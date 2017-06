Cacareando el huevo

Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551] Tu donación es importante para seguir trabajando, Gracias!![wpedon id=16551]

Por: Ramón García

. Los cuentos ideológicos de las izquierdas, derechas y ambiguas políticas no son más que un mero ornamento cuando de dirigirse a los electores se trata, se sobre ponen intereses personales y empresariales a la administración pública.

.- Arturo Dávalos Peña inauguró este viernes la modernización en concreto hidráulico de la calle Viena, la cual se llevó a cabo con una inversión aproximada de 19 millones 318,500 pesos; esto es poco mas de 30,000 pesos por metro cuadrado construido en poco menos de 1 kilometro…

Es decir que en ese aspecto ni el Mochilismo, ni el Davalismo a logrado cambiar la historia, los asaltos se siguen dando en alta escala, y cacarear el huevo es lo suyo, lo que debió ser un buen mantenimiento de una calle se convirtió en una “gran obra” que lo único que se debe resaltar es el altísimo costo de la misma por lo menos en un 150%; con esta inflada obra deberemos entender que los gastos de campaña y comisiones auto-asignadas le estarán costando al pueblo una cantidad considerable de pesos.

Porque para las administraciones publicas el gran negocio en comisiones y pellizcadas es “hacer obra pública” ahí es donde hacen garras los falsos benefactores de la sociedad, a esta gran obra acudieron a hacerle el caldo gordo unos cuantos miles de “Davalistas” que en la actualidad siguen moviéndose con las promesas de una despensa para integrarse a cualquier “súper-evento” en la que Arturo Dávalos hace presencia y apoyarlo en su ya no tan disimulada campaña reeleccionista con costo directo del erario público.

Al mismo tiempo los mochilistas convocaban a sus lamewebos para “inaugurar” otra “casa de enlace legislativo” que no es más que otra casa de campaña desde donde le jugarán la guerra a Arturo Dávalos en su afán por ponerle en su mother a su aspiración reeleccionista.



Arturo Dávalos con su fingida sonrisa NO ha desmentido oficialmente que presentó su renuncia al MC Vallarta, así como no se puede comprobar vía documento que lo hizo es por ello que sus “súper-asesores” le recomendaron hacer “mutis” sobre el asunto relacionado con esa extraña renuncia.

Si hay cosas incompresibles es como se puede gastar casi 20 millones de pesos en menos de 1 kilometro de calle, y para pagar las deudas no se tientan el corazón, es claro que las deudas no son a nombre de Arturo Dávalos y dejar encharcado al ayuntamiento cada cambio de administración es mas fácil, por lo que actuar con desvergüenza no es un problema cuando de mandar al carajo a los proveedores se requiere.

La hora chimenguenchona!!

En unos cuantos días por no decir en un “chimpum pan tortillas papas” se darán a conocer oficialmente los nombres de los calenturientos pre candidatos a las distintas próximas vacantes en gobiernos municipales, estatales y federales, y yo sigo esperando muchas sorpresas, aunque esas sorpresas de poco sirvan el análisis para esta carrera electoral rumbo al 2018 será una de las más calientes, donde el divisionismo partidista jugara un papel estelar, y donde el desfile de personajes sin la mayor gracia harán la comidilla del evento de la década.

Un gobierno nos espía?

Para disgusto de muchos debo decirles una cosa, o más bien varias cosas!!

Para comenzar los sistemas para espiar a los usuarios de internet y telefonía celular son más simples de lo que pueden creer, para comenzar:

Tiene usted e-mail?

Bueno, pues usted debe saber que no solo usted sabe su clave, por default también la sabe la empresa con la que está suscrito a el servicio de email, outlook-hotmail, Yahoo o la que sea, al tener ellos también acceso a su cuenta esta usted siendo espiado o está disponible para espiar cuando se les pegue la gana, ah !! Y no sirve cambiar la contraseña, ellos siempre sabrán como accesar a “su cuenta”.

Tiene usted facebook?

IGUAL!!

Tiene usted Whatsapp?

IGUAL!!

Tiene usted celular??

IGUAL!!

En pocas palabras no se necesita de “Pegasus” para que el gobierno le compre sus “Info-Packs” a las empresas que “guardan” nuestros datos, archivos y porquería y media que nos enviamos!!

En pocas y más palabras, si tiene algún asunto delicado que tratar, mejor vea a las personas cara a cara y no haga nada o casi nada más que lo absolutamente necesario a través de internet y dispositivos como el celular o su pc, porque para quienes creen que casi todo es “gratis” en internet… déjenme decirles que el tráfico de datos es un GRAN NEGOCIO!!

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

