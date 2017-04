La crisis de los partidos políticos

Por: Ramón García

. El descontento social puede poner en peligro al sistema corrupto

.- Según el INE; Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.

Los partidos políticos se regirán internamente por sus documentos básicos, tendrán la libertad de organizarse y determinarse de conformidad con las normas establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, conforme al mismo, establezcan sus estatutos.

Como muchos dirían o escribirían HASTA AHÍ TODO BIEN… pero no; no está bien ya que se supone que los partidos políticos como entidades de interés publico deberían ser instituciones creadas para la preparación de los ciudadanos afiliados a tal partido para ejercer la función pública, no se supone que sean una religión ni una ideología ya que la preparación para el servicio público debe estar acorde a la ley, y las ideologías en muchas ocasiones impregnan de extranjerismos sus visiones de lo que debe ser el uso del poder.

Es decir, la meta real de lo que debe ser un partido político no se cumple y además los partidos se han convertido en negocios privados, donde además de usar los dineros públicos para su “mantenimiento”; en tiempos electorales se venden las candidaturas, se amarran alianzas, este punto de las alianzas es importante porque de esa idea nacieron los partidos satélites que a base de dividir el voto y la opinión publica han fragmentado gravemente al electorado, provocando hoy una crisis de credibilidad en los partidos.

La ambición de muchos personajes políticos y de empresarios ha puesto al sistema electoral en una encrucijada de la que no puede salirse fácilmente, no es nuevo que ex funcionarios y ex gobernadores asalten las arcas económicas, el detalle es que en la era digital es mucho mas fácil exhibir sus fechorías, se mal acostumbraron a quedar absolutamente impunes y muchos de ellos hoy no pueden creer que no salieran bien librados de sus delitos.

Los partidos políticos ahora están conformados por infiltrados, chapulines, empresarios, narcotraficantes y más gente que del servicio público nada saben ni les interesa, el discurso cubre sus verdaderas personalidades en un ambiente en los que los mexicanos ya no podemos seguir creyendo sus aberrantes declaraciones a los medios, quienes también tienen culpa en el desarrollo de esta crisis que no genera más que descontento social y quien sabe que más puede generar este muy próximo 2018.

Falta pues mucha voluntad política para aceptar que no se han hecho las cosas bien…

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas a: saboravallarta@hotmail.com