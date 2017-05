San José Del Valle ya decidió, Y va con Jaime Cuevas

• “Afirmó que la primer tarea que harán es ganar la elección y eso se logrará con votos, para que no quede duda que la gente quiere que ya se vayan y no regresen”.

.- En una gran fiesta de la esperanza, se llevó a cabo la marcha del triunfo que encabezó el Doctor Jaime Cuevas, Candidato a Presidente Municipal por la Alianza Juntos Por Ti, que realizó este martes en San José del Valle.

Porras, batucada, música y banderas fueron la característica del ambiente que se vivió en las calles de este lugar, hasta llegar a la Plaza Pública donde el grito de triunfo logró sumar los claxons de los vehículos que pasaban por el lugar y de vecinos que dejaron sus actividades para unirse a la fiesta del cambio para Bahía de Banderas.

El Doctor Jaime Cuevas agradeció el apoyo y respaldo de todos y los invitó a hacer realidad este proyecto al que se suman día con día miles de personas que quieren vivir mejor, con su voto el próximo 4 de junio.

Seguridad, Agua Potable Y Mejores Vialidades En San Vicente.

Por la mañana el Doctor Jaime Cuevas, Candidato a Presidente Municipal por la Alianza Juntos Por Ti, recorrió las calles de la colonia Bicentenario en San Vicente y platicó con los vecinos con quienes asumió el compromiso de otorgar los servicios necesarios para que tengan una vida más digna.

“El compromiso es que juntos resolvamos el problema de la certeza jurídica de su propiedad, con las gestiones que sean necesarias, pero también al mismo tiempo tener lo que necesitan, que son los servicios como agua potable, drenaje, luz, seguridad y mejorar las vialidades”, expresó.

Agregó que el compromiso es trabajar de tiempo completo para cumplir lo que es su obligación, lo que le corresponde con decisión, honestidad y transparencia, para responder a la confianza que está seguro le darán el próximo 4 de junio.

Finalmente dijo que la primer tarea que harán es ganar la elección y eso se logrará con votos, para que no quede duda que la gente quiere que ya se vayan y no regresen, por lo que invitó a los presentes a llevar a toda su familia y amigos a votar para que sea un triunfo contundente que no les de oportunidad de robarse la elección.

“Es importante salir a votar el 4 de junio, es importante retacar de votos las urnas el 4 de junio; para cumplir, debemos ganar la elección primero, porque son tramposos y mañosos, sabemos que están comprando a la gente sus credenciales, aquí en esta colonia Bicentenario, o en colonias donde hay más necesidades, los malos están del otro lado, aquí estamos los que juntos queremos cambiar Bahía, pero también debemos defender el voto, porque nos quieren robar las urnas y no los vamos a dejar, la gente ya decidió”, concluyó.