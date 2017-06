OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• Alfaro, reprobado

.- Casi habían convencido al alcalde de Guadalajara para desistir de la ratificación de mandato en los ayuntamientos donde gobierna, en su calidad de gobernadorcito metropolitano, pero lo hicieron enojar porque la ciudadanía los reprobó.

El líder del partidillo Movimiento Ciudadano, ya dispuso y ordenó a su jefe de lambiscones Hugo Luna, que le diera avance a los preparativos y que los ciudadanos deben ratificarlo el último domingo de agosto, sí o sí.

La fecha tentativa sería el 27 de agosto, apenas unos días antes de que sea rendido el ridículo segundo informe, y también previo a que los del partidillo lo aclamen como candidato a gobernador, para la elección del próximo año.

Tan seguro está de que los ciudadanos lo van a ratificar, que afirmó que en caso de que la ratificación no lo favorezca, renunciaría a competir como candidato a gobernador o cualquier otro puesto de elección popular, porque lo quiere su amado pueblo.

Conforme a los analistas, la candidatura la tiene amarrada Alfaro, pero el descontento por la ridícula administración y los resultados de la calificación a su gobierno, los hicieron preparar el plan B, consistente precisamente en la farsa denominada ratificación de mandato: “Si la gente no aprueba mi trabajo, yo les hago una promesa muy sencilla: me voy de presidente municipal porque el pueblo pone y el pueblo quita; y si no apruebo la ratificación de mandato, no vuelvo a buscar un cargo de elección popular”.

La apreciación general en Guadalajara, coincide con algunos críticos del hombre del brillante cuero cabezudo, quienes afirman que el proceso que iniciaron los alcaldes del partidillo, no son otra cosa que una simulación.

Dicen los del PRI que “(el partidillo) Movimiento Ciudadano usará recursos públicos para promover la ratificación de la figura del presidente municipal, particularmente en el caso de Guadalajara, con Enrique Alfaro, antes de pedir su licencia para ser candidato a gobernador (…) esto se convierte en una campaña simulada, pagada con recursos públicos municipales”, señaló Pizano.

En campaña, Alfaro había prometido desarrollar el ejercicio de ratificación a la mitad de su mandato, cumplido el uno de abril, pero lo asustaron algunos activistas sociales con solicitar la revocación de mandato, lo cual chocaría con la farsa que pretenden montar en agosto.

“Es un asunto de vergüenza básico, algo que le hace mucha falta a la política. No es un asunto de confiar o no, yo estoy haciendo lo que mejor puedo en mi trabajo y si los ciudadanos me evalúan bien, podremos hacer otras cosas”, dijo entonces Alfaro Ramírez, pero montó en cólera y no dio la cara en la presentación de los resultados reprobatorios de los sondeos realizados por Jalisco Cómo Vamos.

El proceso para ratificar a Alfaro antes de que solicite licencia para asumir la candidatura de su partido, es responsabilidad de los “consejos ciudadanos”, conformados con gente incondicional del partidillo.

Para algunos comunicólogos, el dinero entregado a los promotores de Alfaro, es como tirar los recursos a la basura, porque hasta la fecha, la ciudadanía metropolitana no tiene la percepción de buen gobierno en Guadalajara y Zapopan. El único que se salva de panzazo es el de Tlajomulco, Alberto Uribe.

Decíamos hace unos días que son tan malo el pinto como el colorado, en referencia al alcalde de Guadalajara, quien apenas llega en aprobación al 35 por ciento, cifra igual a la presentada por el gobernador Aristóteles Sandoval. A cual mal de malqueridos.

Los números de la quinta encuesta de percepción ciudadano sobre calidad de vida de este año, presentados el pasado 31 de mayo, reprueba a todos los alcaldes de la zona metropolitana.

En promedio, solamente el 35 por ciento aprueba a los presidentes municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto, pero entre los peorcitos se encuentra el de Guadalajara, quien aparece como el tercer alcalde mejor evaluado.

El mejor evaluado, aunque no aprobado porque apenas llega al 50 por ciento, es como mencionamos antes, el de Tlajomulco, quien deja en segundo lugar al de Zapopan con 38 por ciento y en el ridículo tercer lugar, Enrique Alfaro, quien al igual que el gobernador apenas es aprobado por el 35 por ciento de los ciudadanos.

Como el mariolón que se consuela con algo, Alfaro se mostró contento porque no le ganó la Nena Limón, presidenta municipal de Tlaquepaque, quien apenas es aprobada por 2.6 ciudadanos de cada diez.

Los priístas ocupan el cuarto y quinto lugar. Sergio Chávez de Tonalá y Marcos Godínez respectivamente, aunque también como Alfaro, por encima de la Nena Limón con 28.5 y 29 por ciento de aprobación.

Aferrados a su ratificación de mandato, los del partidillo critican que Aristóteles no se someta a la ratificación de mandato, como lo hacen ellos, pero solamente para justificar el gasto de dinero público en una acción que no sirve para nada, porque no se vincula y en el caso de no pasar dicha prueba, tampoco se encuentran obligados a nada.

El estudio de Jalisco Cómo Vamos reprueba totalmente a los munícipes del partidillo y detallan que cada día crece la desconfianza en las instituciones, lo cual es debido, según las conclusiones, a que los gobiernos municipales del partidillo no le apuestan a mejorar los servicios y las críticas les sirven para descalificar a los ciudadanos.

Habitantes de Guadalajara decían antes de votar por Alfaro, que parecía una buena persona y sería diferente que sus antecesores, pero olvidaron la gran cantidad de fraccionamientos aprobados en Tlajomulco en la administración perredista de Enrique Alfaro.

Creyeron que sería diferente a lo ocurrido en la administración de Alfonso Petersen, a quien responsabilizan del megaconjunto de torres multifamiliares, pero ahora luchan por evitar las construcciones en un predio municipal ubicado en Huentitán.

Abominan las acciones hechas por Alfaro, como la entrega de áreas públicas y las intervenciones en parques como el Deán; el de San Rafael y la pretendida construcción de un estacionamiento en la plaza frente al templo de Mexicaltzingo.

Los de barrios viejos como Analco, La Capilla de Jesús, El Santuario y Mexicaltzingo, se sienten agraviados por los excesos inmobiliarios de Enrique Alfaro, quien según dicen, prepara el financiamiento y apoyo para su campaña, pero a costillas de los ciudadanos de a pie, lo que le resultará contraproducente.

Los alcoholegas recuerdan la campaña de Alfaro en Guadalajara, cuando los padillistas le asestaron el padrinazgo de Emilio al hoy alcalde y que bajo la amenaza de repetirle la dosis en la campaña del 2018, Alfaro se agachó para que lo padillearan con el área verde de los vecinos de Mexicaltzingo.

En la plaza se construiría el estacionamiento, de dos niveles para el Teatro Diana, pero la lucha de los vecinos del barrio sigue y tratan a toda costa de evitar la construcción en su área verde, ubicada frente al centenario templo y mercado. Los vecinos se consideran despojados. Una raya más al cuero cabezudo.

Nos leemos mañana.