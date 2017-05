La Gente Ya No Teme Al PRI, Saldrá A Votar Y Ganaremos: Jaime Cuevas

• “Los programas sociales deben ser vistos como un instrumento que genere beneficios directos a los ciudadanos, entristece y enoja ver como están lucrando con las necesidades de la gente, están condicionando los apoyos a cambio de votar por el PRI”.

.- El Doctor Jaime Cuevas, Candidato a Presidente Municipal por la Alianza Juntos Por Ti, que integran el PAN, PRD, PT y PRS, afirmó que pese a los intentos del PRI por amedrentar, asustar y condicionar a los ciudadanos libres para que voten por sus candidatos, la gente ya está cansada y ya decidió, por lo que el próximo 4 de junio saldrán a votar en paz, sin miedo y la Alianza ganará.

“Los vemos desesperados, están enojados, saben que van a perder, la gente ya decidió, pero lamentablemente como respuesta, están condicionando e intentando asustar con quitar programas sociales o apoyos a cambio del voto o de colocar una lona, de ese tamaño es su desesperación, pero no les va a funcionar”, expresó.

Agregó que la Alianza Juntos Por Ti no es de partidos sino de ciudadanos libres que quieren cambiar su historia, “aquí no le decimos a la gente súbete a este barco, queremos que sigan en su barcos, en grupos políticos, iglesias, sectores, pero todos alineados. Esta es una Alianza noble a la que se han integrado grandes grupos políticos, líderes sociales, organizaciones del mismo PRI, este día se integró la CTM del gremio de la construcción, todos son bienvenidos, sin dejar sus ideologías, pero si están dejando sus intereses personales para sumarse de forma responsable”.

Enfatizó que los gobiernos les han quitado todo, pero también les quitaron el miedo, por lo que los bahiabanderenses no se quedarán con los brazos cruzados y saldrán a votar con mucho carácter, decididos en darles un portazo y decirles “se acabó”, ya que hoy más que nunca, quieren gobiernos que les den la cara y de frente se comprometan, con el valor de la palabra, no asustando no intentando comprar conciencias.

“Decía Zapata quien quiera ser águila que vuele, quien quiera ser gusano que se arrastre pero que no grite cuando lo pisen; por eso debemos tomar decisiones responsables para que las cosas dejen de estar como ahora, demos ejemplo a nuestros hijos, que vean el valor y la gallardía de nuestro pueblo, que digan nuestros hijos mi mamá y mi papá son valientes porque no vendieron su voto, porque no tuvieron miedo, porque decidieron mi futuro de manera responsable”, expresó.

Finalmente Jaime Cuevas ironizó diciendo que el PRI le apuesta a que la gente no salga a votar, a que el ciudadano tenga miedo, “pero saben que ya no es así, el 4 de junio se los vamos a gritar, contra la voluntad de la gente ya no pueden, los buenos ya decidimos, el 4 de junio les vamos a ganar a la buena en el día, pero a partir de las 6 saldremos a defender las casillas que ya nos dijeron se las van a robar”.