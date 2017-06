OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• Sin, pero con prerrogativas

.- Luego de una larga serie de capítulos, más ridícula que las novelas de Televisa, la madrugada del jueves los diputados simularon ponerse de acuerdo y concertaron disminuir los dineros que mensualmente se entregan a los partidos políticos. Acuerdo que tendrá vigencia si no hay una controversia constitucional, porque el dinero federal no tiene para cuando suspenderse.

En Jalisco los seis partidos políticos con registro reciben 262 millones de pesos, distribuidos mensualmente así: el partidillo, mayoritario en este momento, recibe seis millones y medio; el segundo sitio es del PRI con seis millones cien mil pesos; el PAN cuatro millones con 300 mil y el Panal un millón 600 mil pesos, todo, puntual en los primeros días de cada mes.

El minuto a minuto fue lleno de dimes y diretes, con ocurrencias dignas de comedia, hasta llegar a la competencia del pastor naranja Enrique Alfaro, quien propuso eliminar todo el gasto a partidos políticos, per sécula seculorum.

Presumieron los del partidillo naranja que desde el 2008 habían planteado una propuesta de reducción a los recursos públicos de partidos políticos, aunque en el 2008 todavía no se encontraban ni en la carrillera, porque apenas han participado en dos elecciones y los naranjas tenían color azul, verde, o eran tricolores.

En 2008 Enrique Ibarra Pedroza era representante del PRI en el Consejo General del IFE; Enrique Alfaro militaba en el PRI, pero en el partidillo se dan milagros, porque tenían propuestas antes de su nacimiento, ocurrido en el 2011.

En este galimatías no faltó la iniciativa del gobernador de Jalisco y se colgó de la iniciativa del independiente Kumamoto, quien finalmente se salió con la suya. Propuso que el financiamiento se calcule conforme a los votos obtenidos por cada partido.

Con la euforia del campeonato Chiva, hasta se les ocurrió a Kumamoto y Aristóteles, debatir sobre la reforma electoral, pero el debate no fue otra cosa que monólogos individuales. Uno decía que las obras de Alfaro están todas malhechas y otros que Aris es corrupto. Diálogo de sordos.

Los alcoholegas de la fuente, la informativa, no la de Pino Suárez, cantina venida a menos, afirman que no sirvió el fallido debate porque no hubo financiamiento y fue tan poca la importancia que le dio Aris, que mandó a un tal Óscar Trejo, ninguneado por los de color uniforme de presidiario gringo.

Siguiera hubiese mandado al secretario general de Gobierno, diría un tal agusto de apellido Valencia, hasta que finalmente gritaron: la reforma electoral ha muerto; viva la reforma electoral de Kumamoto.

Fueron tan atípicas las actividades de esta rara reforma, que los diputados se permitieron trabajar en sábado, con miras a que la aprobación de la reforma electoral se diera el lunes, lo cual finalmente se dio 48 horas después, al cuarto para las doce para que venciera el plazo para la promulgación del acuerdo.

Por lo que refiere a medios, esta vez los genios de Euzen no pudieron posicionar al partidillo y fueron los ganadores mediáticos, el presunto independiente Pedro Kumamoto y el gobernador Aristóteles Sandoval.

Kumamoto hizo constantes giras para promover su hashtag #SinVotoNoHayDinero y por eso la reforma aprobada el jueves en la madrugada tiene marca y es tan inteligente el chamaco y sus asesores clericales, le ayudaron a tragarse vivos a naranjas y tricolores.

La propuesta de Aristóteles no era con mucho la mejor, pero al montarse en la propuesta de Pedro, de plano borraron a los del PAN, el partidillo y la morralla, y por eso los mensajes del tuiter entre Kumamoto y el gober, fueron considerados como debate, más que el protagonizado por los sordos diputados, el cual habría sido acordado en Casa Jalisco. Los tricolores y naranjas tuvieron que apechugar y ni modo de ausentarse.

Tanto le dolió al pastor naranja Enrique Alfaro que los genios de Euzen no pudieran posicionar a su partidillo en el debate, que mandó a sus corifeos para que dijeran que Pedro Kumamoto fue usado por el gober para posicionar su propuesta.

La propuesta del gober era que se retirase el financiamiento a los partidos en los años no electorales, pero el berrinche resultó en los representantes del partidillo, PAN, PRD y Verde, quienes aceptaban reducción, pero solamente de un porcentaje.

El argumento fue en el tenor de que la propuesta del gober tenía tintes mediáticos, anticonstitucional, impugnable, deleznable, méndiga, despojadora, mugrosa, porque proponía un peso. Ni siquiera para la propina del franelero.

El problema mayor, es que los naranjas se vieron arrinconados por el gober y Kumamoto, porque de aprobarse, hecho que ya se dio, la capitalización en medios será para el gobernador, pero de los males el peor para el partidillo, porque si no se hubiese aprobado, no se la acaban y hasta la candidatura de Alfaro estaba en peligro.

Había al menos 40 iniciativas para analizar, pero no se ponían de acuerdo en su misión imposible el Pope y el Tiburón, en tanto que los verdes y panales, esperaban cual doncellas que las sacaran a bailar.

Al que se llevan al baile cada día más, es al alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro, quien les dio tramo a diversas empresas de constructores, pero que en el mundo real no merecen que se les contrate ni para un pinche enjarre.

Cada obra que se entrega en la capital del Estado, por lo malhechas y perjudiciales, hacen decir a los ciudadanos que mejor hubiesen dejado las calles como estaban, pero el argumento de Alfaro es que las protestas ciudadanas, son de quienes ni siquiera viven en las zonas donde se realizan trabajos.

En mi colonia colocaron una carpeta de asfalto en una calle donde cada año la corriente de la lluvia que baja provoca inundaciones y al subir al menos ocho centímetros el nivel del arroyo, quienes sufrirán los efectos serán los vecinos, porque estos pinches seudo ingenieros, parece que fueron estudiantes de la universidad patito, dado que no tienen ni hetaira idea de los estudios de suelo y mucho menos de los afluentes que se forman con cada lluvia. Pero el alcalde es ingeniero civil con maestría en urbanismo. Lo que no se sabe es cuanto le costó al señor Alfaro Anguiano el título de su vástago. Dinero tirado a la basura.

