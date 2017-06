OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• López Obrador

.- Los pobres no los quieren, porque sienten suyo el partido de López Obrador y según ellos, el instituto político es el de los pobres, a quienes no les tocará asumir puestos importantes en el gobierno, en el caso de que el Peje sea el próximo presidente de la República.

En los últimos meses, la intensa campaña desarrollada por Morena, ha sido de integrar en unidad a todos quienes puedan aportar votos en la elección del próximo año, con grandes posibilidades de arrebatarle a la “mafia del poder” los privilegios y canonjías.

En su reciente visita a Jalisco, López Obrador dijo a sus fieles, que son tiempos difíciles, pero también hay esperanza, con un notable crecimiento en Jalisco, luego de casi no tener votos en la elección del 2015.

El crecimiento puede dar al traste con los planes del partidillo Movimiento Ciudadano, más que el PRI, porque éste se encuentra en la lona, aunque no tanto como Acción Nacional, el cual fue desmembrado para fortalecer al partidillo.

Morena puede restarle más a los planes de Enrique Alfaro, sobre todo si se toma en cuenta que no hay posibilidades de que nuevamente se junten los egos pejista y alfarista, lo cual podría darle posibilidades al tricolor para mantener la hegemonía en el Estado.

Tan les preocupa a los del partidillo Movimiento Ciudadano, que estuvieron pendientes de la reunión desarrollada en la Plaza de la República, con elementos del “servicio secreto” de Caro Cabrera y uniformados, quienes tomaban fotos y hacían reportes mediante textos vía celular.

Los reportes le fueron enviados a Enrique Alfaro, acerca de la cantidad de asistentes en la explanada de Avenida México y Chapultepec, las palabras de López Obrador y los personajes que firmaron el “acuerdo de unidad para la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México”.

Hasta ahora no le han hecho nada a AMLO y sigue tan campante, porque ahora es dueño de Morena y se refirió a Vicente Fox, quien recientemente dijo que hará todo lo que sea necesario para impedir que López Obrador llegue a la Presidencia: “dos veces nos hemos confrontado políticamente, y vamos empatados”.

El Peje se refirió a los intentos de Fox para desaforarlo y la segunda ocasión en las elecciones de 2006, cuando según los obradoristas, Fox impuso a Calderón de forma fraudulenta, pero asegura que en el 2018 será la tercera y la vencida.

Los policías de Guadalajara están descontentos porque les tocó un pinche jefe que no sirve para nada, pero piden que no se publique con sus nombres porque los corren. Reconocen que los morenistas se opusieron a la reforma energética y quienes también se opusieron a los incrementos a los precios de las gasolinas, con la mirada puesta en el celular del cual pasan reporte a sus jefes, pero también con asentimientos al discurso pejista, con gestos aprobatorios.

Entre los asistentes también hubo empleados de los gobiernos metropolitanos. Los alcoholegas que se dieron cuenta de la actitud aprobatoria al discurso del Peje por parte de los policías, recuerdan que con el Peje, estaban en la Plaza Juárez Enrique Alfaro, Enrique Ibarra Pedroza, Hugo Luna y Salvador Caro, quienes ahora son jerarcas en el partidillo.

En contraste con los pobres que bajo el sol portaban pancartas, algunas del 2006, llegaron un grupo de guaruras en enormes camionetas para cuidar el empresario Enrique Michel, quien suspira por ser candidato a la gubernatura de Jalisco.

El empresario se cubría el sol con una sombrilla atrás del templete, y con un retraso de una hora, según aceptó el maestro de ceremonias, pacientemente los seguidores del Peje aguantaban el sol de la tarde. Muchos de la tercera edad, porque ya dijo López Obrador, que la pensión se las va a aumentar al doble y ellos confían en su candidato.

También había muchas madres de familia que llevaron a sus pequeños, la gran mayoría procedentes de municipios metropolitanos, para las madres jefas de familia, también López Obrador les prometió que les va a ayudar.

En los pocos medios que cubrieron las actividades del Peje, se mencionó que llegaron seis mil; otros que diez mil, pero a diferencia de otros eventos de López Obrador en Guadalajara, ahora sí sobrepasaron los miles de asistentes, lo cual pone nerviosos a los del PRI y del partidillo.

Los fieles de López Obrador, recuerdan que en 2012, cuando el fallido candidato a la gubernatura Enrique Alfaro cerró campaña en la Plaza Juárez, el Peje no se fue contento porque había muchos acarreados de Tlajomulco, además que el PRD también tenía candidato con Fernando Garza, el ex panista que ahora estudia astronomía, según me comentó en una entrevista.

En pleno discurso del Peje pasó la rodada de los encuerados, un movimiento mundial que promueve el uso de la bicicleta y se desnudan, para mostrar la fragilidad del ciclista en un mundo hecho más para los automóviles que para los no motorizados.

Morena apenas consiguió el registro en la anterior elección federal, pero se les fue a las barbas a los del PAN y PRD, además de que estuvo a punto de ganar en el Estado de México, donde desplazó a los amarillos y azules al tercero y cuarto lugar respectivamente.

Como que les hacía cosquillas a los empresarios firmantes, la filosofía de López Obrador, quien dice ser el defensor de los pobres y con especial atención para las madres solteras y los viejitos y viejitas, en lucha franca contra los de la mafia del poder.

Con la incorporación de personajes como Carlos Lomelí, el dueño de Dulces de la Rosa y otros que firmaron el pacto, se encendieron las luces ámbar en el PRI, pero también en el partidillo y tal vez por ello el presunto líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, no descarta la posibilidad de rogarle a López Obrador que incluya a su partido en una alianza para derrocar al PRI y evitar que el PAN vuelva a asumir la Presidencia de la República.

Nos leemos mañana.