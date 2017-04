Los independientes, la solución o más de lo mismo?

Por: Ramón García

. Si bien se puede argumentar que cualquier mexicano puede tener aspiraciones legitimas y/o de buena voluntad y que coartar la libertad de contender por un espacio en el gobierno no debiera sujetarse a ser o no afiliado a algún partido político.

.- Para estos tiempos ya pudimos mirar lo que sucede con los independientes a los que se les dio la oportunidad de la victoria con el voto, y NO se ha demostrado ni que sea la mejor opción del voto o las circunstancias todavía no favorecen que el sistema político permita la viabilidad de este formato electorero.

Porque no es lo mismo que “te den ganas de un helado” a que te den ganas de ser presidente municipal, diputado, senador o hasta presidente de la república!!

Primero que nada en la desabrida democracia mexicana todavía hay grandes rezagos de percepción y de valores entendidos, porque; como puede ser posible que a uno como simple ciudadano te pidan estudios de preparatoria para un empleo de mozo de limpieza, mientras que para ser: presidente municipal, diputado, senador o hasta presidente de la república lo único que te piden es ser un trinche sinvergüenza con harta hambre de poder y tener buenos nexos con los ratas en turno???

Porque nos siguen dorando la píldora?

Los que mejor informados estamos o por lo menos pretendemos estar; sabemos que la presidencia de la república no sirve para mucho si la mayoría del congreso no es del partido del presidente, entonces en el caso de FOX y Calderón que pasó? pues eso, que ellos no contaron con mayoría ni relativa ni virtual y todo lo que prometieron o quisieron hacer se la PELLIZCARON!!

Con esto es fácil deducir que si ganara la presidencia de la república un independiente o el peje, pero NO gana el congreso, entonces todas las promesas VALEN PA PURO PITO!!

Es por eso que digo que los Pejebots, Pejezombies, Pejechairos y toda la gama de borregos idiotizados por el peje no entienden ni de qué hablan cuando hasta la madre le mientan a quien no traga al peje!!

En el caso de las presidencia municipales sucede algo parecido, si los que acompañan a un independiente en la planilla no suman votos, corren el peligro que de ganar su fuerza en el cabildo se vea disminuida, por lo que sucede exactamente lo mismo, tendrán un cabildo en extremo fragmentado y en contra del cumplimiento de las promesas que pueda hacer el candidato independiente.

De la preparación de muchos de esos independientes ni hablemos porque gente 1,000 veces más preparada NO se atreven a jugar políticamente ni con la posibilidad de meterse en tremendo lio como lo es la administración pública.

Juar, Juar, Juar!!

Para dar risa cuando personajes que por creerse populares en redes sociales sueñan en jugar con una candidatura, cuando no cuentan ni con la estructura para llevar una campaña, y mucho menos cuando forman parte de los chapulines saltarines de partidos a la baja, donde no dieron ni el angosto ni el ancho, además de creerse unas fieras todologas!!

Quisiera estar equivocado en lo que aquí escribo, pero es la purita verdad, no basta tener ganas!!

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos quejas y mentadas a: saboravallarta@hotmail.com