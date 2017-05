El día internacional del trabajo

Por: Ramón García

. Discursos baratos

Esta conmemoración surgida a raíz de una mega huelga en la ciudad norteamericana de Chicago donde se exigía mejor remuneración y jornada laboral de 8 horas se convirtió de lo emblemático de la lucha de los trabajadores al uso de los sindicatos para hacer desfilar a los mismos ante autoridades que no respetan el compromiso hecho hacia la clase obrera.

En México las 2 grandes centrales obreras afiliadas al principal partido político PRI han convertido el día del trabajo en un ridículo CIRCO mediático, donde se le obliga a los trabajadores a presentarse ante las autoridades “civiles” mostrando su “respeto” y sumisión; cuando el sistema laboral en México sigue adoleciendo de cacicazgos, de bajos sueldos y esclavitud.

El Gobierno Federal poco hace para hacer llegar los privilegios del esfuerzo de su trabajo a la clase obrera, la clase que produce la riqueza de nuestro país, pero se regodean en cifras alegóricas mientras el poder adquisitivo no detiene su caída y las oportunidades de empleo se ven aniquiladas por el exceso de requisitos para ser contratados.

Festejo o conmemoración no se ve por donde se deba obligar a los trabajadores a desfilar solo por mostrar el “musculo” de los caciques sindicales que están más del lado de los empresarios que de los intereses quien se supone que representan, los intereses de los obreros.

La ley laboral es LETRA MUERTA donde se revuelcan los discursos baratos de políticos de un sistema corrupto que esclaviza con la simulación, que levanta banderas de victoria para el uso electorero.

Por un lado la ley define el día del trabajo como un día NO laboral, a menos que sea pagado con una compensación, y por otro lado si no trabajas te obligan vía sindical a “desfilar” so pena de multas para engrandecer el musculo de los sindicatos quienes utilizan al trabajador como símbolo de poder y de manipulación político-social y electorero.

Propuestas han existido varias, entre ellas la desaparición de los sindicatos mismos que se han quedado en simples “ideas” para presionar a los “lideres” sindicales a maniobrar electoralmente.

NO existe en la actualidad ninguna seriedad en los sindicatos por tratar de reformar la seguridad laboral, estos y sus contratos colectivos de trabajo que les dejan entradas económicas NO fiscalizables son parte de un negocio de la explotación de los trabajadores con la venia gubernamental.

La justicia laboral sigue siendo utilizada solo como un argumento de discurso político, y en la práctica el trabajador continua en la indefensión.

México sigue en pañales; en justicia y democracia, sigue dormido!!

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas a: saboravallarta@hotmail.com