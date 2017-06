En Bahía de Banderas dejó de existir el “voto duro” del PRI

Por: Ramón García

.- En uno de los estados más golpeados y humillados por la corrupción como lo es Nayarit; el tiempo de campañas culminó hoy Miércoles 31 de Mayo con calientes difamaciones en una guerra sucia que lo único que abonó a la campaña electoral es el hartazgo de la gente que pretende votar en un ambiente civilizado donde no se muestre la ambición por el poder cueste lo que cueste.

El comité directivo municipal del PRI en bahía de banderas convocó este miércoles tempranito a rueda de prensa, obviamente que la prensa se dejo querer de inmediato porque con la guerra sucia a todo lo que da esta oportunidad de tener a modo al presidente del comité directivo era ideal para preguntar de esto y del otro, y para pesar de muchos ingenuos no se trato de otra cosa más que mas de lo mesmo.

Octavio Valencia, quien funge como presidente del CDM PRI Bahía siguiendo un guion programado saco un cuento chino, dijo que habría llegado a sus manos un sobre con un grueso de documentos, tantos que no se pudo explicar cómo cupieron todo en un sobre normal… y que no le había dado importancia hasta que le llego el turno al sobre, como que lo dejo al último porque no parecía importante: y eso que el sobre casi reventaba de tan lleno de documentos!!

Dicho sobre al ser abierto contenía documentos que relatan de un anónimo toda clase de pruebas que inculpan tanto a la alianza “Juntos por ti” como a su candidato el Dr. Jaime Cuevas Tello en asuntos relacionados con el narcotráfico, y una lista interminable de delitos electorales y de conciencia.

Estos “documentos” según el dirigente del PRI; los consideran pruebas indiscutibles que acusan al Dr. Jaime Cuevas al grado de comprometer la misma elección del domingo, entonces habría que preguntarse:

Si según sus números van tan bien en la preferencia electoral; porque el PRI buscaría anular la elección?

Es claramente obvia la razón, la realidad es que la elección no le pinta nada bien al PRI, han perdido una cantidad importante de aquellos borregos al que motejaban como el “VOTO DURO”, es decir el voto duro del PRI desapareció, solo alcanzaron a ver unos cuantos miles de fanáticos del baile que fueron a divertirse con la banda a expensas de la campaña electoral.

La crisis en el PRI de Bahía ha llegado a puntos en los que el vuelo de la mosca los pone a llorar y a echarle la culpa a la “Alianza Juntos por ti”.

De los embarres

Una muy buena investigación del afamado “Anonimous Nayarit” pone al descubierto la red de complicidades de Edgar Veytia con otros políticos, funcionarios y empresarios, así como a sus ahijados políticos, entonces la pregunta sale a colación:

.- Porque las “autoridades” no han movido ni la mitad de un dedo para poner a los involucrados en manos de la justicia?

.- O, hasta donde llegara la red de complicidad que no quieren mover un solo dedo?

.- O solo es porque estamos en tiempos electorales y no es conveniente darle tan duro golpe a los involucrados?

Aquí el video de la investigación en cuestión:

Ahora la pregunta del millón:

Entonces, quienes son los verdaderos embarrados con el narcotráfico???

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas a: saboravallarta@hotmail.com (en horas hábiles plis)