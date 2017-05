OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• Para el novio

.- Cada quién pensando en su propia candidatura; Ricardo Anaya en la propia y Alejandra Barrales en el apoyo que quiere para Miguel Mancera, el sábado anunciaron que existe una gran posibilidad para que el agua y el aceite se mezclen, como en la fallida alianza lograda en Nayarit. Ahí el error fue no postular al tío Polo.

Sin embargo la Barrales confía en que su candidato Toñito pueda lograr la mayoría de votos el 4 de junio y pese a los cuestionamientos por resquebrajarse su partido, asegura que se pusieron de acuerdo, pero puntillosos los alcoholegas, le preguntaron si también van a ganar en el Estado de México y con semblante lleno de sombras dijo que “Juan Zepeda pelea el segundo lugar”.

Por el momento la inconformidad de los panistas con su dirigente Anaya y los perredistas con la Barrales, bajo la premisa de que no se mandan solos y tampoco están de acuerdo en que el frente opositor se conforme con el PAN y PRD.

Cuando menos debieron esperarse a ver los resultados del 4 de junio, porque los panistas y perredistas están desorientados y cuestionan dar su apoyo al candidato panista si se es militante de izquierda o al perredista si se milita en la ultraderecha panista.

El aprovechado fue el dirigente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza, quien lo menos que dijo en coincidencia con muchos perredistas y panistas, que la característica es la debilidad de ambos partidos y ya están de antemano derrotados, sin posibilidad de triunfo. Y por eso se juntan, para compartir la derrota.

La más perjudicada es Barrales, quien desde el anuncio hecho el sábado, sufre el bullyng de sus correligionarios. De inmediato la corriente Izquierda Democrática Nacional se deslindó del Frente Amplio Opositor que anunció “su” presidenta.

Alejandro Sánchez, secretario de Acción Política Estratégica del PRD, dijo que esta decisión no se ha tomado al interior del Comité Ejecutivo Nacional. Piensan que, además, el anuncio a estas alturas puede afectar la campaña en el Edomex, aunque esperan que los dichos no tenga un efecto negativo, que repercuta en una desbandada. Tras lo sucedido a los perredistas les queda aquel dicho de “no me ayudes comadre”.

Más que sorpresa fue el comunicado conjunto de la Barrales y Anaya, porque no hay alianza en el Estado de México y tampoco en Coahuila, sí en Nayarit donde no tienen posibilidades de ganar con su candidato Toñito, además que no vislumbran que Josefina la cuchi cuchi decline a favor de Zepeda y tampoco que el perredista decline a favor de la changuita. Tanto Anaya como Barrales desecharon la posibilidad.

No solamente el priísta Ochoa aprovechó el desliz, sino también el Peje, quien dijo que si de verdad hubiese voluntad para aliarse, debieron haberlo hecho en el Edomex, pero les salió cola porque en lugar de repuntar el PAN o PRD, la que se benefició fue la candidata de Morena en el Estado más poblado del país.

El derechista partidillo Movimiento Ciudadano sí aceptó la alianza con Morena y por no tener presencia en Edomex, no postuló candidato en lo individual y le pareció mejor para dejar abierta la posibilidad de alianza con el Peje, apoyar a Delfina. Como dijo mi tercer columnista favorito, el MC es como la torta ahogada, solamente hay en Jalisco.

Del amasiato vergonzoso panista-perredista, se anuncia el matrimonio escandaloso para la elección del 2018, pero para la combinación azul-amarillo, saldrán chispas porque la Barrales quiere a su novio Mancera en la boleta, en tanto que Anaya quiere para sí la candidatura presidencial.

¿De verdad creen que los perredistas aceptarían a Anaya o Margarita como candidato presidencial o los panistas a Mancera o Silvano Aureoles? De darle su apoyo a un independiente, está muy lejos la posibilidad de que las tribus de ambos partidos acepten candidatura conjunta.

Los resultados de sus alianzas dan positivo, pero los resultados de los gobiernos en los cuales triunfaron aliados, tienen evaluación totalmente negativa y eso tuvo como resultado que luego del gobierno de Echevarría el Tigre, al siguiente período les ganó el Ney, tal como fue en Yucatán, Sinaloa y Oaxaca, y el Partido Verde, además de Chiapas, donde el PRI-Verde les ganó luego de un gobierno panista-perredista.

En la mayoría de los casos han ganado por alianza, pero con candidatos fugados de las filas priístas, aunque deben tomarse en cuenta los activos panistas en Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro, pero en esas entidades el color amarillo no tiene aceptación, como sí la tiene en Guerrero, Morelos y Oaxaca.

A propósito de Nayarit y el pinche Layín, otra vez da para comentario, pero por sus dagas. El domingo hubo muchos posteos, luego de que el candidato que dice robó poquito, anunció la presentación en su campaña, de la Sonora Dinamita, grupo musical que resultó pirata.

Los mismos integrantes de la original Sonora Dinamita, advirtieron que sus abogados se presentarían más tarde para ver la situación legal, asimismo, le recomendaron a Layín que se cuidara de esas prácticas que solo lo hacían quedar mal ante la ciudadanía.

Total que los candidatos hacen mucho para darle el triunfo al priísta Manuel Cota, a quien ya se le bajó el susto por las primeras encuestas al inicio de las campañas, que le daban más de diez puntos al candidato del PAN-PRD y quien ahora se encuentra casi al parejo de Layín. Y bajando.

Con la incorporación de los candidatos a las regidurías por demarcación, sistema electoral del cual es pionero el Estado de Nayarit, las posibilidades de triunfo del candidato Cuevas en Bahía de Banderas lo ponen más abajo que al inicio de la semana pasada, lo cual repercute en el cuarto de guerra del hijo de Antonio Echevarría Domínguez, a lo cual se suma la campaña en Tepic, donde vieron todavía más bajos sus números, lo cual hace esperar que aunque con poco margen, pero a pesar de todo el candidato del PRI-PVEM-Panal, se alzaría con la mayoría de votos casi en la totalidad de los municipios de Nayarit.

Nos leemos mañana.