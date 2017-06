OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• Desmadre

.- Ricardo Anaya, presunto líder nacional del PAN le vio alitas a la posibilidad de hacerse con la candidatura presidencial en el 2018, y en sus patadas de ahogado, se reunió con Luis Almagro, secretario general de la OEA, para pedir su intervención en los comicios 2017 en México.

Acusa el payasito de la tele que hubo fraude en Coahuila, pero olvidó como en la campaña, al Estado de México. Pretendió negociar Coahuila para no impugnar el Edomex. Había inventado con los jerarcas panistas, que estaba planchado el acuerdo con el PRI, para que el Estado de México fuera para su partido vía Josefina Vázquez Mota, donde su candidata terminó en un vergonzoso cuarto lugar.

Anaya ha sido astuto para acomodarse en grupos que manejan el poder, pero sus resultados son, simplemente, deplorables, por lo que ya hay nubes grises en Acción Nacional. Tras lo ocurrido se abre la interrogante. Por eso dicen los panistas que tiene sus días contados al frente del albicelestial.

En el análisis de la elección en el Estado de México, dicen los propios panistas que la derrota no fue sorpresiva, pero sí sorprendió la chinga que les acomodaron, donde hasta el PRD quedó por encima de ellos, hasta en los municipios donde el PAN gobernaba.

La conclusión de los analistas del PAN, fue que los alcaldes panistas hicieron la weba y nunca defendieron a su candidata, en total ausencia de operación política con sus correligionarios y que ello fue ocasionado por el descontento por la oposición a la propia candidata, quien dicen fue impuesta por la jerarquía nacional panista, sin tomar en cuenta a la dirigencia estatal.

Mientras eso sucede en el albicelestial, la yucateca Ivonne Ortega, ex secretaria general del PRI se asume como insurrecta en una postura muy crítica para su partido, del cual dice ha perdido su rentabilidad electoral y por ello debe atender las voces de su militancia, con selección abierta de dirigentes y candidatos a los puestos de elección popular.

Advierte la Ortega, que de lo contrario, el PRI va a llegar al 2018 en condiciones muy desfavorables, de lo cual disiente el jalisciense Arturo Zamora desde la dirigencia nacional de la CNOP. Habla de quienes promueven la apertura, que son “políticos de café que buscan destruir al partido”.

Sin embargo las declaraciones de la ex gobernadora de Yucatán cada día permean más al interior de la militancia y no es la única en rebeldía, porque hay muchos que coinciden en que se requiere que el candidato para el 2018 emerja de una elección interna y no de una decisión unipersonal.

Pero no solamente se trata de seleccionar a los candidatos por la vía de voto mayoritario en la militancia, sino también para la elección del nuevo dirigente nacional, porque los errores de Peña Nieto se suceden uno tras otro.

En Jalisco lo poco que queda del tricolor, enfoca a través de su dirigencia, el descobijar a los alcaldes del partidillo, como sucede en Ciudad Guzmán, donde acusan al alcalde Alberto Esquer, ex panista y hoy del MC, de entregar sin licitación, una concesión de 25 años, para la recolección y disposición final de la basura.

Desvela el dirigente estatal Héctor Pizano, que el municipio va a pagar 1.8 millones de pesos al mes a la empresa Scraps Trading and Recycling, según Pizano, vinculada a Iván Argüelles Sánchez, ex presidente del PAN Jalisco.

Se lee en el acta de ayuntamiento del 28 de febrero en la exposición de motivos para concesionar el servicio: “La baja cultura de la ciudadanía y de la autoridad en cuanto al manejo de residuos sólidos domiciliarios hace apremiante la urgencia (siiic) de otorgar de forma inmediata la concesión dado el problema de salud pública que puede generarse en el corto plazo”.

La venta de propiedades municipales parece ser la característica de los gobiernos del partidillo, como sucedió en Puerto Vallarta en la anterior administración, cuando fue enajenado gran porcentaje del ahora pobre ayuntamiento. Así sucede con la venta de predios en Zapopan, donde se justifica con la construcción de una plaza central.

En la metrópoli se justifica con liberar oficinas actualmente en locales de mercados municipales, las cuales serían instaladas en el nuevo edificio administrativo que se pretende construir en la zona de La Curva.

Por su parte los morenistas, quienes escucharon decir a su líder que solamente harán alianza con el Partido del Trabajo, son quienes han incrementado más su presencia en Jalisco, fuera del surgimiento del partidillo con el gobierno en las principales ciudades del Estado.

Sin embargo López Obrador se pega solo, como sucedió en 2006 cuando ya tenía la presidencia en la bolsa, pero por su arrogancia, no fue capaz de convencer a Patricia Mercado para que declinara, pese a que ésta tenía el 2.7 por ciento de la votación y luego vio pasar la oportunidad por una ventaja de Felipe Calderón de apenas 0.56 por ciento.

Cosa igual sucedió en el Estado de México hace unos días, donde se negó a negociar con el PRD y su candidato Juan Zepeda, cuya alianza habría tenido como resultado, arrasar con el candidato tricolor.

Algunos analistas, difieren de quienes dicen que ya le toca a López Obrador, quien solamente podrá ganar con una alianza con los perredistas, a quienes les deja abierta la puerta para hacer alianza con el PAN.

Los sicoanalistas que conocen su historia, refieren que la búsqueda de la derrota por parte del Peje, tiene su origen en un sentido de culpabilidad por la muerte accidental de su hermano menor, lo cual hace que busque la autoflagelación como una forma de penitencia.

Los analistas lo califican como astuto e inteligente, pero también con ventaja por los errores, corrupción y la ineficiencia de los operadores de Peña Nieto, quien en lo político, resultó con peores asesores que Vicente Fox o Felipe Calderón y por eso López Obrador está a un paso de ser Presidente.

El plazo para la reforma y tener segunda vuelta en la elección presidencial todavía le dan más oxígeno a los planes del Peje, porque todos los análisis concluyen que en una elección con segunda vuelta, evitaría sin duda el triunfo presidencial de López Obrador.

Nos leemos mañana.