OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

.- Dicen los jerarcas panistas que Anaya dejó en el abandono a sus candidatos, empeñado en operar para conseguir la candidatura presidencial, porque no acompañó a la cuchi cuchi en el Estado de México; en Nayarit el operador principal fue Moreno Valle y en Veracruz le dejaron la tarea al gobernador Yunes.

El senador Ernesto Cordero, de las flotas calderonistas, se le fue a la yugular al payasito de la tele: “El presidente nacional de mi partido tiene que rendir cuentas de qué pasó”, demandó.

El ex aspirante presidencial del 2012 sostuvo que la dirigencia nacional que encabeza Anaya está “muy distraída” en el 2018, y dejó de acompañar a Vázquez Mota.

“Nuestra dirigencia estuvo muy distraída, estuvo pensando en el 2018 que en seguir y acompañar los procesos electorales en el Estado de México y, bueno, ahí están las consecuencias”, estableció.

En ese sentido, Cordero consideró que el PAN tiene que hacer una reflexión profunda sobre lo sucedido el pasado 4 de junio, pues “perder de esa manera en el Estado de México no es menor”.

“Es una gran derrota para el Partido Acción Nacional, y Ricardo Anaya tiene que asumir la responsabilidad de esta derrota que es histórica, lamentablemente, para el PAN”, recalcó.

Del mismo grupo al interior del PAN, la ex primera dama Margarita Zavala no se quedó atrás y también se le fue a la parte sur del vientre a su “líder” y reiteró que resulta muy posible que no acompañe a su todavía partido en la elección del 2018.

Ese es un primer valladar que debe sortear el PAN para que pueda conseguirse la alianza, o de lo contrario deberán resignarse a que el PRD se asuma más fuerte y cedan para postular a Mancera, el novio de Alejandra Barrales. Margarita quiere ser y de lo contrario no aceptaría la alianza con el PRD, donde de ninguna manera la aceptarían como candidata.

Como payasito de la tele y aunque por dentro llora, Ricardo Anaya dice estar muy contento y dice quien lo quiere escuchar que los resultados fueron buenos para su partido: estamos tan fuertes como jamás lo fuimos nunca. Somos la fuerza de las fuerzas; la majestad, el trono, la dominación, aunque se encuentran muy lejos de los logros obtenidos en el 2016. Y no se atrevan a querer salir en la tele, eso es exclusivo del imberbe.

A las críticas para el presidente de su partido se suma Rafael Moreno Valle, el hasta ahora más fuerte suspirante a la candidatura presidencial panista, mientras le restriega por la jeta el cuarto lugar de su abandonada candidata en el Estado de México.

A Margarita le dicen que no se vale la reelección, mientras esta al estilo pejista, les dice que ella o nadie, con el amago de declararse como candidata independiente y le dice a su “líder” que Vázquez Mota cayó al cuarto lugar de las elecciones a gobernador del Estado de México con sólo 11.2% de los votos, detrás del PRI, Morena y PRD, y el responsable, dice la Zavala, el culpable es Ricardo Anaya.

“Es una derrota estrepitosa del Estado de México, llena de responsabilidad. Muchos responsables y el principal es Ricardo Anaya, el jefe nacional, quien mucho se distrajo en el 18”…

Algunos panistas dicen que se refería a su marido cuando fue presidente, pero así lo dijo:

“No voy a validar abusos. No acompañaré a un PAN que renuncie a sus principios. Basta de la política corrupta, de trampas y moches, basta de acuerdos a espaldas de los panistas, y de la gente. Hoy México está en una encrucijada”, indicó.

“Eso se vio en las elecciones de este domingo, que no haya duda, los triunfos fueron logrados con un enorme esfuerzo de los militantes, pero el Estado de México es la gran derrota posible, Ricardo Anaya es el responsable directo. Él sacrificó las posibilidades reales del PAN pensando sólo en sí mismo y en sus ambiciones. Sí, la dirigencia del PAN le falló a los mexiquenses”, sostuvo.

Utilizó la Zavala las redes sociales para enviar el mensaje videograbado para pedirle a Anaya que se comporte a la altura de lo que necesita su partido y el país, con la exigencia de que se defina al candidato a la Presidencia a más tardar en un mes y definir el método de selección.

“He pedido a Ricardo Anaya que no sea juez y parte en la contienda. He pedido lo mismo que he ofrecido: jugar limpio, conciliar antes que confrontar, y respetar la dignidad de las personas”.

Acusó a su dirigente de acaparar los spots panistas en la televisión y radio, porque durante dos años la respuesta de Anaya ha sido la misma: “mentir, hacer trampa, simular, pactar con el gobierno y con otros partidos”, acusó.

Consideró que ya basta de hacer política vieja y corrupta de trampas y moches. “Basta de acuerdos a espaldas de los panista y de la gente”, demandó, para enseguida aclarar que no se trata esto de una pelea más entre políticos por un cargo, sino la lucha entre manera de ver, hacer y vivir la política.

Anunció que a partir de este jueves, reinicia sus giras por todo el país, con la finalidad de demostrar que hay otras formas de hacer política, con el llamado a panistas y demás ciudadanía para sumarse, porque no se juega la candidatura, sino el futuro del país.

De su parte el poblano Moreno Valle, quien se encuentra en franca campaña con el pretexto de presentación de un libro, criticó a su “líder” por la decisión de seleccionar candidato a través de encuesta:

“Yo estuve impulsando que hubiera una elección entre la militancia (…) me parece importante que se les tome en cuenta para este tipo de decisiones, que se tengan a candidatos y candidatas que hayan ganado elecciones, porque la lección en el Estado de México, es una demostración de lo que no se debe hacer.

En el caso del Estado de México, dice el suspirante, no hubo alianza, pero de concretarse una similar a la lograda en Nayarit, en este momento se estaría celebrando una victoria en lugar del ridículo cuarto lugar.

Para Moreno Valle las cosas en el PAN se encuentran al revés, porque debe construirse primero el proyecto luego la alianza, para finalmente lo postulen a él como candidato, aunque Alejandra Barrales tiene latiendo su corazoncito por Mancera.

Moreno Valle trae ambiciones propias y Margarita Zavala las ambiciones de su marido, quien sueña con regresar a hospedarse en Los Pinos, pero hasta ahora no han conseguido otra cosa que darle elementos a Ricardo Anaya para que no suelte ni los spots ni la dirigencia.

Nos leemos mañana.