La Llamada que Nunca se Hizo

Por: Roberto Almaguer Vega

.- Lunes 15 de mayo, 17:00 horas, oficinas del comité de campaña del PRD en Toluca, Estado de México; en torno a la mesa de juntas del cuarto de guerra se encuentran sólo el candidato a gobernador Juan Zepeda, el presidente del comité estatal Omar Ortega y el coordinador de la campaña Luis Sánchez; frente a ellos, los dos representantes de la prestigiada (y costosa) casa de encuestas acaban de terminar su presentación; cierran sus lap-tops.

El candidato toma la palabra: ¿Es irreversible? –pregunta, muy serio. –“Sí, totalmente” –contesta el sondeador; “las tendencias se mueven ya muy lento y faltan poco más de 15 días… vamos a finalizar en tercer lugar”. –¿Y entonces no sabemos quién se la va a llevar, Delfina o Pelmazo? –indaga el candidato, refiriéndose a su contrincante varón con el apodo con que cariñosamente se refiere a él. –“No, no lo sabemos, señor… es un empate técnico”, asegura el encuestador. –De acuerdo, amigos, muchas gracias; ya saben, mucha confidencialidad, aunque seguro ya todos tienen los mismos números.

Los encuestadores salen del cuarto de guerra; el candidato descuelga la extensión y ordena a su secretaria: “Comuníqueme con la maestra Delfina, a su celular”. Su coordinador de campaña y el dirigente estatal de su partido se le quedan viendo con un gesto de extrañeza; las palabras que escuchan difícilmente se les borrarán de la memoria.

Maestra, ¿cómo estás?; sí soy Juan… gracias por tomar la llamada. ¿De cuánto tiempo dispones? Bien, está bien.

Mira, iré al grano. Tú ya tienes números, ¿verdad? Así es. Mira, los nuestros nos dicen que hay un empate técnico entre tú y Pelmazo con un 30% y que nosotros estamos en tercer lugar, con unos 19%; ya no los vamos a alcanzar y Josefina se quedó en el sótano. Te propongo esto: Declino y públicamente me sumo a tu candidatura; hago un llamado a mis seguidores a que dejemos de lado intereses partidistas y nos vayamos por el interés superior del Estado de México, a que saquemos a la camarilla del PRI del gobierno; supón que traemos como un millón de votantes, y que poco menos de la mitad se van contigo, unos 400 mil. Con eso llegas fácil a un 38% y vences a Pelmazo quien no va a pasar de los 33, 34 por ciento. ¿Cómo ves? Tú te vas a Palacio de Gobierno y me dejas la Secretaría General de Gobierno y algunos puestos en el gabinete, algunas direcciones; hacemos un gobierno de coalición. Lo importante es que se vaya el PRI y ya después nosotros nos arreglamos; si rechazas la oferta te vas a quedar sin nada, Delfina, y seguirá la debacle.

El coordinador de campaña y el dirigente estatal no dan crédito a lo que escuchan. ¡El candidato está ofreciendo declinar en favor de su contrincante! Así, sin previo análisis, sin consensos, por la libre. Guardan silencio, expectantes. Algo le pregunta la maestra a Juan Zepeda, que responde enfático: ¡Claro que Alejandra (Barrales, la presidenta nacional del PRD) no sabe nada, pero no me importa! Estoy haciéndote esta propuesta en un acto de responsabilidad, no sólo con mi partido, sino con los ciudadanos… Delfina, debemos aprovechar la oportunidad de poner un alto a toda esta podredumbre, a este botín de los Montiel, de los Peña, de los Hank, de Pelmazo; no es posible que dejemos ir la oportunidad de contener tantos feminicidios, tanta violencia desatada, tanto empobrecimiento, tanto autoritarismo, deuda, corrupción…. Ese no es el Estado de México que le quiero dejar a mis hijos y me importa un comino si mi dirigencia nacional se opone o me sanciona. Si son pragmáticos y racionales, pero sobre todo, patriotas, aceptarán gustosos; es mejor tener una porción del poder que no tener nada y es mejor para todos, hasta para el país, que ese PRI se largue y deje de hacer tanto daño. Y si no aceptan por su miopía o soberbia yo asumo mi liderazgo y salgo a dar la cara. Estoy decidido, pero ustedes deben decidirse.

Otro silencio, se escucha una voz femenina un poco gruesa que sale por la bocina telefónica; cuando se calla, el candidato revira: “Ya sé que lo debes consultar con él, pero tienes que convencerlo Delfina, hazle ver las ventajas: tú encabezarías la fórmula, tú serías la gobernadora, es justo porque eres la que va arriba, aunque no tan arriba como para ganar”. Consúltalo con el Peje y ojalá lo puedas agarrar en sus cinco minutos de lucidez para que mañana mismo estemos convocando a conferencia de prensa.

Se despidió y colgó la bocina. Sus colaboradores lo miraban atónitos. ¿Qué te dijo? –fue lo primero que le preguntaron: “Que le dé un par de horas a que lo consulte con Andrés Manuel”. No tuvieron que esperar tanto; exactamente a los 38 minutos sonó su celular. “Es ella”, dijo. “¿Sí Delfina? ¿Qué pasó?…. de acuerdo…. de acuerdo…. perfecto… hecho. Nos vemos a las cinco de la tarde acá en Toluca; okey, yo le digo a Omar y a Luis, que están aquí conmigo… claro que sí. Hasta entonces, ¡gracias! Colgó. Se veía exultante. “Muchachos”, dijo, “mañana estaremos formando una gran alianza de facto contra el PRI y nos los vamos a chingar”.

Así fue, al otro día Atlacomulco y Los Pinos se conmocionaron ante el anuncio pero nada podían hacer ya.

Es sabido que para vencer al PRI, a pesar de sus trampas, se requiere una votación copiosa y un resultado aplastante; así fue el día de la elección. La alianza de “izquierda” obtuvo el 37% y el PRI de Del Mazo 33%. El Estado de México dio los primeros pasos para salir de una crisis causada por años y años de raterías; ciertamente los nuevos gobernantes que llegaron estaban muylejos de ser unas hermanas de la caridad, pero nunca hubo otro saqueo tan descomunal como el que dejó el grupo Atlacomulco. Se dio, en efecto, el amanecer de una nueva era, que afectaría hasta los resultados de la elección presidencial del 2018. La cordura se impuso, la tolerancia predominó y fue preferible ceder un poco para ganar mucho… y como dicen los memes del Facebook: esto no sucedió ni nada así, pero sería bonito.

Masoquismo puro

La punta del iceberg: Mario Villanueva, Tomás Yarrington, Granier, Javier Duarte, César Duarte, Moreira, el gober precioso, Montiel, Roberto Sandoval, Roberto Borge, Fidel Herrera y decenas más de bandidos que han saqueado hasta el cansancio, sin recato ni misericordia, los estados en que han “gobernado” y miles de mexicanos siguen votando por el PRI; no cabe duda de que si los mexicanos fuéramos dinosaurios votaríamos por el meteorito.