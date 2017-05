Tacos de maciza

Por: Ramón García

. El estado de Nayarit y más el municipio de Bahía de Banderas se encuentra a temperaturas propias de una olla exprés.

.- Y es que desde la semana pasada que llegaron los hermosos mapachitos que el PRI designó para la zona caliente del pacifico mexicano se han dejado sentir con las clásicas maniobras de guerra sucia, incitando a la rebelión de los que poco entienden de las tretas que se llevan para favorecer el desaliento para los votantes.

La compra de votos y el terrorismo electorero son parte del sistema aplicado para llevar cualquier campaña a un punto donde la gente se puede desesperar de ver y escuchar cosas y causas horribles que nos hacen recordar que el sistema priista que inventó a los mapaches no han logrado prescindir de ellos y menos cuando sienten su campaña perdida.

Desde el supuesto levantado o secuestrado que dice haber sido torturado pero no traía mas que un piquete de zancudo, las lonas rotas o desaparecidas la compra de credenciales para votar por entre mil o tres mil pesos, las faramallas de que unos morenos deciden capitular para apoyar a Héctor “Santanas” y la pésima grilla de algunos medios y disque reporteros o periodistas que por ganarse unos centavos son capaces de convertir en santos a los priistas… qué pena!!

Mientras en Bahía la explosividad continúa se dieron a conocer número de otra encuestadora “seria” donde dicen así:

El padrón electoral de Bahía de Banderas lo integran 93,000 ciudadanos

Se espera que vote el 50 por ciento (46,500) por lo que: cada punto porcentual equivale a 465.

Esto es que: Jaime Cuevas tiene el 29.4 por ciento de los probables votos y logrará 13,671 votos.

Héctor Santana con el 23.1 por ciento de los probables votos y logrará 10,742 votos.

La encuesta del Reforma

Se dio a conocer en medios de comunicación la última encuesta “seria” del afamado encuestador de REFORMA con la cual hicieron reverberar los focos rojos en la coordinación del PRI, y es que no es para menos; los números que arrojan en la encuesta pone a temblar no solo al Gober de Nayarit Roberto Sandoval, si no también a los operadores políticos que muy a pesar de habérsele ido a la yugular a “Toñin” Echevarría por haberse ido a “pistear” en lugar de presentarse a debatir, con eso pensaron que sus números decaerían, pero para su sorpresa no solo no decayeron si no que quedaron más firmes que en otros momentos de la campaña electoral donde se rumoraba que no avanzaba.

De acuerdo con REFORMA, Toño Echevarría tiene una ventaja del 18.8%, con 43.7% de la intención del voto de los ciudadanos, mientras que el candidato de la coalición PRI-Verde-Nueva Alianza, Manuel Cota, alcanzó apenas el 24.9% de la intención del voto.

Para estas alturas de la campaña y en plena recta final estos números parecen definitivos y concluyentes de que no cambiara mucho la preferencia electoral y que el apostar por no poner en riesgo en un “debate” de poca altura su integridad política, parece ser que fue un acierto de Toño Echevarría.

Los perdedores:

El candidato de Morena, Miguel Ángel Navarro, alcanzó el 13.3% y el independiente Hilario Ramírez “Layín”, queda en cuarto lugar con 11.1%. El resto de los candidatos están por debajo de los 6 puntos.

Reforma reportó que la encuesta se realizó del 15 al 21 de mayo y ofrece otras tendencias: Para los encuestados el candidato aliancista es quien puede mejorar la seguridad pública, combatir la corrupción, gobernar con eficacia y generar más empleo en la demarcación.

En segunda posición ubican al priista Manuel Cota, aunque 62 por ciento considera que sería malo que el PRI ocupara la gubernatura del estado. Solo el 44 por ciento dice que sería “bueno” y el 14 por ciento no sabe.

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

