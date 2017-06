OJO POLÍTICO

Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551] Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551]

Por: Ramón Frías Frías

• La pureza

.- No resulta bueno cuando los gobernantes que elige la ciudadanía son empresarios, porque sucede como en Estados Unidos con Donald Trump, quien se aprovecha de su posición como presidente del país presuntamente más poderoso del mundo para hacer negocios en su provecho.

Así descobijan al presidente municipal de Zapopan, emanado del partidillo Movimiento Ciudadano Pablo Lemus Navarro, a quien le cuestionan conflicto de intereses con la venta de casi medio millón de metros cuadrados en bienes municipales, para realizar una construcción de 46 mil metros en pleno centro de Zapopan.

Por otra parte también se enfrenta y debe decidir a quién favorecer, en el caso de un predio conocido como Distrito K en La Perla, donde Jorge Gómez Vivanco, empresario de Quest Media, al igual que el alcalde, ocupa un asiento como consejero de Coparmex. ¿No decían que los del partidillo son muy transparentes?

Ahí es donde surgen los moches, puestos de moda por los panistas, de donde surgen la mayoría de quienes hoy ostentan cargos de elección popular en el partidillo. A Lemus Navarro le documentaron beneficios irregulares del gobierno encabezado por Pablo Lemus, para beneficiar a su compañero coparmexo Jorge Gómez Vivanco.

El desvío de recursos que debieron ingresar a la tesorería zapopana, se dice que sobrepasa los 200 millones de pesos y son parte de las observaciones hechas a la cuenta pública 2015 por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

Dime con quién andas y te diré de cuáles fumas. La revista Entorno Empresarial, balconea a Lemus Navarro como presidente de la Consejería de Coparmex de 2008 a 2011 y con Gómez Vivanco como uno de sus consejeros vocales asesores.

Por si no fuera suficiente la entrega de los ayuntamientos metropolitanos a la Iniciativa Privada, en el conflicto de interés se agrega el jefe de gabinete de Lemus, Juan José Frangie Saade, quien también tiene calidad de consejero de la Coparmex y a quien se debe tener invadida media plaza con horribles y mugrosas sombrillas frente a la presidencia municipal de Guadalajara.

Pablo Lemus admite en su declaración de intereses, la vigencia en su cargo como consejero de Coparmex, lo cual demuestra que no gobierna para los zapopanos, sino en beneficio de los empresarios de Jalisco. Frangie prefiere hacerse pendejito y omite en su declaración reconocer que ocupa asiento en la consejería de Coparmex.

Por tratarse de un gobierno de cuates empresarios, el gobierno zapopano omitió exigirle al empresario del Distrito K, la cesión para el patrimonio público, como debe hacerse en cualquier desarrollo comercial y habitacional, y es por ello que la Auditoría Superior del Estado le fincó a Zapopan un crédito fiscal por casi 202 millones de pesos.

No es poca la inversión en el Distrito K, dado que según la información del propio ayuntamiento, es de 441 millones de dólares, pero dice el presidente municipal que o han concretado la recepción de donaciones, porque el desarrollo todavía está en proceso de edificación. Contrario a los permisos de remozamiento de viviendas en zonas jodidas, donde exigen hasta la vacuna contra el moquillo.

Muy titubeante el alcalde zapopano ante los cuestionamientos de los alcoholegas, negó que se omita la entrega de la cesión correspondiente al Municipio por concepto de participación por parte del desarrollador.

De su parte la Auditoría Superior esgrime otra razón: mediante documentos, refiere que el Distrito K se niega a entregar al patrimonio municipal las áreas de cesión de 49 mil 954 metros cuadrados valuadas en los 201.9 millones de pesos, y que esta negativa ha sido respaldada por el gobierno del alcalde emecista Pablo Lemus Navarro.

Según la ASEJ, el empresario desarrollador del Distrito K se niega a ceder los casi 50 mil metros de participación al ayuntamiento, con la afirmación de que cumplió con el requisito, pero sin mostrar documentación alguna para demostrarlo.

Así lo reporta el semanario Reporte Índigo: La ASEJ indica que en el plano del proyecto definitivo denominado Sembrado de Fracciones, del 4 de septiembre de 2014, se lee: “el inmueble del proyecto está incorporado pues en escritura número 7 mil 969 de fecha 24 de mayo de 1993, se entregaron áreas de cesión para destinos y sus donaciones correspondientes”.

La ASEJ concluye que Distrito K no ha cumplido con las áreas de cesión por dos motivos: primero porque “no presenta el documento que acredite la incorporación del predio urbanizado”, y si no fue incorporado por el Ayuntamiento, no pudo haber cedido ninguna área, pues ambos actos se dan en el mismo trámite.

Y segundo, porque el desarrollador pretende que pasen por áreas de cesión los espacios que usó para calles, pero esto solo lo permite la ley cuando se trata de vías que por sus dimensiones son primarias (Código Urbano, art. 178), y en el Distrito K “no corresponden a vialidades primarias, por lo que es improcedente considerarlas en permuta de las áreas de cesión”.

Pese a que apenas va a la mitad de su gestión como presidente municipal de Zapopan, Lemus Navarro tiene en su ayuntamiento, cuentas pendientes con la ASEJ, con cargos totales por mil 282.9 millones de pesos que la ASEJ determinó sobre el gobierno de Lemus Navarro de octubre a diciembre de 2015, es decir, solamente en el primer trimestre de su administración.

Los cargos se dividen en 9.4 Millones de pesos por la auditoría administrativa-financiera; otros 4.6 MDP por obra pública, y mil 268.8 MDP por las omisiones de cobros de derechos y áreas de cesión en fraccionamientos, los cuales están pendientes de aprobarse por el Congreso del Estado, donde el partidillo tiene mayoría.

La respuesta a las observaciones de la Auditoría Superior, se dio mediante un oficio dirigido al director de Ordenamiento de Territorio, Jorge García Juárez, en la primera quincena de octubre del año pasado, con clave UVA/2016/2-00603:

”No existe la obligación de otorgar más áreas de cesión para destinos, por parte de la propietaria del predio. Por lo cual se solicita se tenga por solventada la observación”.

En su afán por evitar desprenderse de áreas de más de 200 MDP, también obtuvo un oficio de la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur):

“No existe fundamento y motivación para requerir a los titulares del predio o promoventes de acciones para su edificación el cumplimiento de nuevas área de cesión para destinos, en virtud de que el Ayuntamiento de Zapopan están considerando como predio urbano con incorporación municipal y se cumplió con la obligación de otorgar áreas de cesión”, es el oficio ZAP-42/14 Control 04-1849.

Nos leemos mañana.