OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• Las tribus

.- Según las dirigencias nacionales del PAN y PRD, los líderes de las tribus ya entendieron, pero las declaraciones posteriores al anuncio de alianza, llamado Frente Amplio, nos dicen lo contrario y en lugar de ponerse en paz los suspirantes, salen más, como los pinches curas, que no tienen hijos oficialmente pero cada día son más.

El presunto líder nacional panista Ricardo Anaya, entendió que sigue firme al frente del CEN de su partido y que los jerarcas del albicelestial, le dieron el aval para que se decida sin asesores, si se mantiene en la dirigencia o se lanza como candidato presidencial, supuestamente con el apoyo del PRD. Se sueña como residente principal de Los Pinos.

Pero otros no lo entendieron como Anaya y por eso en lugar de quedarse quietos como sería el acuerdo para conformar el mentado Frente Amplio, el ex gobernador guanajuatense y hoy senador Juan Carlos Romero, convocó el fin de semana a una sesión plenaria de sus representantes en 20 Estados del país.

La veintena de notables panistas que lo promueven en igual número de entidades, se agregan a notables de sangre azul y blanco, entre quienes se cuentan Ramón Muñoz, Eduardo Sojo, Pedro Cerisola, Carlos Medina, Javier Usabiaga, Juan Hernández, José Espina, Juan Carlos Murillo y Eugenio Elorduy.

Otros que no están con Margarita ni con Romero Valle, pero mucho menos con Ricardo Anaya, son los también suspirantes por la candidatura presidencial, el primer gobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo y el ex secretario de Relaciones Exteriores Luis Ernesto Derbez, quien es calderonista pero no zavalista.

En el otro cachete de la presunta alianza denominada Frente Amplio, la presunta dirigente perredista Alejandra Barrales, entendió que los panistas le dieron el sí para que su novio Miguel Mancera sea el candidato de ambos partidos a la Presidencia y ella misma la abanderada del pretendido Frente para la jefatura de Gobierno de CDMX.

Lo que sí fue logrado, fue unificar a panistas y perredistas, pero contra sus respectivas dirigencias, como ya comentamos ayer acerca de René Bejarano en el PRD, a quien secunda la IDN (Izquierda Democrática Nacional) de la senadora Dolores Padierna, eterno amor de Bejarano, quien además es coordinadora de lo poco que queda de la bancada perredista en la Cámara Alta.

Pese a no existir ideología en los partidos políticos, en los documentos básicos del PAN se establece que la vida y la dignidad del ser humano deben protegerse y respetarse desde el momento de su concepción hasta su muerte natural, en tanto que el PRD define que “pugnamos por el acceso de las mujeres al pleno ejercicio de sus derechos humanos, políticos, sexuales, reproductivos y a decidir de manera libre e informada sobre su cuerpo”.

Lo anterior se traduce a diferencias irreconciliables, porque hay diferencia que se convierte en voto amarillo o azul, en temas como el aborto, los matrimonios igualitarios, la política fiscal, estrategia energética y el uso de subsidios, a lo cual deberán darle vuelta para definir su proyecto de Nación. Dice Dolores Padierna, convertida en ideóloga, que la doctrina panista coincide con el pensamiento del PRI.

Uno más de los agregados, para que lo lamenten, éste del PRD. Se trata de Juan Zepeda, el del no muy honroso tercer lugar en la elección del Edomex, quien también ya levantó la mano y se apunta para ser candidato presidencial de la alianza PRD-PAN y para que vean que va en serio, anunció una gira por toda la Repùblica, no para promoverse, sino para trabajar en pro de la unidad de su partido. Los panistas ya dijeron que no lo apoyan.

De momento son muchas las voces que ven a Bejarano y la Padierna en las filas de Morena, pese a que la Padierna tiene la coordinación del grupo parlamentario del PRD, con el apoyo de la Barrales, aunque las mismas voces afirman que López Obrador no les daría nada a cambio.

La tribu panista de Calderón-Zavala, fue la más vapuleada con la aprobación del Frente Amplio y al final salieron a decir que apoyan el multicitado frente que más bien parece espalda, a la altura sur donde deja de llamarse así, pero condiciona el apoyo a que Anaya salga ya de la dirigencia y lo imposible: que no les hagan trampa.

Anaya responde que se chupa el dedo por cochino, pero nunca por pendejo, dado que es desde la dirigencia nacional donde controla toda la estructura y lo de no hacer trampas, revira que si van a tratar como caballeros o como lo que son.

Los políticos piden congruencia pero son incongruentes, al decir que definieron para resolver lo de la alianza amplia, como nalgas de percherona, pero quedaron llenos de indefiniciones, por lo cual se ve en chino que puedan proyectar al país, por la diferencia en sus doctrinas, los principios, que son buenos pero tienen malos acabados.

Ahora los partidos políticos que antes esgrimieron ideología, trabajan con mitología, los unos como los nazis de Hitler y los otros como las flotas del padrecito Stalin en Europa, con una empresa más difícil que la de los alemanes contra el frío en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial.

Apenas a tres días de anunciado, el frente amplio todavía no tiene siquiera pies, mucho menos cabeza y si no hay todavía mucha oposición, es precisamente por eso, porque está más desorientado que la reforma educativa.

A los aliancistas azules los identifica la concertacesión y los moches, corruptela de la cual no se salva ningún instituto político del país, con ausencia de su antigua democracia cristiana o el respeto de la “persona humana”. Que yo sepa, no hay otro tipo de persona que la humana, pero así dicen los escritos de la doctrina panista.

En el PRD no hay otro tipo de políticos, todos iguales que los del PRI, Verde y demás fauna que compone el planeta de la cleptocracia, pero para no desentonar con el del PAN, que tiene casita en Estados Unidos, la Barrales tiene departamento en Miami.

Los amigos de la Barrales le dicen que le tienen envidia de la buena, concepto no existente en la serie de pecados capitales de los cristiano, donde solamente existe la envidia a secas, ni buena ni mala.

Nos leemos mañana.