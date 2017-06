OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• ¿Igualdad de género?

.- A propósito de la celebración del Día del Padre, el cual a diferencia del Día de la Madre, lo único que llega para los padres en junio, son las facturas y abonos de los regalos para la cónyuge, concubina, quelite o pareja.

Ejemplo de ello es Jalisco, donde pese a ser considerado el gallinero de la república, la igualdad de género no llega para el otro lado, porque la lucha es exclusivamente para otorgar igualdad a la mujer y quitar la ventaja a los hombres.

Según las cifras existentes en la actualidad, son 15 mil mujeres quienes reciben el servicio de guardería en Jalisco y solamente cinco papás solteros, uno de ellos porque debió recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que su hijo fuera aceptado en una guardería del IMSS.

Según el Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería, puede considerarse a los hombres como titulares candidatos a la prestación, bajo circunstancias muy específicas, pero no solamente por ser trabajadores.

Para las mujeres, se estipula en el artículo 2 Capítulo IV, que para las mujeres, basta con ser derechohabientes trabajadoras, en tanto que para los hombres, deben ser divorciados o viudos, además de tener la patria potestad del o la menor.

Pero viene lo peor, porque se le niega el derecho a rehacer su vida si se trata de un viudo o divorciado, porque en el artículo 3, se especifica que si contrajera matrimonio de nuevo o se consigue una concubina, el derecho le es retirado al padre.

El argumento del Seguro Social es en el tema de las guarderías, que las mamás puedan integrarse al mercado laboral y puedan trabajar con la tranquilidad de dejar a sus hijos en buen resguardo, derecho que no les reconocido si se trata del papá.

Toda esta situación es culpa de los diputados y las pinches diputadas, quienes se la pasan en alegatos sin provecho, pero olvidaron desde 1997, que la lucha por la igualdad no es por los derechos de las mujeres, sino por la igualdad de género.

Dicen investigadores universitarios, que “se trata de una política institucional que, lo que quiere hacer, es aplicar la Ley, estrictamente, y que estaba bien en 1997, pero ya tenemos que ir adecuándonos a las circunstancias y a las actualizaciones que hemos vivido como sociedad. Sobre todo porque desde 2011 se creó este nuevo paradigma jurídico, en donde el ente público debe conducir su actuación, no nada más sobre la Ley, sino en el respeto a los derechos humanos”.

Promotoras de Derechos Humanos, consideran atentatorio el reglamento contra la igualdad: “Es un pisoteo a los derechos humanos, estamos hablando de la igualdad de género, peleamos mucho, peleamos demasiado, sobre todo las mujeres, que sentimos debemos tener todos los derechos y no es así. Yo conozco a padres, varones, que sacan adelante a sus hijos, porque también son abandonados por nosotras las mujeres”.

De parte del IMSS se asegura que en el IMSS hay voluntad para proteger a los varones, pero “si quieren que yo adecúe mi actuación a la modernidad social que atraviesa el país, reformen la Ley. Yo no puedo empezar a resolver si la Ley no está modificada”, porque de lo contrario se incurriría en abuso de autoridad.

En esta discriminación en contra de los hombres, a los diputados se les olvida que existe la obligación de apoyar a todos los derechohabientes, pero además que se atenta contra los derechos de la niñez, porque al negar el servicio de guardería, se perjudica al padre, pero más que nada a los niños y niñas.

Para los padres que requieren el servicio de guardería, resulta necesario la interposición de un amparo ante las instancias judiciales correspondientes, dado que hay ya jurisprudencia al respecto, pero al final de cuentas sale caro y enredoso el asunto, por lo que la mayoría prefieren pagar guardería particular.

El inventario no es lo ideal, porque en Jalisco, hay apenas poco más de noventa guarderías y solamente una con doble turno, que suman más de 15 mil lugares, pero todas al tope del cupo normal.

Actualmente la mayor demanda de guarderías del IMSS en Jalisco, se registra en Puerto Vallarta, Ocotlán y Tlajomulco de Zúñiga y existen nueve solicitudes de recursos del IMSS Jalisco para la construcción de nuevas, para lo cual no ha habido respuesta.

Casos hay muchos, de jóvenes que adquirieron la responsabilidad y no abandonan a sus hijos; hombres que fueron abandonados por su joven pareja y le dejaron al hijo, pero al momento de buscar inscribir a los niños, como lo narra un joven trabajador: “Lo inscribí en línea, aparecí yo como el asegurado, me dio la ficha de registro y ya que me citaron en la guardería, pues fui a llevar los papeles y ahí fue cuando me dijeron que no se podía, porque no tenía los papeles de la tutela del niño. Yo les expliqué que era papá soltero, pero que no tenía la tutela”.

Lo que siguió, fue dejar al pequeño con la abuela, padre del papá soltero y luego presentarse ante la Comisión de Derechos Humanos: “Pues, más que nada, es discriminación. Yo sé que hay muchas mujeres que le batallan y eso, pero también hay hombres que nos hacemos cargo de nuestros hijos”.

“Yo quisiera que sí se buscara más la igualdad. Así como todos trabajamos por la igualdad con las mujeres, que en este tipo de cosas nosotros también tuviéramos igualdad de derechos”, afirma el padre soltero.

El gobernador se apersona en las manifestaciones gay; el presidente municipal de Puerto Vallarta también; otros dicen que también están a favor de la igualdad, pero en el IMSS se discrimina a los hombres, sólo por ser hombres. Hay protocolo de feminicidio, pero no de varoncidio.

En este asunto y que patenta la urgencia de revisarse la Ley del Seguro Social, es el trámite de pensiones de viudez, asunto del cual también hay jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hay viudos que tienen años en el trámite y en esto el requisito es tener dependencia de la derechohabiente, lo cual también discrimina y por eso los artículos del tema fueron declarados inconstitucionales por la tremenda corte. Feliz Día del Padre.

Nos leemos mañana.