OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• Nayarit, ¿nueva alternancia?

.- Antonio Echevarría Domínguez se fue enojado del PRI porque no le dieron la candidatura y con una buena operación política, tejiendo fino, logró conformar la CAC para llegar a la gubernatura en las postrimerías del siglo XX.

Con más comodidad pero con menos probabilidades, Antonio Echevarría García, su hijo el dueño del equipo charro El Quevedeño, busca ser otra vez la alternancia en Nayarit, con un gran pase para gol con la detención del fiscal Edgar Veytia Cambero, elemento que mucho habrá de influir para darle votos a la oposición.

Los habitantes de Tepic y la conurbada Xalisco, tendrán que sufrir los casi dos meses de campaña de siete candidatos y no es menos importante, porque en la elección de hace seis años, de ahí salieron casi el 40 por ciento de los sufragios.

En proporción de votos son también importantes el municipio de Santiago Ixcuintla, donde se encuentran las raíces de Echevarría y del actual alcalde Polo Domínguez, quien inútilmente buscó la nominación de la alianza que ahora abandera el cachorro del Tigre.

Santiago Ixcuintla con Bahía de Banderas y Compostela, aporta casi 24 por ciento de los votos para gobernador, como sucedió en la pasada elección de 2011, aunque debe tomarse en cuenta el crecimiento del padrón, sobre todo aportado por Bahía de Banderas, municipio con mayor crecimiento en lo referente al número de habitantes en los últimos veinte años.

El INE explica este crecimiento: en 2005, la lista nominal de Nayarit era de 654,479 ciudadanos. Para 2011, el electorado creció a 781,328 personas. El dato más reciente que maneja el Instituto Estatal Electoral de Nayarit es de 2014, cuando contabilizó 806,506 potenciales electores.

Esto significa que en los últimos nueve años, el padrón registró un crecimiento de 150 mil votantes, y en lo particular los posibles votantes para gobernador son 25 mil más que en la elección anterior.

En relación con el 2005 cuando ganó la gubernatura Emilio González, Bahía de Banderas creció en 70 por ciento su lista nominal de electores; El Nayar se incrementó en 30.7 por ciento; Xalisco creció 23.7 por ciento y Tepic 20.5 puntos porcentuales más en relación con el 2005.

Por lo que refiere a la participación no hay mucha diferencia con otras regiones del país. En 2005 votaron el 56-46 por ciento de quienes cuentan con credencial de elector, pero para la elección que llevó a Roberto Sandoval a la gubernatura, la participación fue del 60.22 por ciento del padrón.

De los veinte municipios donde hubo más participación, destaca el municipio más joven, Bahía de Banderas, donde creció la participación en 70 por ciento entre 2005 y 2011; El Nayar con incremento de 53.5; Xalisco más 34.5 por ciento; Huajicori en la Sierra del Nayar en 28-5 por ciento y crecimiento de 26 por ciento en la capital.

Sin embargo será aventurado cualquier proyección, porque en 2011 por ejemplo, el PAN recaudó 84 mil 635 votos, lo cual representa el 18 por ciento de lo obtenido en todo el Estado; el PRI poco más de 79 mil votos con sus aliados el Verde y Panal.

Esas cantidades en la zona conurbada Tepic-Xalisco. Ahí perdió el PRI; el PAN ganó Tepic, pero el PRI ganó la gubernatura. El PRI terminó esa elección con 15 de veinte municipios para su cosecha con ventaja promedio de 2.3 puntos porcentuales.

En la elección anterior las alianzas del PAN con PRD fueron de facto, pero no fueron coaligados. Los ahora aliancistas (PAN-PRD-PT-PRS) se adjudicaron el 53.1 por ciento de los sufragios, contra el 46.87 por ciento del PRI-PVEM-Panal. Los no registrados no llegaron ni al uno por ciento.

La resta para la alianza principal se encuentra en los votos que puedan conseguir Miguel Ángel Navarro Quintero de Morena y Raúl Mejía del partidillo Movimiento Ciudadano, quienes le restarían al PRD y PRI respectivamente, además de lo que pudiesen lograr los independientes.

Manuel Cota, candidato de la alianza “Nayarit es de Todos”, conformada por PRI, Panal y PVEM, entre sus propuestas de campaña destaca impulsar el crecimiento equilibrado de la economía estatal. Debe luchar contra la bandera de la corrupción, enarbolada por Echevarría, el de las “manos limpias”.

El candidato de la alianza “Juntos por Ti”, compuesta por el PAN, PRD, PT y PRS, lanzó un llamado a los otros aspirantes para que las campañas se desarrollen con civilidad y lejos de las denostaciones.

Raúl Mejía, candidato de Movimiento Ciudadano, así habló sobre su estrategia de campaña: “Lo que propongo a los nayaritas, es que no nos arrebaten el futuro, recuperar el poder para entregarlo a los ciudadanos y mejorar el bienestar de las familias”.

Mejía González militó durante años en el PRI, fue presidente municipal de Tepic, senador, diputado federal y local.

Miguel Ángel Navarro Quintero, candidato de Morena, señaló que es importante llevar a cabo varios debates entre quienes aspiran a la gubernatura, para hablar de sus propuestas.

Hasta el momento Manuel Cota del PRI; y Raúl Mejía de Movimiento Ciudadano declararon estar listos para debatir.

El expriista, cuenta con el respaldo total de Andrés Manuel López Obrador, quien suspendió su visita a Sinaloa, programada para este fin de semana, con tal de estar presente en el arranque de la campaña de Navarro Quintero.

Daniel Sepúlveda, candidato del PES, fue pastor por 20 años consecutivos en una iglesia evangélica, cargo del que se separó para participar en la contienda electoral. De último momento, Sepúlveda decidió no registrarse ni contender por la gubernatura.

Hilario Ramírez, “Layín”, candidato independiente, a pesar de que confesó que “robó poquito” al erario público su nombre aparecerá en la boleta electoral el próximo 4 de junio. Medios locales apuntaron que el fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, detenido en Estados Unidos por presunto trasiego de drogas, habría financiado la carrera política de “Layín”.

Con la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Local Electoral del Instituto Electoral de Nayarit, este domingo inician campañas siete candidatos al gobierno estatal para las elecciones del 4 de junio próximo. Los nayaritas elegirán, además de mandatario estatal, a los integrantes del Congreso local, de ellos 18 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional, 20 presidentes municipales y 197 regidurías, de las cuales 138 son de mayoría relativa y 59 de representación proporcional.

Los contendientes a gobernador por Nayarit realizarán su campaña del 2 de abril al 31 de mayo, mientras que los aspirantes a diputados locales, presidentes municipales y regidores podrán realizar actos de campaña del 2 al 31 de mayo.

La de risa. Sorprendió, dicen los alcoholegas a Enrique Alfaro, la desviación de recursos para su partido por parte de funcionarios del ayuntamiento de Puerto Vallarta. También dijo que se trata de versiones de sus enemigos que no lo quieren dejar llegar. Otra vez negó a la prima.

