No Tenemos Miedo, El 4 De Junio Les Vamos A Ganar: Jaime Cuevas

.- “Desde aquí les decimos que no tenemos miedo, vamos a sacar la casta y el próximo 4 de junio les vamos a ganar porque esta Alianza ya no la detienen, una Alianza que no solo es de partidos, sino de ciudadanos libres y comprometidos con su Municipio y que quieren cambiar su historia”.

Así lo expresó el Doctor Jaime Cuevas, Candidato a Presidente Municipal de la Alianza Juntos Por Ti, que integran el PAN, PRD, PT y PRS, durante una reunión en el poblado de San José del Valle, donde también afirmó que este proceso electoral, será la oportunidad de hacer la tarea que nos corresponde para cambiar nuestra historia, “si no hacemos nuestra tarea, si no salimos a votar y dejamos llegar a quienes no son de Bahía, entonces nuestra historia no será como esta, sino será peor”.

Jaime Cuevas expresó que solo los ciudadanos libres van a curar Bahía de Banderas de la grave crisis que vive, “hoy más que nunca, nos necesitamos todos para que esto avance, todos somos diferentes, pero cada uno de nosotros tiene una función específica para que este proyecto camine y sobre todo para cambiar nuestra historia”.

Entre porras y aplausos, llamó a los ciudadanos, asumir con responsabilidad la oportunidad de hacer valer su derecho el próximo 4 de junio, no sin antes crear conciencia de que “solo nosotros vamos a resolver nuestros problemas, no le toca a otros, por eso esta Alianza es importante, porque tienen cabida todas las voces y todas las ideas, no dejemos que vengan de otros lados a imponernos y decirnos qué debemos hacer, nosotros ya lo sabemos y por eso Juntos viene un nuevo Tiempo par Bahía”.

Finalmente, el Doctor Jaime Cuevas pidió que el 4 de junio los ciudadanos salgan con el valor que los caracteriza, “llenemos esas urnas de votos, de compromisos, convicciones y sueños de esperanza y sobre todo, llenémoslas de decisiones que tomaremos juntos por el bien de Bahía y de nuestras familias, salgamos a caminar, tocar las puertas, correr la voz y crear conciencia en todos, de que somos los únicos responsables de que Bahía de Banderas se convierta en el mejor municipio de Nayarit”, concluyó.