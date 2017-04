Peje - Aventuras, Las Pejendejadas al día...

Por: Ramón García

. Hoy en día hacer votos de ingenuidad es una salida fácil que aunque no bien vista por quienes no comulgamos con la idolatría mesiánica.

.- La pregunta es: Usted en caso de que sea una persona íntegra, inteligente, decente; se reuniría con alguien que NO sabe quién es, y que le da instrucciones de qué hacer con un dinero que no pasa por filtros legales como la donación, el pago por una compra de un producto o servicio?

Aún como donación de X cantidad de dinero, existen trámites legales para hacer esas donaciones, no se da el dinero así no mas por nomas, se debe expedir un CHEQUE a nombre de la persona o institución, en este caso política; qué clase de persona es quien se atreve a recibir dinero así en efectivo si no está de por medio un compromiso para recibirlo y otro para que llegue a su destino final?

El caso reciente de la diputada con licencia Eva Cadena Sandoval que anunció su retiro de la candidatura a la alcaldía de Los Choapas por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), luego de ser exhibida en un video en el que se ve cómo recibe dinero que presuntamente era para ser entregado al dirigente nacional de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, es precisamente algo que ni con los trabalenguas del Peje se puede dejar pasar, existe una ilegalidad y este es solo un caso, no sabemos todavía cuantos casos iguales o parecidos se han sucedido y no han sido grabados y expuestos ante la opinión publica.

La diputada reconoció su error al haber acudido a una reunión en la que recibió medio millón de pesos, sin embargo, dijo que ya los devolvió… pero; si de inicio dijo NO conocer a quien le dio el dinero y además acusar de que le pusieron un “cuatro” y aun así tuvo los “desos” para volver a ver a esa persona “desconocida” para regresarle el dinero… verdad que suena bastante PENDEJO el asunto?

Eva Cadena Sandoval aclaró que no es cercana a López Obrador y que, como Morena es el partido a vencer, la trampa viene de los partidos del gobierno, pero que pese a ello, asumió su responsabilidad”; si no es ni era cercana al Peje, entonces porque acepto el dinero? porque si sabe o reconoce que le tendieron una “trampa” “renuncia” a la candidatura en vez de pelear por qué no la hagan culpable de algo que se supone es “inocente”?

Aquí un supuesto comunicado sin membrete que circula en redes sociales:

Dijo el Peje: “Imagínense, yo recibiendo 500 mil pesos. Si se tratara de eso sería yo inmensamente millonario, tendría bienes en México y el extranjero”; el problema es que si tiene mucha lana, y tiene más de 18 años en campaña viviendo del dinero del pueblo vía aportaciones políticas, empresariales y de gente que lo idolatra, sus propiedades se las adjudico a sus hijos y esposa, además que viaja al extranjero a darse vida y lujo a costa de la ingenuidad arraigada de sus seguidores.

Para terminar la pregunta es: Puede ser funcionaria pública una persona tan “ingenua”, que cae en “trampas” tan fáciles y burdas? es lo mejor que tiene el Peje para jugar en las elecciones?

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas de mother a: saboravallarta@hotmail.com