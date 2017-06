Se Suman Julio Larios Y Ejido San Juan De Abajo Con Jaime Cuevas

• “El PRI está asustado y sabe que vamos a ganar, es muy clara la tendencia, por eso pido a todos que analicen bien su voto, cuando estén en la urna se acuerden del gasolinazo, de que no hay medicinas en los hospitales, no tenemos seguridad, de cómo están amenazando a la gente de quitarles los apoyos sociales”.

.- En una clara muestra que del Doctor Jaime Cuevas, candidato a Presidente Municipal de la Alianza Juntos Por Ti, que integran el PAN, PRD, PT y PRS, es la mejor opción para Bahía de Banderas, en el penúltimo día de campaña continuaron sumándose liderazgos que quieren un mejor Bahía de Banderas.

“No hay otro proyecto en Bahía de Banderas como el de Jaime Cuevas, es la mejor opción en nuestro Municipio, no es extranjero, es de Bahía, ya fue presidente y ha dejado huella en cada paso que damos; que bueno que la ciudadanía no se engaña, saben quién es el mejor hombre, él toma sus decisiones”.

Así lo dijo Julio Larios quien este martes se pronunció a favor del proyecto de la Alianza Juntos Por Ti e hizo un llamado a la ciudadanía que no venda su credencial, ni tenga miedo, que el 4 de junio salgan a votar por alguien que ha trabajado por el Municipio y es quien garantiza experiencia, sensibilidad y una verdadera honestidad.

El Doctor Jaime Cuevas, candidato a Presidente Municipal de la Alianza Juntos Por Ti, declaró que Bahía de Banderas ha decidido su voto porque las mejores propuestas están en el proyecto que está uniendo a miles de ciudadanos libres que ven en este próximo domingo la decisión más importante de los últimos años.

“Estamos ante la oportunidad de dejar atrás una época de oscuridad, extorsión, secuestros, corrupción en Nayarit e iniciar un nuevo tiempo y abrir la puerta a la libertad y la esperanza de que nuestras familias pueden vivir mejor y construir juntos el Bahía de Banderas fuerte y próspero que soñamos”, explicó.

Les agradezco infinitamente su respaldo y apoyo, Julio Larios y Salvador Ruelas, Presidente del Ejido de San Juan de Abajo, valoro de sobre manera la confianza que me otorgan, no les vamos a fallar, pero necesitaremos de todos ustedes para encabezar un gobierno incluyente, que trace sus proyectos de manera conjunta con los diversos sectores de la sociedad y no mediante imposiciones desde Tepic.

“El PRI está asustado y sabe que vamos a ganar, es muy clara la tendencia, por eso pido a todos que analicen bien su voto, cuando estén en la urna se acuerden del gasolinazo, de que no hay medicinas en los hospitales, no tenemos seguridad, de cómo están amenazando a la gente de quitarles los apoyos sociales o comprar credenciales; este es el momento de levantar la voz, es momento de decirles no más de lo mismo, vota este 4 de julio, es por ti, por nuestro Municipio, nuestro futuro y lo más importante, por nuestra familia, Vamos a Ganar”, concluyó.