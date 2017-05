La traición en proceso: Puerto Vallarta

Por: Ramón García

. Regresó el marrano por más

.- No cabe duda que para la “clase” política el negocio es primero, esto sucede con el Puerquete Valiente (Mochilas) aquel que desmembrando al PAN – Vallarta le dio un giro inesperado a las campañas políticas y que haciendo uso de una cantidad de “compadres” y comparsas llevaron a Puerto Vallarta a mal navegar en un océano de ilegalidades.

Pisándole los talones a las campañas electorales en Puerto Vallarta “El mochilas” ya se encuentra encampañado, dueño indiscutible de las huestes “Mcistas” le está dando un caldo muy amargo a Arturo Dávalos quien está viendo reducidas las oportunidades de reelegirse como alcalde, toda vez que la campaña del “mochilas” esta reagrupando a los grupos que llevaron al “MC” al gobierno municipal y no para darle la reelección a Arturo, sino mas bien para quitársela.

Cuentan las viperinas lenguas que son tantos los hoyancos que dejo el mochilas en la des administración publica de Vallarta, que le es urgente regresar a la alcaldía vallartense a maquillar sus tropelías, cosa que Arturo Dávalos se negó a hacer por lo menos en lo que él no tiene embarres.

Otras lenguas peor de viperinas aseguran que el mochilas está mostrando musculo, para darle un golpe duro y en el hocico a 2 de sus más grandes “detractores” los ahora “Morenistas” Héctor Gallegos de Santiago y Roberto Ascencio Castillo quienes juran y perjuran “odiar con odio jarocho” a quien llevaron a la alcaldía dándole una estocada mortal no solo al PAN Vallarta si no a una sociedad dividida y ambiciosa, con mucha falta de compromiso con Puerto Vallarta.

Se dice entre los mismos “Mcistas” que NO están de acuerdo con que el mochilas regrese a Vallarta y su alcaldía, que para atraer a los “Mcistas” les está prometiendo las perlas de la virgen, pero; que también se ha dejado escuchar de la trompa del marrano que en caso que el MC estatal no le respete su “liderazgo” podría lanzarse como independiente o tal vez llegar a un acuerdo con el PEJE y tomar “Morena” como bandera, mandando así al camote los esfuerzos de sus compadres detractores: Héctor Gallegos de Santiago y Roberto Ascencio Castillo… o inclusive convencerlos de que se unan sin hacerla mucho de jamón.

En pocas palabras…

Morena está a punto de ser violada por uno de los políticos mas sinvergüenzas que ha conocido la historia de Puerto Vallarta, y me atrevo a decir que del país, es casi un imposible pensar que los habitantes de Puerto Vallarta se sumen a un esfuerzo por mirar más por Vallarta que por políticos golondrinos que solo llegan a servirse con la cuchara grande sin importarles un comino el destino y desarrollo de Vallarta.

De tripas corazón… y con chilito por faaaavaaaarrr!!

La traición ya esta mas que maquinada, el mochilas no da un paso sin huarache y la cantidad de ambiciosos que se le acercan para “apoyarlo” esta “in crescendo” mientras Arturo Dávalos NO atina a responder, un Gustavo Fong que batea por los 2 lados cuidando su torta mientras otra cantidad de nuevos “mcistas” respiran profundo tratando de no equivocar sus pasos, muy a la expectativa por que el hueso… no lo quieren perder!!

El juego político es muy sucio, las guerras que se libran son mordaces y aniquilantes, llenas de odio e hipocresía, para desgracia del electorado hay muchos expertos en ganar campañas, pero de gobernar no saben nada, saben asaltar, robar, mentir y callar a los que gritan.

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas de mother a: saboravallarta@hotmail.com