los del gobierno estatal neoleonés son actores pasivos. La más reciente es Leslie, un caso en el cual los familiares despedían a la joven víctima, cuando el ex bronco contaba su “exitosa” historia al conductor del espacio informativo matutino de Canal 4 de Guadalajara.

“Sus diputados”, aunque ya no son suyos, al menos los integrantes de la Comisión de Gobernación, le pidieron cuentas acerca de sus vuelos, tanto privados como de líneas comerciales, entre otros el del viaje a Jalisco.

Le piden también al ex bronco, la aparición de publicidad con su imagen, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país, cuestionamiento del cual echó la responsabilidad a los alcoholegas del periódico El Norte, de Tito Junco de la Vega.

Nos leemos mañana.