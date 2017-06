OJO POLÍTICO

Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551] Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551]

Por: Ramón Frías Frías

• También azul cielo

.- Ayer comentamos acerca de los pleitos al interior del tricolor, con la demanda de militantes para que la selección de candidatos se realice mediante la consulta real a la base, pero en el PAN no cantan mal las rancheras.

De momento el pleito más encarnizado es entre la dirigencia nacional y el grupo Zavala-Calderón, quienes escenifican verdaderos pleitos de lavadero y lo peor es, que como decía el abuelo, delante de la méndiga visita.

El pleito es igual que en el PRI, por los tiempos y métodos de selección de candidatos para el próximo encuentro de round robin para el 2018, pero también con el tema de las alianzas, el cual desde luego, no favorece a los abanderados panistas.

Los zavalistas con el apoyo de Calderón, quieren que ya se defina, hoy, hoy, hoy, pero por medio de una encuesta, en tanto que el presunto líder nacional Ricardo Anaya, quiere, conforme a los tiempos del INE, esperar hasta fin de año y que solamente opinen militantes y adherentes, padrón del cual tiene el control total y con ello, la posibilidad de aparecer en la boleta de junio del próximo año.

El otro, Rafael Moreno Valle no ha dicho nada y se mantiene ocupado en la promoción de dizque su libro, pero en gira por todo el país, mientras Margarita hace lo propio, principalmente en la frontera norte, donde dice estar preocupada por los niños repatriados de los Estados Unidos, como lo dijo en Tijuana en días pasados, donde se reunió con migrantes y asociaciones civiles.

Hasta su gira por Tijuana, la Zavala ha visitado ya la mitad del país con su organización Voy por México, con inicio en la capital del país, además de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Nayarit, Tlaxcala, Hidalgo, Durango, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California.

El payasito de la tele y que me perdone Cepillín, pero se la ganó Ricardo Anaya, se su parte se sube al tema del espionaje, tema nada nuevo por cierto, con la exigencia de que se investigue para saber quién ordenó la compra del malware Pegasus. Pero al interior del PAN hay muchos que dicen que el espionaje en el PAN es fuego amigo.

Hay otros panistas folclóricos, como el alcalde panista de Motul, en Yucatán, Vicente Euán Andueza, quien creó un “programa social” que consiste en entregar por 15 pesos una bolsa con “huesitos con carne para chocolomo”, el cual es un guiso popular en la Península de Yucatán, que se prepara con lomo de res, verdura y huesos. Los yucatecos se encabronaron, pero los amantes de los perros no.

En la cueva panista de los más de cuarenta ladrones al norte de la república en Sonora, la Fiscalía Anticorrupción cateó el rancho de Roberto Romero, exsecretario de Gobierno de la entidad. Está preso en Estados Unidos y en proceso de deportación, pero era necesario cotejar si el valor y la inversión en esta propiedad corresponden con sus ingresos. Están en espera de su repatriación para atenderlo como se merece por rata azul.

Como sea todavía como en la canción se buscan por doquiera que ellos van. El año pasado ganaron siete gubernaturas, lo cual significó el 70 por ciento de posiciones, pero para este junio, de panzazo le ganaron al PRI en Nayarit, en tanto que los mandaron en el Estado de México a la cuarta división.

Más que focos rojos, lo que tienen los panistas es un panorama azul-gris y se enfilan a repetir como en 1976, cuando José López Portillo se fue solo, porque no fueron capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo para nominar candidato presidencial.

Pasada la elección del 4 de junio, en lugar de analizar causas y efectos de los triunfos en Nayarit y Veracruz, además de los errores que los llevaron a perder Coahuila y al cuarto lugar en el Edomex, se pusieron a repartir culpas. Zavala tiene en el imberbe dirigente a su villano favorito.

Para ellos sería fácil que se pusieran de acuerdo si solamente fueran Margarita Zavala y Ricardo Anaya los suspirantes por la candidatura, pero también se encuentran en la carrera, Moreno Valle, Juan Carlos Romero y Miguel Ángel Yunes, el de Veracruz, elegido gobernador por dos años. Con menos posibilidades pero con muchas ganas, se agregan al grupo de suspirantes los gobernadores de Guanajuato, Miguel Márquez y el de Chihuahua, Javier Corral, lo que hace esperar todavía más fragmentación de los grupos al interior del albicelestial.

Los panistas de a pie son quienes están más preocupados, porque las filtraciones en contra de su “líder”, principalmente por sus viajes a Atlanta, donde su familia sí está segura y las conversaciones filtradas, donde lo hicieron ver como un corrupto en charla telefónica con el alcalde de Tepic antes de la pasada elección.

Dice Salvador Abascal y Carranza: “El mayor riesgo es una verdadera división, cuando un candidato no reconozca a otro porque perdió internamente, ese es un riesgo altísimo, de tal manera que veo que solo unido el PAN puede ganar y tiene muchas posibilidades de hacerlo en 2018, de otra manera una división le haría el caldo gordo a López Obrador porque el PRI no pinta, no va a tener la fuerza suficiente a pesar de las victorias en las últimas elecciones, gracias a sus antiguas mañas, pero ni con eso se mantienen en Los Pinos”.

Julio Castillo en la revista Siempre: “Creo que el PAN realmente corre un riesgo serio en caso de que la contienda interna se convierta, al final del proceso, en un pleito, en una división, y entonces sí se tiene la mesa puesta a López Obrador”.

El hijo de Castillo Peraza, quien vivió muchos de los episodios que marcaron la historia del PAN de la mano de su padre, tanto como candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y como presidente del partido, expuso que si algo debe ser prioritario para Acción Nacional en estos momentos es evitar un rompimiento interno.

“El punto más importante hacia el interior es aquel que fracture menos el partido, aquel que no contribuya a una guerra sucia, una guerra innecesaria, el PAN va a ser capaz de ganar la presidencia a la par que pueda salir unido, hoy gobernamos a más de 41 millones de mexicanos, pero se tiene que ir en un solo proyecto y en una sola voz”, añadió.

Nadando de a muertito, Rafael Moreno Valle no se desgasta y como ya mencionamos, con la promoción de su libro se pone en los reflectores y aprovecha la pelea entre Margarita Zavala de Calderón y Ricardo Anaya, y busca conformar una base de apoyo con miras a la alianza con el PRD, en la cual sería finalista con el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera.

Nos leemos mañana.