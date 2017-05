OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• Pánico escénico

.- Más que hacer la lucha para repuntar en las preferencias electorales, los operadores políticos de Toñito parece que le ayudan a que baje más y pierda la elección del cuatro de junio; la última, aconsejarle que no asistiera al debate organizado por los empresarios el pasado lunes.

Y tal como estaba previsto, tampoco asistió el chistosito alcalde con licencia de San Blas, dicen los observadores, luego de una desastrosa participación de ambos en el primer encuentro de ideas entre candidatos a la gubernatura.

Aseguran que estuvieron ahí quienes debieron estar y aprovecharon la ausencia de los que le tuvieron pánico al escenario. Dice Manuel Cota que demostraron con ello su falta de compromiso, sobre todo por tratarse de la presencia de empresarios, algunos de ellos competencia del grupo empresarial Álica.

Aseguró Cota que las empresas del candidato panista generaron solamente 30 empleos en el último año; la embotelladora cero empleos y cuatro de sus empresas no cumplen con las cuotas y afiliación al IMSS, además de no contar con las demás prestaciones de ley. Cierto o falso, no hubo réplica por la inasistencia de Echevarría.

Recordó Cota que Echevarría tampoco se presentó al encuentro de candidatos en la Universidad Autónoma de Nayarit, siguiendo el ejemplo de su padre, quien les dio la espalda a los universitarios en su momento.

El candidato del partidillo Raúl Mejía y el morenista Miguel Navarro Quintero, también desaprobaron la ausencia de Toñito, a quien calificaron como cobarde y falto de preparación para debatir.

Del chistosito Layín ni siquiera se refirieron a su ausencia, porque manifestaron que su presencia como candidato, origina vergüenza a los nayaritenses a nivel nacional por sus payasadas.

No asistió el independiente Antonio Ayón, pero este fue en realidad como la jiña del perico, porque dicen los equipos de los candidatos que no pinta para la competencia y ni huele ni hiede.

Los temas abordados giraron en torno al Desarrollo Económico, Fortalecimiento de las Pymes, Desarrollo Regional, Viabilidad Financiera, Estrategia contra la Corrupción; en cuanto al impulso que debe tener el estado, para el desarrollo integral, los candidatos ofrecieron incrementar la infraestructura carretera, educativa como dijo el candidato de la alianza Nayarit de Todos (PRI, PVEM y PANAL) Manuel Cota y coincidió Miguel Ángel Navarro Quintero de Morena.

El pronunciamiento de Cota y Navarro fue por la inclusión de los empresarios en las políticas públicas en materia de desarrollo, en tanto que Mejía, candidato del partidillo, dijo que deben crearse incentivos, sobre todo en cuanto a la reducción de impuestos para incentivar la inversión privada.

Navarro Quintero le mandó decir a Echevarría García, que “debe reflexionar sobre enfrentar la realidad de la política”, en alusión a su declinación por participar en este debate, del que el Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) se deslindó de organizar, pero mantuvo la asesoría a los empresarios del CEN, para llevar a cabo.

Los partidarios de Toñito lamentaron que su gallo declinara asistir al debate, porque se trataba de un escenario ideal, porque los temas estaban a modo para que el empresario les diera una cátedra a los demás candidatos, ya que se trataba de dar a conocer propuestas para la generación de empleos, el desarrollo económico de nuestra entidad y el impulso al turismo.

Aseveran los propios miembros de su equipo que hizo muy mal primero al no ir a la Universidad Autónoma de Nayarit, para presentar sus propuestas en materia educativa, y luego al rechazar la invitación que se le hizo para el evento que este lunes se celebró por la tarde en el Teatro del Pueblo. Hay quienes aseguran que no lo dejó ir su papá.

Sin embargo los integrantes del equipo de Toñito se dieron a la tarea de descalificar el segundo debate, pero el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral Celso Valderrama Delgado, aclaró que el intercambio de ideas se organizó conforme lo marcado por la ley.

El IEEN informó que corrió a su cargo la invitación a los candidatos, y que le brindó asesoría al Consejo Empresaria de Nayarit en lo referente al formato, aparte de contribuir en la difusión del mismo.

Otra versión apunta a que Echevarría no quiso asistir por la prohibición de utilizar el chícharo, además sin asesores cercanos y tampoco tarjetas de apuntes, donde según los asistentes, el más beneficiado fue el priísta de closet Raúl Mejía.

En su turno Víctor Manuel Chávez, señaló que en Nayarit no hay desarrollo, hay crecimiento económico, pero en las bolsas de unos pocos. Franquicia Nayarita hará que este estado sea pionero, ejemplo en el mundo trabajando en lo interno, en tanto Francisco Zapata se vio perdido en su intervención, pero lo que quiso decir, fue que optimizarán los recursos para fortalecer la lucha anticorrupción.

Defensores de las áreas naturales, enviaron comunicado para denunciar que el candidato del PAN si llega a la gubernatura, agrave la situación. Recuerdan que el 25 de abril de 2001 fue publicada la Ley estatal del equilibrio ecológico y protección al ambiente del estado de Nayarit, que en su artículo 89 emplaza al gobierno del estado para que a más tardar en un año, y a través de su área responsable de la instrumentación de la política en materia ambiental, elabore el plan de manejo del Área Natural Protegida “Cerro de San Juan “.

Pero ya como gobernador, el 18 de octubre de 2003, Antonio Echevarria Dominguez atendiendo los reclamos de los dueños de las areneras y jaleras, abrogó mediante decreto publicado en esa fecha, el decreto aprobado a su vez por el gobernador Delgado y con tan solo mover la cota altitudinal que delimitaba la zona de 980 a 1080 msnm. Con esto liberó 15 mil de las 20 mil hectáreas que comprendía el decreto original permitiendo de esa manera que continuara impunemente el grave daño a ése ecosistema urbano.

Esta acción de Echevarría provocó el abatimiento y sequía de los mantos freáticas y se agotó la disponibilidad de agua para la capital del Estado, con el consiguiente incremento a la temperatura ambiente; incremento de sólidos en suspensión con lo cual se aumenta la contaminación y se alteró la regularidad en los períodos de lluvias.

Además, dicen los ecologistas, hubo sequía en los arroyos que nacían en el cerro de San Juan; se obstruyeron como sucede en Guadalajara, los drenajes de la ciudad, pero se benefició el Grupo Álica, propiedad del ex gobernador Echevarría.

El hoy candidato del PAN a la gubernatura, Toñito Echevarría, resulta también beneficiado con el negocio llamado BIOSFERA, desarrollo habitacional para clase media alta, en una superficie de 33 hectáreas y en el cual aparece como director de la empresa el candidato Antonio Echevarría García.

Nos leemos mañana.