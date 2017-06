DE ÚLTIMO MINUTO: Arturo Dávalos presenta su renuncia al Movimiento Ciudadano!!

Por: Ramón García

.- Así como se lee apesta, y es que el escándalo comienza a tomar forma de marrano, este fin de semana se reunió Enrique Alfaro y El Puerquete Valiente o El Mochilas con la anuencia de Rafael Yerena Zambrano (de nuevo) con los líderes sindicales cetemistas de taxis; en una supuesta “búsqueda de soluciones” para el gremio transportista y esto como banderazo oficial de la campaña electoral o electorera del Mochilas en Puerto Vallarta.

Arturo Dávalos no logró conciliar intereses en el “Movimiento Ciudadano” y la semana ante pasada presentó su renuncia como militante de los naranjas y su primera acción fue mandar al camote a mas de 50 mochilistas incrustados en la nomina municipal, aún cuando se comprometió a no hacer pública su renuncia para no “entorpecer” el proceso del mochilas, esto ya se le salió de la manos a Arturo Dávalos pues la razones dejan a flote una verdad indiscutible, Arturo cocina su reelección por otro partido!!

EL PAN EN EL HORNO

Muchos militantes del PAN se preguntaban porque si el PERI Cuevas renunció al PAN seguía pagando por que sus “seguidores” se re-afiliaran al PAN Vallarta, y la razón es la de siempre, el PERI Cuevas siempre ha jugado por 2 bandos, y ahora ofrece a Arturo Dávalos imponerlo como candidato del PAN y darle un revés al MC Vallarta partiéndolo en 2, si no es que en 3!!

Arturo Dávalos NO aceptó la propuesta de Alfaro y Mochilas de aceptar la candidatura al Puerquete Valiente, y a cambio ofrecieron darle una diputación plurinominal, para Arturo esto no fue suficiente y la trama de esta historia está en proceso, se esperan las reacciones de los Mcistas, los Mochilistas y los “Davalistas” sin dejar de lado que las reacciones en el PAN Vallarta podrían generar una crisis de intereses a nivel estado donde ya se fraguaba la idea de ir en alianza con otro partido el 2018.

JUANITOS A LA QUEMA

Por lo pronto habrá un corte de alas para los “Juanitos” ya que nunca se les terminó el odio hacia el actual Presidente del PAN Ricardo Ponce Ibarría y al que le dedican sendas faltas de respeto vía “face” cada vez que se les pone de modo, también Saúl Orozco que sin ser miembro ni afiliado del PAN hace campaña desde hace unos meses llevando la fiesta en su barco turístico, agregamos al carrito de las desgracias a él siempre calenturiento Profesor Michel, en todas esta y ninguna gana… como un pobre “pejejito”.

Es el final del MC en Vallarta??

Será candidato Arturo Dávalos del PAN??

Gritaremos eeeehhh puuutoooo!! Cuando juegue la selección mexicana??

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

