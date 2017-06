El bullyng al PRI Bahía; el baile cobra victimas

Por: Ramón García

. La alianza “Juntos Por ti” le asestó un golpe brutal al PRI en todo el estado nayarita, las repercusiones continúan dándose… dicen que el Gober ya prepara Velíz-Tambache!!

.- Engorroso puede resultar el análisis continuo del proceso electoral que se llevo este domingo 4 de junio en Bahía de banderas, pero aun así no deja de ser interesante los detalles que pueden pasar desapercibidos por quienes por estar inmersos o sumergidos en la dinámica de campo.

Mi preferencia es ver los “toros” desde la barrera, aunque la mayor de las veces podemos decepcionarnos y acabamos mirando burros y vacas en el rodeo, cual si se escaparan de un episodio de JUMANGI, bestias gigantes y ruidosas que se dejaron llevar por la agitación de un dado en la mesa.

El nerviosismo hizo presa de los priistas y recibieron con “agrado” las jaurías de mapaches enviados desde el tropicalísimo Estado de México, especialistas en “operación política” ocuparon más de 3 hoteles en Puerto Vallarta desde donde comenzaron la “organización” de sus acciones para llevar el terrorismo al proceso electoral de Bahía de Banderas.

Ya era de notarse que el nervioso proceder del “equipazo” de campaña de Héctor Santana estaría por generar un vandalismo inaudito pero no inédito, porque “perro webero, manque le quiebren el hocico” reza un refrán…

Ahora habrá que preguntarse si los perdedores de la contienda harán un buen papel representando a los votantes que les dieron su confianza, porque con esas formas tan cochinas de proceder en un proceso electoral no creo que su trabajo en el cabildo de bahía tengan ni la decencia ni la honestidad que requiere cualquier representante popular, menos cuando un grueso de sus “representados” fueron comprados para votar, así que no está de más preguntarse a quien realmente están representando y a quien tendrán que pagar tan desastrosa campaña política.

El baile

Con sorpresa vemos los números que arroja el INE respecto de los votos captados por el “Chapo” de Sinaloa quien a base de copiar fielmente los discursos del “Bronco” de Nuevo León y de organizar bailes en todas las plazas se llevo una cantidad considerable de votos, de esos votos populares que sirven poco por la calidad de ellos ya que impulsan que gente sin capacidad política ni preparación lleguen a un puesto del servicio público, fueron al momento: 7,203 votos de bailarines de bahía, felicidades Chapo, tu poder de convocatoria te alcanza para 1 Regiduría !!

En esta danza se perdió el voto duro del PRI y mucha gente literalmente se fue a… bailar con la más fea, desde reporteros que se hacen pasar por periodistas especialistas en procesos electorales, gente gritona y altanera que mentando madres exigían el voto para Santana!! Su baile de cierre de campaña solo convenció a la gente que si el baile era gratis podrían escuchar sus peroratas a cambio de sacarle brillo al barro.

La decepción naranja no quiso gastar en baile de cierre, aseguraron que ya era hora de que las campañas de despilfarro terminen y que por eso no utilizarían los bailes para llamar la atención, lo que no se dieron cuenta es que tienen un pueblo al que le encanta el baile y que algo pudo haber ganado más de votos que los pichurrientos 3,938 que les regalaron en las urnas, billetes tienen para el baile, o sabrían acaso que sus oportunidades eran nulas y que solo un milagro les daría la preferencia electoral?

El bullyng al PRI

Chorrocientos millones de pesos tirados a la basura, es el pago por una suerte mal entendida por quien se aferró a creer en un proyecto que solo beneficiaría a un Roberto Sandoval que prepara sus maletas para huir del Palacio de Tepic en vista del éxito no obtenido y que además fuera un exigencia de Peña Nieto para dejarle a salvo de los embarres con los criminales políticos que hasta el día de hoy mantienen a fuego lento a los gobernadores priistas que recibieron patrocinio del ex Fiscal Veytia, las lagrimas corren a raudales en la capital nayarita… se espera agenda!!

En tierra de ambiciosos hasta la mierda brilla!!

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas a: saboravallarta@hotmail.com