Políticos hedonistas y concupiscentes

Ramón García

Temporada de patos

.- El estado de las cosas políticas cada vez se inflama de maneras más graves, por mucho tiempo se pensó que las candidaturas independientes no solo llenarían un vacio dentro del amasijo electoral, si no que abonarían a la “democracia” y el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la más reciente reforma electoral que entre otras regulaciones establece las que deben seguir los aspirantes a obtener una candidatura independiente a nivel federal fijando los requisitos a cubrir para obtener el registro.

Desde entonces a la fecha han cundido como hormigas interesados en participar en el formato de candidato independiente aunque siempre bajo sospecha de ser solo peones de los partidos para dividir, entretener, negociar y en el último caso hasta apostar a la suerte una intromisión divertida que en muchos casos son patrocinadas por empresarios que buscan burlarse de la ley.

Es temporada de patos y los cazadores acechan los terrenos que hartos de verborrea son sitios propicios para encontrarse patos por doquier…

El problema de la política mexicana es que en algún momento la franquicia más grande de la política (PRI) perdió la brújula y los hedonistas y concupiscentes políticos de alto rango comenzaron a permitir que los empleados también se comportaran como ellos: hedonistas y concupiscentes…

La búsqueda de puestos de poder por sujetillos ambiciosos, voraces y atrevidos no se da porque haya brotes incontrolados de vocación de servicio al público, se da por esa mala educación que el sistema político nos ha dado, donde de la manera más sinvergüenza y socarrona nos habituaron a gritar que “El que no tranza no avanza” y desde entonces todo es una TRANZADERA DE LA CHINGADA, el pueblo le roba al mismo pueblo, nos jodemos los unos a los otros y ellos, quienes provocaron todo este enrede; siguen riendo a carcajadas; unos desde el infierno y otros cómodamente sentados en senadurías y diputaciones eternas.

El gobierno ya acepto que la corrupción es un cáncer, lo que no ha aceptado es que el cáncer esta en el gobierno y desde esa chueca percepción nada puede hacer un gobierno cuando nombra fiscales anticorrupción para que investigue al propio gobierno, porque de seguro saldrán sacrificados los mas pendejos y no los más corruptos y esos sacrificados pagaran lo que no se han robado.

Es decir, damos un paso pa delante y 4 para tras, así cavando un hoyo maldito que nos dejara sin movernos después; más que en círculos…

Del “rescate” de la nación por el o los mesías no es necesario tratar de llenar paginas y paginas de análisis, es tan brutamente claro que el PEJE se aprovecha del hartazgo popular para llevar agua a su molino, las arengas de rescate del país no son más que una trinche alegoría mediática que poco entienden los obsesionados que buscan liderazgos y héroes en cualquiera que muestre más huevos que ellos para gritarle en la jeta al gobierno lo insultante de sus procederes.

Me preguntan que si no es el Peje, quien?

Y para desgracia de los preguntones les tengo que confesar que también estoy decepcionado de quienes enfundados en un título de licenciado en ciencias chingativas se hacen pasar por servidores públicos, cuando en realidad son servidores privados, muy privados!! y que no veo POR NINGUN LADO quien tenga las credenciales o el curri-culum vitae para llevar las riendas de un país que requiere de cambios en serio, que requiere derrumbar formatos del siglo pasado pero también requiere que el pueblo participe activamente en cualquier reforma, y en muchas de las toma de decisiones que afecten o beneficien al país… NO VEO QUIEN!!

No me convence la soberbia y la prepotencia de un mesías inflado por sus lamewebos que se atreve a contestar preguntas serias con el movimiento de su “dedito”, o que a otros partidos los amenace y trate de imponerse a ellos utilizando una labia propia de caza-idiotas, no me convence quien cuando le gritan en un mitin que NO quieren imposiciones el no los pele y le valga gorro y les imponga lo que a él le parece, es decir, el Peje TODAVIA NO ES PRESIDENTE y ya se siente un rey soberano!!

NO QUIERO A ESTE MEQUETREFE COMO PRESIDENTE DE MI PAIS!!

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

