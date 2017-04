Los simuladores

Por: Ramón García

. Mona aunque se vista de seda, mona se queda –Tomás de Iriarte–

.- Entre ánimos exaltados picados de incertidumbre sobre todo por los cazadores de huesos (Bone-Hunters) nos encontramos en el inicio real de la lucha por el botín económico por los políticos que mas saliva tengan cuando de tragar pinole se trate.

Y si tendrán que tragar pinole recorriendo barrios terregosos donde la gente más jodida y en ocasiones humilde; (además de pobre mental) deberá escuchar sus esquizofrénicas y jaladonicas promesas que mas que llevar certidumbre llevan “apoyos” “ayudas” “despensas” y compra de votos, saben que esa gente es fácil de comprar por unos cuantos mendigos pesos.

Los políticos se pican la cresta entre ellos logrando llevarse entre las patas a los millones de ingenuos que todavía creen en los mesías, no saben lo que se mueve en el oscuro pasillo de negociaciones entre partidos, mafiosos y empresarios.

Hay mucha gente en redes sociales que se desgarra las vestiduras, se pelea con medio mundo como si esa actitud fuera la más efectiva para llevar más borregada al Peje, y entonces ahí es cuando resalta su escasa inteligencia, con su intolerancia a quienes no piensan como ellos o no creen en el peje, es tanta su ingenuidad que no saben que están siendo utilizados por el mismo sistema político que ha convenido en 2 ocasiones para llevar la “alternancia” al poder, pura y pinche simulación, hay quien cree todavía que una vez ganó FOX y otra Calderón…(pamplinas).

En esta ocasión se harán efectivos varios factores para que el peje llegue al poder:

1.- Mas de 18 años de campaña política del peje, sin parar y violando las leyes electorales.

2.- El ocaso político de los partidos políticos que han predominado desde el siglo pasado.

3.- El descontento social mal liderado por políticos oportunistas.

4.- La negociación bajo la mesa para la transición “democrática” aunque con golpes que dejan algo más que moretes.

5.- El sistema prefiere mantener el control de las cámaras antes que perder territorio.

Y 6.- La ingenuidad del electorado sigue siendo el talón de Aquiles de nuestra desnutrida “democracia”.

Por ello escribí en el “face”: NO son más ni son menos, son los mismos pero revueltos, ni les crean todo ni disientan nada, lo único seguro es que nos cargará la !”#$%&/ !!

Populismo?

Lo mismo con todos, como bien dijo el peje en un video NO oficial: se necesita “conmover” hacer promesas… para después rematar con: APAGA ESA CHINGADERA!!

Mientras tanto lo que queda del Perredismo sigue golpeándose y convenciendo a sus simpatizantes que nunca pudieron estabilizar un partido, que se dedicaron a corromperse exactamente igual que el PRI y que el PAN para darle paso al descredito con tanta trinche tribu…

Se lo dije muchas veces a los “izquierdistas” le están regalando todo al peje, cuando el logre tener su propio partido robándose sus simpatizantes y militantes, ustedes estarán en riesgo de desaparecer… me mandaron mucho a la chingada!! y ahora? que pasa?

Pues el PT tiene que luchar muy duro para mantener las cifras que les permitan mantener su registro como partido político, el prd a punto de desaparecer, y los demás? ni hablar, esa es la izquierda siniestra, la dura pero inútil, la que sigue los pasos de una lucha por el socialismo disfrazado de democracia pero que pinta para que si ganan… sean más una dictadura como la del chavismo, madurismo y otros mequetrefes que han llegado al poder para joder al pueblo.

Simuladores de mesías!!

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

