Mochi-taxis vs UBER

Por: Ramón García

. Las marranadas tras el conflicto: taxis vs uber

.- El día de hoy se corrió un rumor con una rapidez espectacular a través de las redes sociales, los taxistas bloquearían los puntos viales neurálgicos de la ciudad para protestar y no permitir el servicio de UBER, inmediatamente ciudadanos tomaron con su celular imágenes de la movilización de los taxistas publicándolos en Facebook.

El conflicto tiene muchos detalles a tomar en cuenta, UBER está amparado para poder dar servicio y ese amparo es porque UBER no tiene licencia de servicio público en ninguna localidad del país, si usted se sube a unos de estos automóviles no cuenta con seguro del viajero, no cumplen con las normas establecidas para servicio de transporte público entre otras.

Los taxis deben cumplir con estas normas, como tener placas de servicio público, seguro del viajero y otras que no cumplen, entre ellas el respeto a una tarifa aprobada por el estado.

Si bien es cierto el transporte público regulado deja mucho que desear, tampoco deberíamos de estar felices de permitir que otro servicio que no cumple con ninguna regulación preste un servicio que no garantiza conforme a la ley la normativa vigente.

En este vericueto están coludidos el principal franquicitario de UBER Salvador González Resendiz muy conocido como “Chafita” quien fuera Presidente Municipal de Puerto Vallarta, Rafael Yerena Zambrano líder de la CTM y también ex presidente municipal, y por si fuera poco Ramón Guerrero Martínez mejor conocido por los motes del “Mochilas” o “El Puerquete Valiente” coincidentemente también ex presidente municipal de Puerto Vallarta.

Esta correlación se da desde el momento de la primera campaña rumbo a la presidencia municipal del Mochilas en Puerto Vallarta y la negociación oscura con Rafael Yerena Zambrano, cuando este permitió que el mochilas interviniera en el sindicato de taxistas llevándose sus votos y favoreciendo una desbandada de cetemistas a las huestes mochilistas, esta negociación al parecer sigue vigente cuando el mochilas comenzó a llevar de nuevo la batuta en pos de la búsqueda de regresar a ocupar la presidencia municipal de Puerto Vallarta.

El mochilas hace unos días busco los reflectores de los medios de comunicación expresando su profundo rechazo a que UBER iniciara operaciones en Vallarta y se organizo con los taxistas para que este lunes comenzaran las acciones de agresión en contra de los choferes de UBER y al mismo tiempo iniciar su campaña electorera entregando camisetas a los taxistas en los lugares que se apostaron para bloquear las vialidades.

En la mayoría de los estados donde UBER inicio su servicio tuvo los problemas que ahora se presentan en Puerto Vallarta, es decir, ellos “ya tienen callo” y saben que deberán soportar un determinado tiempo hasta que los taxistas y los usuarios se acostumbren a verlos trabajando, aun sin contar con una licencia de servicio público y sin cumplir con normativas referentes a tal servicio.

Mucha gente dice que tienen derecho a decidir cual servicio es mejor, cual quieren pagar; y si, es cierto, pero también deben pensar que si el sistema de transporte público que cuenta con regulación no cumple, que se puede esperar de quienes ofrecen el servicio sin ninguna regulación del estado? no es eso apostar por la corrupción, el tráfico de influencias y el anarquismo?

Eso sin contar la manipulación política que ejerce el mochilas en contubernio con Rafael Yerena Zambrano, quienes utilizan la presión para imponer la imagen del mochilas en su campaña anticipada por la presidencia municipal de Puerto Vallarta.

Mientras tanto la simulación en el palacio municipal es casi imposible de mantener Arturo Dávalos sabe que su nerviosa sonrisa que mostro en la foto con Gustavo Fong, no se puede leer como una aclaración al tema de su renuncia al MC Vallarta, lo sabe muy bien!! Se le escapo de las manos, tiene una tremenda bronca con el Mochilas que desvergonzadamente le está ganando el mandado en las calles.

La historia de UBER en Vallarta no termina, el secretario de gobierno estatal pidió al líder cetemista 48 horas para darle una solución sobre UBER, aunque varios sabemos que esto solo será para darle tiempo a UBER y sus dueños en la Bahía de Banderas: Salvador González Resendiz y Aristóteles Sandoval, de amacizar su entrada cueste lo que cueste y caiga quien caiga!!

En pocas palabras, el mochilas sabe que contra el gober no puede… pero igual utiliza a los taxistas para su campaña electorera!!

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

