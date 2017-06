El MC Vallarta y el club de los paleros

Por: Ramón García

.- Si bien no es el único caso que se da en los gobiernos municipales, estatales y nacionales es de hacer notar que la Prensa “vallartense” atascada de sujetos foráneos que poco o nada de compromiso social tienen con el pueblo vallartense y que con tal de llevar una vida modosita y hedonista aceptan cochupos, chayotes y maiceadas del gobierno de Puerto Vallarta.

Son millones de pesos que se destinan a “Comunicación Social” donde existen inclusive desvíos de otras partidas presupuestales con tal de hacer callar las supuestas viperinas lenguas y plumas de escribanos de pacotilla que entretienen a los ciudadanos interesados en informarse con pinches notitas chafas, con la nota roja, pero del fondo de la realidad del gobierno municipal, todo lo callan!!

Varios de los lectores de mi “Calumnia Política” me preguntaron y algunos aseguraron que yo estoy “maiciado” por el mochilas, yo les respondo que además de NO aceptar cochupos menos lo aceptaría del mochilas quien se da gusto por NO pagar lo que debe y darle prioridad a mantener paleros que ensalcen su puerca figura.

Ese marrano regordete mejor conocido como “el mochilas” tiene un problema grave en Vallarta, ese problema es lo que lo tiene “bronqueado” con Arturo Dávalos quien se le reveló hace algunos meses cuando el mochilas le exigió firmase a favor la entrega recepción aun cuando esta no se ha llevado a cabo; la urgencia tiene que ver con que al mochilas ya lo traen de la cola con la cuenta pública en el congreso local, donde de no ser por Dávalos saldría mas que jodido por faltantes superiores a los 800 millones de pesos.

Es decir que Arturo Dávalos como tapadera del mochilas NO ha funcionado a pesar de sus grandes esfuerzos por hacerlo, hay boquetes increíbles que no se pueden tapar, lo único que pueden hacer y lo están haciendo es callarle las plumas a una prensa que se regocija percibiendo convenios “publicitarios” y con lo cual se dan la vida hedonista de la cual disfrutan sin la mas mínima pena.

RECULA EL MC!!

Del efecto que causó mi anterior “Calumnia Política” el MC estatal vía Enrique Alfaro decidió poner en paz al mochilas para tratar de salvar la extrema decisión que se dio con la ruptura con Arturo Dávalos, lo que parecen haber resuelto pidiéndole al Alcalde Vallartense que se desmienta su renuncia al MC para llevar la fiesta en calma en lo que deciden como tapar el súper boquete financiero que dejo el mochilas y que amenaza con ser la tumba del MC en Vallarta.

LOS PALEROS

Cual perros rabiosos atacan, defienden el hueso y la chamba como si el pueblo debiera tener además de la desgracia de tener una banda de asaltantes en el gobierno, todavía soportar a gente sin amor a Puerto Vallarta que con tal de recibir su lanita del gobierno son capaces de permitir que asalten día y noche con una sonrisa hipócrita, sarta de farsantes!!

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas de madre a: saboravallarta@hotmail.com